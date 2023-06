Chaleur extrême en Sibérie, plus de 36°C près du cercle polaire arctique : que se passe-t-il ?

La Sibérie a été frappée par une autre vague de chaleur extrême, plusieurs records de température maximale ayant déjà été battus. Les données inquiétantes ont été divulguées par le portail Extreme Temperatures Around The World. P

Un fleuve sibérien en juin

La Sibérie souffre actuellement d’une vague de chaleur extrême qui détruit – littéralement – plusieurs records de température maximale dans de nombreux endroits. Parmi les données les plus incroyables figurent les 36,1° Celsius à Alexandrovskoe, un village rural de l’oblast de Tomsk, situé dans les basses terres de la plaine de Sibérie occidentale. C’est une localité subarctique à environ 60° de latitude nord. La température enregistrée par la station météorologique locale est parmi les plus élevées jamais enregistrées pour un lieu proche du cercle polaire arctique, surplombant donc littéralement le pôle Nord.

Des températures extrêmes ont également été enregistrées dans la ville de Laryak, dans le district de Nizhnevartovsk, où le mercure a atteint 34,9 °C, établissant le record le plus élevé jamais enregistré pour cet endroit dans les enregistrements de températures. Chaleur extrême également à Vikulovo (37,0° C), Zdvinsk (36,6° C), Tara (35,1° C), Pudino (35,2° C) et Kreschenka (34,8° C), où les températures les plus élevées ont été enregistrées en juin (le mois vient de commencer, il y a donc de fortes chances que ces records soient battus dans les semaines à venir). Ces données alarmantes ont été communiquées par le portail Extreme Temperatures Around The World, géré par le climatologue de renommée internationale Maximiliano Herrera, qui, par son travail, surveille en permanence les événements météorologiques extrêmes dans le monde. En plus de suivre les températures enregistrées par une multitude de stations à travers le monde, en fait, sur son site (apparemment clairsemé), il y a des données sur les pays sans glace, les chutes de neige, l’état des glaciers et bien plus encore, ainsi que le enregistrements de température pour la nation, mensuel et ainsi de suite.

Que la Sibérie connaisse des jours d’incendie à cette période n’est pas surprenant. La tendance négative dure depuis des années et à chaque nouvelle saison estivale (ou en tout cas vers la fin du printemps) des températures de plus en plus chaudes sont enregistrées. Qu’il suffise de rappeler ce qui s’est passé le samedi 20 juin 2020 dans la ville de Verkhoyansk, également proche du cercle polaire arctique et incluse dans la liste des plus froides de la Terre. Ce jour-là la température maximale atteint 38°C au thermomètre, ce qui entraîne une différence de température d’environ 100°C par rapport à la température la plus froide pour la localité. Précisément dans cette ville, située dans la République autonome de Sacha-Jacuzia à 67,55° de latitude nord, la température la plus basse jamais enregistrée de -67,6° C a été enregistrée, remportant le record du Guinness World Record. Le record a été enregistré après le mois de mai le plus chaud jamais enregistré en Sibérie, avec une température moyenne supérieure de plus de 10°C à la moyenne saisonnière.

Mais pourquoi la Sibérie est-elle « en feu » ? La cause, comme on peut facilement le deviner à partir de la tendance négative, est le changement climatique. Parce qu’un événement météorologique extrême peut se produire à n’importe quel moment de l’année, mais lorsque la fréquence et l’intensité augmentent considérablement, le rôle du réchauffement climatique devient clair, ce qui modifie les cycles atmosphériques et les courants marins, en raison de l’émission constante de gaz altérant le climat. comme le dioxyde de carbone (CO2), le principal effet de serre avec le méthane (CH4). Les pôles et les régions subarctiques sont particulièrement touchés par le changement climatique puisque le taux de réchauffement est double voire plus rapide à ces latitudes, selon une récente étude de la NASA. Comme expliqué dans l’article « The Arctic Is Now Warming Four Times As Fast As the Rest of the Globe » présenté en 2021 lors de la réunion annuelle de l’American Geophysical Union (AGU), l’Arctique se réchauffe quatre fois plus vite que le reste du globe. monde.

Les raisons de cet effet sont nombreuses et comprennent la fonte des glaces et la réduction de l’albédo, qui est simplement la capacité de réfléchir les rayons du soleil à partir d’une surface donnée. En effet, avec une couverture de glace réduite, l’eau de mer se réchauffe plus vite et accélère la fonte des glaciers et de la banquise, déclenchant un cercle vicieux qui modifie les cycles atmosphériques et alimente des températures maximales encore plus extrêmes, comme celles actuellement enregistrées en Sibérie.

La crise climatique est déjà en cours depuis un certain temps et si nous ne voulons pas faire face aux conséquences les plus catastrophiques, nous devrons nécessairement réduire les émissions de CO2 et d’autres gaz altérant le climat, atteignant la neutralité carbone dès que possible. Bien que le maintien des températures à moins de 1,5 ° C de l’époque préindustrielle soit considéré comme un objectif presque perdu. Mais il reste un devoir de tout mettre en œuvre, car plus la température augmente, plus les conséquences sont graves pour l’ensemble de l’humanité et les écosystèmes de notre unique planète.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :