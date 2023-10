Un fait inquiétant… Le cancer chez les jeunes a augmenté de près de 80% en 30 ans

Au cours des dernières années, une tendance préoccupante s’est confirmée : les cas de cancer chez les jeunes augmentent dans le monde entier. Cette réalité a été constatée par une récente étude qui affirme une augmentation de 79% en 30 ans. Un chiffre qui, cependant, doit être nuancé.

Une nouvelle étude mondiale a révélé une augmentation significative du nombre de cancers détectés chez les adultes de moins de 50 ans. Selon l’étude, entre 1990 et 2019, le nombre de cas détectés a augmenté de 79% à l’échelle mondiale. Ce travail apporte de nouvelles preuves à une tendance qui avait déjà été observée dans des études antérieures.

Les statistiques sont inquiétantes, mais doivent être lues dans leur contexte. Cette augmentation concerne le nombre total de cas, en termes absolus, pour ce groupe d’âge. Pendant la même période, la population mondiale a augmenté de 45% (une augmentation légèrement supérieure à ce qui correspondrait au groupe d’âge de 18 à 49 ans).

D’autre part, si l’on considère le nombre total de passage, l’augmentation est plus modérée, étant seulement de 28%. Nous devons également prendre en compte le fait que la détection de ces maladies s’est améliorée au fil des ans, en particulier dans les pays où ces trois décennies ont été accompagnées d’un progrès économique rapide.

Cette augmentation peut être attribuée à plusieurs facteurs : la croissance de la population mondiale, l’adoption généralisée et l’amélioration des technologies de dépistage et de détection, ainsi que les facteurs de risque liés au cancer, tels que les modes de vie peu sains, les habitudes alimentaires et l’exposition aux produits chimiques et aux radiations, entre autres.

a déclaré Xue Li, co-auteur de la nouvelle étude.

Le poids du cancer

L’étude a également observé, par exemple, que le cancer du sein était celui qui causait le plus de passage. Il était également le plus répandu, avec 13,7 cas pour 100 000 personnes. Les cancers de la trachée, des poumons, de l’estomac et de l’intestin suivent ensuite.

D’autre part, les cancers de la trachée et de la prostate ont connu la plus forte croissance, avec des taux de croissance annuels moyens de 2,38% et 2,23%. Par région, l’étude a conclu que

l’Amérique du Nord, l’Australasie et l’Europe occidentale étaient les régions où les cancers chez les jeunes étaient les plus répandus.

L’étude s’appuie sur les données de l’Étude mondiale de la charge de morbidité de 2019. Les auteurs ont inclus des données sur 29 types de cancers dans 204 pays et territoires pour couvrir presque toute la planète. Les détails de l’étude ont été publiés il y a quelques semaines.

Facteurs de risque

Les auteurs expliquent également comment certains changements d’habitudes peuvent expliquer l’augmentation de l’incidence de certains cancers. Parmi ceux-ci figurent plusieurs facteurs de risque alimentaires, tels que l’augmentation de la consommation de viande rouge, la faible consommation de fruits, de sodium et de lait, entre autres. À cela s’ajoutent également l’alcool et le tabac en tant que facteurs de risque bien connus.

Cependant, il convient de rappeler une fois de plus que cette augmentation de cas peut être expliquée en partie par des raisons externes, telles que la croissance de la population. Le déclin mondial de la mortalité infantile au cours des dernières décennies doit également être pris en compte pour expliquer cette augmentation.

Une autre tendance est la diminution progressive du poids des maladies transmissibles dans la santé. Dans le monde développé, le cancer est devenu l’une des maladies les plus redoutées, ce qui est logique compte tenu de l’abondance de certains types de cancer. Cependant, ce fait est largement dû à l’éradication ou à l’élimination de maladies autrefois redoutées.

