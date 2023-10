Google Pixel Watch reçoit la mise à jour très attendue de Wear OS 4

Il y a quelques jours seulement, Google a annoncé la deuxième génération de Pixel Watch, baptisée Pixel Watch 2. La nouvelle montre est accompagnée d’une mise à jour logicielle Wear OS 4 incluse dans la boîte, et le géant de la technologie a confirmé que la mise à jour serait également disponible pour la première génération de montres, c’est-à-dire Pixel Watch.

Google n’a pas tardé à publier la mise à niveau majeure pour la montre Pixel OG. Le nouveau logiciel est diffusé avec une longue liste de nouvelles fonctionnalités et de modifications. La Pixel Watch reçoit la mise à jour Wear OS 4 avec le numéro de version TWD4.2301005.002. Google déploie progressivement le nouveau logiciel, vous le recevrez sur votre montre en temps voulu.

Wear OS 4 est une mise à niveau majeure accompagnée de fonctionnalités telles qu’une nouvelle façon de transférer la montre d’un appareil à un autre sans supprimer les données, l’accès à la nouvelle application Google Agenda, des paramètres de sauvegarde et de restauration plus sécurisés et fonctionnels, le Contrôle de sécurité, le Partage d’urgence et la Localisation d’urgence pour la Pixel Watch 1, de nouveaux paramètres d’accessibilité et de personnalisation, et bien plus encore.

Voici la liste complète des modifications communiquées par Google avec la version Wear OS 4 pour la Pixel Watch.

Transfert de la montre Lorsque vous mettez à niveau votre téléphone Pixel, vous pouvez désormais transférer facilement votre Pixel Watch vers votre nouveau téléphone sans avoir à le réinitialiser. Vos appareils seront synchronisés et prêts à l’emploi.

Sauvegarde et restauration La sauvegarde et la restauration vous permettent de sauvegarder en toute sécurité vos données et vos paramètres de votre ancienne Pixel Watch afin de pouvoir facilement passer à une nouvelle Pixel Watch tout en conservant toutes vos données, vos paramètres et vos cadrans de montre.

Application Google Agenda(1) La nouvelle application Google Agenda sera préinstallée sur votre Pixel Watch avec cette mise à jour. Vous pouvez recevoir des notifications d’événements et de tâches, afficher 30 jours de votre planning, naviguer facilement vers les lieux des événements directement depuis votre poignet, et même marquer des tâches comme terminées. De plus, vous aurez plus de moyens d’accéder à votre calendrier, depuis une tuile ou une complication, pour garder les informations importantes à portée de vue.

Fonctionnalités de sécurité Avec votre mise à niveau vers Wear OS 4, vous aurez accès aux dernières nouveautés en matière de sécurité – Contrôle de sécurité, Partage d’urgence et Informations d’urgence sur votre Pixel Watch 1 ! Gardez vos informations médicales les plus importantes facilement accessibles sur votre poignet ou envoyées aux services d’urgence participants(2) en cas d’urgence avec les Informations d’identification médicale. Soyez rassuré lorsque vous rentrez chez vous seul(e) la nuit, lors d’une course matinale ou dans toute autre situation où vous avez besoin d’une petite sécurité, grâce au Contrôle de sécurité et au Partage d’urgence.

Accessibilité et personnalisation De nouvelles capacités de personnalisation améliorées, comme un nouveau moteur de synthèse vocale offrant une expérience TalkBack plus rapide et plus fiable sur votre montre, du texte en gras, une loupe nouvelle et améliorée, et un équilibre audio pour ajuster l’intensité du son entre les canaux audio droit et gauche.

Notifications améliorées Les notifications reconnaissent les liens intelligents des numéros de téléphone et des adresses, vous permettant de cliquer pour appeler, envoyer un message ou obtenir des indications. Les aperçus des médias intégrés vous permettent de visualiser rapidement des images et des GIF sans quitter le volet des notifications. Ces alertes enrichies fournissent plus d’informations dès le départ, vous permettant d’agir plus rapidement.



En plus de ces changements, la mise à jour est accompagnée du correctif de sécurité mensuel d’octobre 2023. Si vous possédez la Pixel Watch (1) et souhaitez la mettre à jour vers Wear OS 4, vous pouvez faire glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le menu rapide, sélectionner Paramètres, puis taper sur Système > Mises à jour du système.

Source : Google