Diabète éliminé en laboratoire grâce à des cellules gastriques modifiées pour produire de l’insuline

Des scientifiques ont réussi à éliminer le diabète chez des souris malades en transplantant des cellules gastriques humaines modifiées pour produire de l’insuline, l’hormone qui régule la glycémie.

Des chercheurs américains sont parvenus à guérir des souris du diabète grâce à une greffe de cellules gastriques humaines reprogrammées pour produire de l’insuline, l’hormone sécrétée par le pancréas pour contrôler le taux de sucre dans le sang (glycémie). Comme on le sait, les personnes atteintes de diabète de type 1 et de diabète de type 2 sévère doivent subir des injections constantes d’insuline pour réguler la glycémie : ces maladies, en effet, déterminent la destruction/altération des cellules bêta présentes au sein des îlots de Langherans dans le pancréas , responsable de la sécrétion de l’hormone susmentionnée. Ce besoin entraîne une diminution de la qualité de vie et des risques liés à une potentielle inefficacité du contrôle glycémique dans certaines circonstances. Grâce à la transplantation de ces cellules gastriques transformées en « cellules de type bêta » sous forme d’agrégats – appelés organoïdes – capables de sécréter de l’insuline, la vie de millions de personnes dans le monde pourrait être changée. Il ne s’agit pour l’instant que d’un projet expérimental, mais l’efficacité démontrée dans des modèles murins (souris) atteints de diabète est sans doute très prometteuse.

Transformer les cellules de l’estomac humain en cellules capables de sécréter de l’insuline pour traiter le diabète et démontrer son efficacité a été une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du Weill Cornell Medicine Department of Medicine à New York, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Département de microbiologie-infectivologie et Immunologie de l’Université Laval (Canada), Boston Children’s Hospital et Harvard University School of Medicine. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Qiao Zhou, professeur de médecine régénérative et membre de l’Institut Hartman pour la régénération thérapeutique des organes de l’Université de New York, sont arrivés à ce résultat après 15 ans d’expérimentation. La recherche a commencé par convertir d’autres cellules pancréatiques en cellules bêta en activant trois facteurs de transcription (des protéines appelées NGN3 et PDX1-MAFA) qui contrôlent l’expression des gènes, comme le précise un communiqué de presse de Weill Cornell. En 2016, le professeur Zhou et ses collègues ont découvert que certaines cellules de l’estomac pouvaient également être reprogrammées de la même manière pour produire de l’insuline.

« L’estomac produit ses propres cellules sécrétant des hormones, et les cellules de l’estomac et les cellules pancréatiques sont adjacentes au stade embryonnaire de développement, donc dans ce sens, il n’est pas tout à fait surprenant que les cellules souches gastriques puissent être si facilement transformées en cellules similaires sécrétant de l’insuline ». cellules bêta », a expliqué le Dr Zhou. Ces cellules gastriques humaines, techniquement appelées cellules gastriques sécrétant de l’insuline (GINS), ont été cultivées en laboratoire dans des organoïdes, puis implantées dans des souris atteintes de diabète, où elles ont réussi à contrôler la maladie en commençant à sécréter l’hormone et à équilibrer naturellement les niveaux de glucose. Dans le sang. Les organoïdes transplantés ont pu contrôler le sucre jusqu’à six mois après l’implantation, suggérant un fonctionnement durable qui peut être très précieux pour les patients. « Les organoïdes GINS ont acquis une sécrétion d’insuline stimulée par le glucose en 10 jours et restauré l’homéostasie du glucose sur 100 jours chez des souris diabétiques après la transplantation, fournissant la preuve de concept d’une approche prometteuse pour le traitement du diabète », ont expliqué les auteurs dans le résumé de l’étude.

Ces cellules GINS pourraient être obtenues à partir de cellules souches intestinales, qui sont abondantes et peuvent être converties en n’importe quelle cellule du corps. Les patients seraient transplantés avec leurs propres cellules, afin de réduire le risque de rejet des organoïdes par le système immunitaire. Nous soulignons qu’il s’agit de résultats précliniques et avant de pouvoir voir ces organoïdes appliqués en milieu clinique (sur l’homme), il pourrait s’écouler de nombreuses années. Les détails de la recherche « Les organoïdes humains sécrétant de l’insuline dérivés de l’estomac restaurent l’homéostasie du glucose » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature Cell Biology.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :