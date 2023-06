Comment télécharger des vidéos de YouTube, TikTok et Instagram

Le téléchargement d’une vidéo que vous avez regardée en ligne peut être plus difficile que prévu. La plupart des sites populaires préfèrent que vous les revisitiez et visionniez leurs publicités chaque fois que vous souhaitez regarder une vidéo, mais cela peut ne pas être idéal pour plusieurs raisons.

Vous souhaiterez peut-être partager la vidéo dans un autre format, regarder la vidéo hors ligne, ou peut-être souhaitez-vous utiliser des parties de la vidéo pour une présentation ou créer une vidéo de réponse. Enfin, vous voudrez peut-être enregistrer vos vidéos préférées sur vos appareils de peur qu’elles ne restent pas en ligne pour toujours.

Si vous avez essayé d’utiliser une extension de navigateur pour télécharger une vidéo, vous aurez remarqué qu’elle vous permet de télécharger à des résolutions limitées (par exemple, uniquement à 720p, 360p ou moins), ou télécharge une version muette ou filigranée, sauf si vous améliorer.

En effet, de nombreux services de streaming stockent les pistes audio séparément de la vidéo. Pour vous fournir le package complet, un service doit télécharger les deux fichiers, les combiner et vous envoyer le résultat. Heureusement, il existe plusieurs façons d’obtenir gratuitement les mêmes vidéos.

Téléchargement de vidéos depuis YouTube, Facebook, Vimeo et d’autres services

Pour les téléchargements vidéo rapides et privés, une application appelée 4K Video Downloader (elle prend en charge des résolutions jusqu’à 8K) est une solution solide. De nombreuses applications ont tenté des choses similaires dans le passé, mais la plupart ne sont plus mises à jour et ne fonctionnent plus correctement.

La fusion audio-vidéo a lieu sur votre machine – l’application prend en charge les PC Windows, macOS et Linux. Par défaut, l’application collecte des statistiques de téléchargement anonymes, mais vous pouvez désactiver cette fonctionnalité sous Outils > Préférences. Une autre option utile que vous trouverez dans le menu des paramètres consiste à intégrer des sous-titres dans le fichier vidéo au lieu de les conserver dans un fichier séparé.

Pour télécharger une vidéo, copiez simplement l’URL de la page (ce doit être la page vidéo réelle, pas n’importe quelle page montrant la vidéo) et cliquez sur « Coller le lien » dans le coin supérieur gauche, ou appuyez sur CTRL + V. Dans la fenêtre suivante, vous pouvez sélectionner une résolution à télécharger, un format souhaité et si vous souhaitez télécharger la vidéo ou uniquement l’audio.

La version gratuite de l’application vous permet de télécharger jusqu’à 30 vidéos par jour. Si vous avez suffisamment de stockage pour plus, vous voudrez peut-être envisager la version personnelle complète pour 15 $. Cette version payante vous permet également de vous connecter à votre compte Google et de télécharger des vidéos YouTube privées.

Si vous n’êtes pas trop préoccupé par la confidentialité, une autre option consiste à rechercher en ligne un site Web qui vous permet de télécharger les vidéos requises. Contrairement aux extensions de navigateur, les sites Web peuvent compenser les coûts de traitement par le biais de publicités. Pour vous assurer qu’un site offre la résolution dont vous avez besoin, incluez-le dans votre requête de recherche, par exemple « télécharger une vidéo YouTube 1080p ».

Vous rencontrerez de faux sites Web recouverts de publicités, mais beaucoup fonctionneront réellement. Certains sites peuvent télécharger des vidéos privées, à condition que vous soyez connecté à votre compte sur votre navigateur. Vous pouvez trouver ces sites en recherchant des expressions telles que « télécharger des vidéos Facebook privées ». Ce n’est pas une solution élégante, mais encore une fois, vous en trouverez probablement quelques-unes qui feront l’affaire.

Téléchargement de vidéos depuis TikTok, Instagram et Twitter

TikTok, Instagram et Twitter ne sont pas pris en charge par l’application 4K Video Downloader. TikTok vous permet en fait de télécharger n’importe quelle vidéo, à moins que le téléchargeur n’ait bloqué cette option.

Faites simplement un clic droit sur la vidéo et sélectionnez « Télécharger la vidéo ». L’inconvénient est que la vidéo téléchargée sera filigranée avec le logo de TikTok et le nom d’utilisateur du téléchargeur. Si vous préférez éviter ces filigranes, recherchez en ligne « télécharger des vidéos TikTok sans filigrane ».

Twitter et Instagram ne vous permettent pas de télécharger directement des vidéos, vous devrez donc vous fier à des sites Web qui utilisent des solutions de contournement pour enregistrer les vidéos dont vous avez besoin.

Instagram propose plusieurs types de vidéos, y compris des bobines, IGTV, des histoires et des faits marquants. Vous devez rechercher le type dont vous avez besoin, et encore une fois, certains sites vous permettront de télécharger des vidéos privées auxquelles vous avez accès.

