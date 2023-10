Les nouvelles fonctionnalités qui rendent les Apple AirPods Pro 2 encore meilleures

Il va sans dire que l’Apple AirPods Pro 2 est actuellement l’un des meilleurs écouteurs sans fil que vous pouvez acheter. Les écouteurs sont dotés de fonctionnalités haut de gamme qui améliorent votre expérience d’écoute. Eh bien, Apple est là pour relever la barre.

Les AirPods Pro 2 viennent de recevoir une mise à jour. Cette mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités aux écouteurs. Et non, cela n’a pas d’importance que vous ayez la version USB-C ou la version Lightning régulière. Les deux sont éligibles à ces fonctionnalités. Vous vous demandez à quel point les fonctionnalités améliorent l’expérience utilisateur ? Explorons-les toutes pour vous donner une meilleure idée.

Audio adaptatif sur les AirPods Pro 2

Apple a lancé les AirPods Pro 2 avec trois modes de contrôle du bruit. Le premier est le mode d’annulation du bruit, qui peut efficacement rendre le monde qui vous entoure muet. Ensuite, il y a le mode Transparence, qui laisse passer le son autour de vous lorsque vous avez les écouteurs. Cela vous donne essentiellement la sensation des écouteurs à oreille ouverte.

Enfin, il y a le mode désactivé, qui désactive tout et ne vous offre que l’annulation passive du bruit offerte naturellement par les AirPods Pro 2. En général, la plupart des utilisateurs gardent les écouteurs en mode Transparence ou Annulation du bruit. Après tout, le mode désactivé donne une sensation de son un peu étouffé ou étouffant.

Néanmoins, avec la dernière mise à jour, les AirPods Pro 2 viennent d’obtenir un quatrième mode de contrôle du bruit. Il s’appelle Audio adaptatif, ce qui pourrait éliminer la nécessité de garder les écouteurs en mode d’annulation du bruit ou de transparence.

Fondamentalement, le mode Audio adaptatif des AirPods Pro 2 « mélange dynamiquement le mode Transparence et l’annulation active du bruit (ANC) ». Il prend en compte l’environnement environnant de l’utilisateur pour offrir la meilleure « expérience du moment ».

En d’autres termes, l’Audio adaptatif vous permet de profiter de l’efficacité du mode Transparence lorsque vous vous trouvez dans un environnement calme, mais coupera le monde lorsque le bruit devient fort. Et la meilleure partie, c’est que vous ne réaliserez même pas quand les AirPods Pro 2 d’Apple effectueront la transition. Autrement dit, la lecture audio sera cohérente.

Essentiellement, l’Audio adaptatif des AirPods Pro 2 est un paramètre « tout-en-un » pour les personnes en déplacement. Et cela dépendra de l’environnement si les écouteurs passent en mode ANC complet ou en mode transparent.

Conscience conversationnelle

Les AirPods d’Apple ont été formidables pour vous permettre d’arrêter la lecture et de vous connecter au monde lorsque vous en avez besoin. Avec la fonction de pause automatique, il vous suffit de retirer un écouteur AirPod de votre oreille pour mettre la lecture en pause. Et lorsque vous le remettez, l’audio reprendra automatiquement.

La conscience conversationnelle s’appuie essentiellement sur la même idée, mais elle est bien meilleure que la pause automatique. Les AirPods Pro 2 abaissent automatiquement le volume de lecture lorsque vous parlez, avec la fonction de conscience conversationnelle activée. Elle améliore également les voix des personnes devant vous pour vous assurer de ne manquer aucun détail.

Pendant tout cela, la conscience conversationnelle réduit activement le bruit de fond autour de vous. Cela signifie que vous pourrez enfin converser facilement lorsque vous êtes dans un bar. Et bien sûr, la fonction facilitera certainement les déplacements avec les AirPods Pro 2 dans vos oreilles.

Fonction de mise en sourdine ou de réactivation sur Apple AirPods Pro 2

À première vue, la fonction de mise en sourdine ou de réactivation peut ne pas sembler aussi incroyable que la conscience conversationnelle ou l’audio adaptatif. Mais lorsque vous comprenez ce qu’elle fait, elle peut certainement être aussi pratique que les autres. Fondamentalement, cela vous permet de vous couper rapidement ou de vous réactiver pendant un appel téléphonique ou une réunion.

Et non, vous n’avez pas besoin de prendre votre téléphone pour le faire. Il vous suffit d’appuyer sur la tige des AirPods Pro 2 pour mettre en sourdine. Appuyez à nouveau dessus pour vous réactiver. Vous n’avez plus besoin de sortir le téléphone de votre poche pour cela.

Volume personnalisé

Une autre fonction pratique que la mise à jour des AirPods Pro 2 apporte est le volume personnalisé. Cette fonction combine l’ANC et le volume de lecture audio. Et lorsque vous la maintenez activée, les écouteurs surveillent en permanence les sons de votre environnement environnant.

Grâce à cette surveillance, les AirPods Pro 2 ajustent automatiquement les niveaux d’ANC et le volume de lecture. Vous obtenez ainsi la meilleure expérience audio possible, quel que soit votre environnement. Les écouteurs apprendront également progressivement les réglages que vous préférez en fonction des données collectées pendant la période d’utilisation. Ainsi, le volume personnalisé deviendra de plus en plus efficace au fil du temps.

Meilleure commutation automatique sur les AirPods Pro 2

La fonction de commutation automatique est présente depuis un certain temps sur les AirPods d’Apple. Mais avec cette mise à jour, Apple a rendu la commutation plus fluide. Fondamentalement, les écouteurs s’assurent désormais que le temps de commutation d’un appareil Apple à un autre est « nettement plus rapide ».

De plus, la mise à jour rend la commutation automatique sur les AirPods Pro 2 plus fiable.

Actualité mobile et vidéo du moment