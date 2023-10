Adobe lance un nouveau logo pour identifier le contenu IA

Adobe a lancé un nouveau logo pour identifier les images et le contenu créés ou édités à l’aide d’outils d’intelligence artificielle (IA). L’entreprise a collaboré avec de nombreux partenaires constructeurs tels que la BBC, Microsoft, Nikon et Truepic pour développer une solution appelée Content Credentials. Adobe utilise cette solution pour ajouter des données sur la source d’une image, d’une vidéo ou d’un fichier PDF aux métadonnées. Cela indiquera si un algorithme d’IA a été utilisé dans le processus de création ou d’édition du fichier de données.

Des données pertinentes seront automatiquement ajoutées à Adobe Photoshop et Premiere. Microsoft prévoit également de fournir son support dans Bing Image Creator. Lorsqu’une application ou un navigateur (implémenté en utilisant JavaScript) prenant en charge cette fonctionnalité affiche du contenu, un LOGO sous forme de lettres minuscules « cr » apparaîtra dans le coin supérieur droit de l’image.

Lorsque l’utilisateur clique dessus, une fenêtre contextuelle apparaît avec des informations sur l’image. Les utilisateurs peuvent également télécharger les fichiers en question sur un site web spécial, où les métadonnées nécessaires apparaîtront. Adobe n’est pas la seule entreprise à tenir sa promesse d’offrir un marquage de contenu alimenté par l’IA. Google a déjà lancé sa propre solution appelée SynthID. Récemment, des scientifiques américains ont réfuté l’efficacité de cette méthode, arguant qu’il ne serait pas difficile de falsifier les métadonnées.

Contenu généré par l’IA

Adobe Stock accepte le contenu créé à l’aide d’outils d’intelligence artificielle générative, tant qu’il répond à leurs normes de soumission. L’entreprise a développé une technologie d’IA générative appelée Firefly pour aider les créateurs à raconter leurs histoires de manière authentique. Firefly est une IA générative axée sur les créateurs, commercialement viable, qui permet à des millions de personnes supplémentaires de l’utiliser pour trouver l’inspiration créative et concevoir et partager du contenu exceptionnel avec Adobe Express grâce à cette intégration avec Bard de Google.

Content Credentials

Content Credentials est une nouvelle fonctionnalité qu’Adobe utilise pour s’assurer que les personnes savent si un contenu provient d’un humain ou de l’IA. Si l’utilisateur apporte des modifications à l’image d’origine à l’aide de l’IA, cette fonctionnalité le repérera. Elle joue un rôle essentiel dans la garantie de la transparence du contenu et des données. Content Credentials fournissent des « étiquettes nutritionnelles » pour le contenu numérique et permettent de vérifier comment un contenu a été créé et modifié.

Soumission du contenu IA génératif à Adobe Stock

Adobe Stock accepte le contenu créé à l’aide d’outils d’IA générative tant qu’il répond à leurs normes de soumission. Voici quelques lignes directrices pour soumettre du contenu IA génératif à Adobe Stock :

– Assurez-vous d’avoir les droits appropriés pour soumettre.

– Incluez le sujet principal de votre suggestion dans votre titre.

– Incluez les mots et les concepts individuels de votre titre parmi vos 10 mots-clés les plus importants pour une pertinence de recherche accrue.

– N’ajoutez pas « IA générative » aux titres et mots-clés.

– Décrivez de manière précise le contenu généré par l’IA.

– Accordez la priorité à la qualité.

IA sur le lieu de travail

L’IA générative crée l’opportunité de créer du contenu, et les générateurs d’art alimentés par l’IA sont passés de bêtas fermés à une présence littéralement partout. Les générateurs d’art IA utilisent l’apprentissage automatique pour créer des images époustouflantes à partir d’indications textuelles. Les générateurs d’art alimentés par l’IA sont utilisés pour générer des images de héros pour des articles de blog, créer des publications sur les réseaux sociaux, générer des diaporamas et des storyboards, et créer des images personnalisées pour les clients.

Notre avis

