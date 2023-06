Elon Musk dit que les humains sont déjà des cyborgs

Elon Musk, l’entrepreneur milliardaire, est connu pour ses idées futuristes et innovantes. L’une de ses affirmations les plus récentes est que les humains sont déjà des cyborgs. Cette déclaration attire beaucoup l’attention en ce moment et beaucoup de personnes veulent savoir ce que Musk voulait dire quand il dit « Nous sommes déjà des cyborgs ». Pour comprendre ce que Musk voulait dire, nous devons avoir un aperçu du contexte de la discussion avant qu’il ne fasse la déclaration.

Les remarques de Musk étaient en réponse à un récent article de blog sur l’IA du capital-risqueur Mark Anderson. Dans le billet de blog, Musk a cherché à dissiper une partie de la « peur et des préjugés » à propos de l’IA. Il soutient que l’IA est un moyen « d’améliorer les choses qui nous tiennent à cœur ».

La définition d’Elon Musk d’un cyborg

Selon Bionity, un cyborg, abréviation de « organisme cybernétique », est un être qui combine à la fois des composants biologiques et artificiels. Cela peut inclure n’importe quoi, d’un stimulateur cardiaque à une prothèse. L’idée d’un cyborg existe depuis des décennies, mais elle est devenue plus répandue ces dernières années.

Selon Musk, les humains sont déjà des cyborgs en raison de notre dépendance aux machines pour maintenir notre mémoire. Il soutient que nous avons une « version numérique » de nous-mêmes en ligne sous la forme d’e-mails, de médias sociaux et d’autres enregistrements numériques. Il souligne également que nous avons accès à des téléphones portables et à des ordinateurs personnels qui nous donnent des « superpouvoirs » au-delà de ce qui était possible il y a quelques décennies à peine.

Musk pense que la prochaine étape de l’évolution humaine consiste à fusionner avec l’intelligence numérique de manière symbiotique. Il soutient que la contrainte sur notre capacité à interagir avec la technologie est entrée / sortie et que la solution est de fusionner avec l’intelligence numérique d’une manière qui nous permette d’interagir avec elle plus facilement.

Les implications de l’affirmation de Musk

L’affirmation de Musk selon laquelle les humains sont déjà des cyborgs a des implications intéressantes. D’une part, cela suggère que la frontière entre les humains et les machines est très mince. Alors que les humains continuent de compter sur la technologie, il devient difficile de séparer ce qui est « naturel » de ce qui est « artificiel ».

Une autre implication est que notre lien avec la technologie devient plus intime. Nous n’utilisons plus seulement les machines comme outils ; nous devenons plus intégrés avec eux. Cela soulève des questions sur ce que indique être humain et sur ce que devrait être notre relation avec la technologie.

L’avenir des cyborgs

La vision de Musk d’une relation symbiotique entre les humains et les machines est encore du domaine de la science-fiction. Cependant, il existe déjà des exemples de personnes utilisant la technologie pour améliorer leurs capacités. Par exemple, certaines personnes utilisent des interfaces cerveau-ordinateur pour contrôler des membres prothétiques ou communiquer avec des ordinateurs.

Au fur et à mesure que la technologie progresse, il est probable que nous verrons de plus en plus d’exemples de personnes devenir des « cyborgs ». Cela soulève des questions sur les enjeux éthiques de tels mouvements. Devrions-nous permettre aux personnes d’améliorer leurs capacités au-delà de ce qui est « naturel » ? Quels sont les risques de devenir trop dépendant de la technologie ? Ce sont des questions qui demandent des réponses.

Derniers mots

L’affirmation d’Elon Musk selon laquelle les humains sont déjà des cyborgs est une question que beaucoup de personnes remettront en question. Cela suggère que notre relation avec la technologie devient plus intime et que la frontière entre les humains et les machines est très mince. Bien que sa vision d’une relation symbiotique entre les humains et les machines relève encore de la science-fiction, il est clair que la technologie change la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Alors que nous continuons à intégrer la technologie dans nos vies, il est important de considérer les implications éthiques d’une dépendance accrue à son égard.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine