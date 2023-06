L’intelligence artificielle découvre quatre nouvelles « Lignes de Nazca » dans le désert du Pérou

Grâce à la technique de l’apprentissage automatique, une équipe de recherche japonaise a découvert quatre nouvelles lignes de Nazca au Pérou.

Crédit : Diego Delso / wikipédia

Grâce à l’intelligence artificielle, quatre nouveaux géoglyphes ont été découverts dans le désert de Nazca au sud du Pérou, célèbre dans le monde entier pour les gigantesques et mystérieuses « Lignes de Nazca ». Les nouvelles figures représentent une personne, un poisson, un symbole ressemblant à un oiseau et une paire de pattes. À ce jour, plus de 13 000 lignes ont été découvertes qui composent plus de 800 géoglyphes. Ce sont des dessins – ou plutôt des gravures – réalisés en creusant dans le sol rougeâtre-noirâtre du plateau péruvien aride, pour faire ressortir la couche de sable sous-jacente plus claire. Les sujets présentés sont nombreux : ils vont des figures humaines aux animaux stylisés, comme les araignées, les oiseaux, les reptiles, les poissons et plus encore.

Les lignes de Nazca ont été construites entre 300 avant JC et 500 après JC par la civilisation de Nazca, mais leur signification reste une énigme fascinante à ce jour. On émet l’hypothèse que ces immenses ouvrages – le lézard mesure près de 200 mètres de long – étaient impliqués dans des cérémonies et des rituels, mais un but astronomique n’est pas exclu. Certains pensent qu’il s’agissait d’hommages aux divinités du ciel (ils sont si grands que beaucoup ne peuvent être vus dans leur intégralité que d’en haut). Bien sûr, les théories du complot extravagantes et extravagantes impliquant des extraterrestres ne manquent pas. Ce qui est certain, c’est qu’il s’agit d’un mystère archéologique qui continue de surprendre des générations d’érudits et de touristes.

La figure et les pattes humanoïdes. Crédit : M Sakai, et al. Université de Yamagata, 2023

Les quatre nouvelles « Lignes de Nazca » – un site du patrimoine mondial de l’UNESCO – ont été découvertes par une équipe de recherche japonaise dirigée par des scientifiques de l’Université de Yamagata, qui a collaboré étroitement avec des collègues d’IBM Japon et du Département d’archéologie des Amériques du Paris 1 Panthéon -Université de la Sorbonne à Paris. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Masato Sakai, professeur à la faculté des lettres et des sciences sociales de l’université japonaise, ont identifié les nouvelles figures grâce à l’apprentissage automatique. En termes simples, ils ont transmis des milliers de photographies aériennes haute résolution du désert de Nazca à l’intelligence artificielle, après avoir formé les algorithmes pour détecter des modèles dans les figures déjà connues. Pas tous, mais seulement des parties ou les plus simples, étant donné que les motifs des différents géoglyphes sont uniques et complexes, les algorithmes auraient donc eu du mal à détecter de nouveaux motifs de gravures inconnues. En raison de la variété d’échelle des images – allant de 10 à des centaines de mètres – l’IA a également été entraînée avec des images répétées de différentes tailles.

Le symbole du poisson et de l’oiseau. Crédit : M Sakai, et al. Université de Yamagata, 2023

Grâce à cette méthode, il a été possible de passer au crible extrêmement rapidement le nord de la Pampa Nazca – une zone d’environ 30 kilomètres carrés – et de détecter des signaux que l’œil humain aurait pu manquer ou qui n’apparaîtraient qu’après une longue période. Les chercheurs ont souligné dans un communiqué que la vitesse d’analyse de l’IA est 21 fois plus rapide que celle de « l’œil nu ». Grâce à cette technologie, quatre nouveaux géoglyphes ont émergé : une figure humanoïde de 5 mètres, les pattes gigantesques de près de 80 mètres, l’oiseau de 17 mètres et le poisson d’environ 20 mètres.

L’homme bâton a déjà été présenté en 2019 comme une preuve de concept pour la nouvelle technique d’apprentissage automatique, mais n’a été décrit en détail que maintenant dans la nouvelle étude. À l’époque, les scientifiques de l’Université de Yamagata ont découvert 142 autres géoglyphes en utilisant des méthodes traditionnelles, dont un serpent à deux têtes ayant l’intention de manger deux personnes, divers oiseaux, un chat, un poisson ressemblant à une sole, un masque, un singe et plus encore. Comme indiqué, leur signification est encore inconnue et largement débattue aujourd’hui. Les détails de la recherche « Accélérer la découverte de nouveaux géoglyphes Nasca à l’aide de l’apprentissage en profondeur (deep learning) » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Journal of Archaeological Science.

