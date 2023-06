Adieu Cortana dans Windows 10 et 11 : Microsoft retirera l’application en décembre

Cortana était l’assistante virtuelle de Microsoft qui est née en tant que fonctionnalité intégrée dans Windows 10 et Windows 10 Mobile. Bien qu’elle soit devenue plus tard une application autonome et ait perdu son intérêt avec le déclin des smartphones. Cependant, son avenir sur le système d’exploitation semble toucher à sa fin puisque Microsoft a annoncé que l’application Cortana pour Windows 10 et 11 cesserait de fonctionner le 31 décembre 2023.

Qu’adviendra-t-il de Cortana sous Windows ?

Comme Microsoft l’a expliqué sur une page d’assistance, la décision de retirer l’application Cortana est due au fait que l’entreprise souhaite se concentrer sur l’offre d’une expérience plus personnalisée et productive. Avec l’assistant virtuel dans d’autres applications Microsoft 365, telles qu’Outlook, Teams ou Power Automate.

Cela indique que les utilisateurs de Windows 10 et 11 ne pourront pas utiliser l’application Cortana pour les requêtes vocales ou textuelles. Ne gérez pas votre calendrier, créez des rappels ou des tâches, ou accédez aux informations locales ou météorologiques. Ils ne pourront pas non plus utiliser la commande « Hey Cortana » pour activer l’assistant avec le microphone.

Cependant, cela n’indique pas que Cortana disparaîtra complètement de Windows. Microsoft a assuré qu’il continuerait à proposer des fonctionnalités de Cortana intégrées au système d’exploitation. Comme discuter avec Cortana dans la barre des tâches, la saisie vocale ou le contrôle vocal de l’appareil.

De plus, les utilisateurs pourront continuer à utiliser Cortana dans d’autres applications Microsoft 365, où ils pourront tirer parti de ses capacités pour améliorer leur productivité et leur organisation. Par exemple, ils pourront utiliser Cortana pour envoyer des e-mails avec Outlook, rejoindre des réunions avec Teams ou créer des flux de travail avec Power Automate.

Que doivent faire les utilisateurs de Cortana ?

Microsoft a recommandé aux utilisateurs qui utilisent l’application Cortana sur Windows 10 et 11 de synchroniser leurs données avec le cloud avant le 31 décembre 2023, car après cette date, ils ne pourront plus y accéder depuis l’application. Pour ce faire, ils doivent suivre ces étapes :

Ouvrez l’application Cortana et cliquez sur l’icône de profil. Cliquez sur Paramètres, puis sur Autorisations. Cliquez sur Gérer les informations auxquelles Cortana peut accéder depuis cet appareil. Cliquez sur Synchroniser.

Les utilisateurs sont également encouragés à télécharger et à installer des applications Microsoft 365 où ils pourront toujours utiliser Cortana, comme Outlook, Teams ou Power Automate.

Le retrait de l’application Cortana est une étape de plus dans la transformation de l’assistant virtuel, qui avait déjà laissé d’autres plateformes comme iOS, Android ou Xbox. Bien qu’elle puisse manquer à certains utilisateurs sur Windows, Microsoft est convaincu que Cortana continuera d’être utile et pertinente dans d’autres applications où elle pourra offrir une meilleure expérience.

