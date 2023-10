Prada va aider à concevoir les combinaisons spatiales que les astronautes d’Artemis utiliseront sur la Lune

Elle est l’un des plus grands icônes de la mode et une référence pour les amateurs de luxe. En plus de cela, elle fera désormais partie de l’histoire spatiale. Prada aidera Axiom Space à concevoir les combinaisons spatiales qui seront utilisées lors de la mission Artemis III de la NASA, prévue pour 2025.

Si cela vous semble un partenariat étrange, sachez que l’entreprise italienne ne se limite pas à la conception et à la présentation de pièces de luxe. En réalité, elle possède un département d’ingénierie chargé d’étudier de nouveaux matériaux et de les appliquer dans le domaine de la mode.



Bien que Axiom Space ait déjà présenté un prototype des combinaisons spatiales qui seront utilisées lors des missions Artemis vers la Lune, il reste encore beaucoup de travail à faire. Selon l’entreprise, Prada aidera à mettre en place la couche externe de l’unité de mobilité extravehiculaire Axiom (AxEMU).

Le travail de Prada consistera à s’assurer que la « peau » de la combinaison que les astronautes de la NASA porteront pour se rendre sur la Lune est suffisamment résistante sans sacrifier le confort et la maniabilité.

L’expertise technique de Prada en matière de matières premières, de techniques de fabrication et de concepts de conception innovants apportera des technologies avancées qui seront essentielles non seulement pour le confort des astronautes à la surface lunaire, mais aussi pour les considérations tant nécessaires liées aux facteurs humains absents à la surface lunaire.

A souligné Michael Suffredini, PDG d’Axiom Space.

Michael Suffredini, PDG d’Axiom Space

En effet, Prada possède une vaste expérience dans l’utilisation de matériaux composites, qu’elle a appliquée en dehors des podiums. Dans les années 1990, par exemple, la marque a conçu et fabriqué son propre yacht avec une coque en fibre de carbone pour participer à la America’s Cup, la compétition de voile la plus importante au monde. Depuis lors, elle est restée très active dans ce domaine avec l’équipe Luna Rossa Prada Pirelli.

L’esprit constamment progressiste de Prada pour l’humanité s’est étendu à son désir d’aventure et de repousser de nouveaux horizons : l’espace.

Des décennies de tests, de technologies de pointe et de savoir-faire en matière de design […] seront désormais appliquées au développement d’une combinaison spatiale pour l’ère d’Artémis. C’est une véritable célébration du pouvoir de la créativité et de l’innovation humaine pour faire avancer la civilisation.

A partagé Lorenzo Bertelli, directeur du marketing du groupe Prada.

