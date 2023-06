Google publie un graphique circulaire sur l’adoption d’Android – Android 11 est toujours en plein essor

Google a récemment publié un graphique circulaire montrant le taux d’adoption d’Android, le système utilisé par la plupart des marques de téléphones mobiles dans le monde. Selon les données officielles du graphique à secteurs publiées par Google, le système Android 13 représente environ 15 %. Le graphique révèle également qu’Android 11, sorti il ​​y a trois ans, représente toujours la plus grande part. En accédant aux données de l’appareil de Google Play, Google produit et publie régulièrement des données de graphique à secteurs de la version Android.

Selon le camembert publié par Google, le taux d’adoption d’Android 10 est actuellement de 17,8 % et il est le deuxième en importance. Cela indique que sur tous les appareils Android du marché, seuls quelques-uns fonctionnent sur la dernière version du système d’exploitation. Le taux d’adoption d’Android 10 est supérieur à celui d’Android 12 qui n’était que de 10 % à la même période l’année dernière.

Android Studio a mis à jour un graphique au 30 mai 2023, révélant ce qui suit

Le système Android 13 est passé de 12,1 % (données d’avril) à 14,7 % (données de juin)

Les systèmes Android 12, Android 11 et Android 10 ont légèrement diminué. Cependant, Android 11 occupe toujours la première transaction, représentant 23,1 %.

Android 8.0 Oreo est passé de 6,7 % (données d’avril) à 8,3 % (données de juin)

Les défis de l’adoption d’Android

L’un des plus grands défis auxquels Google est confronté en termes d’adoption d’Android est la fragmentation. Contrairement à iOS d’Apple, qui n’est disponible que sur un nombre limité d’appareils, Android est utilisé par un large éventail de fabricants et d’appareils. Il est donc difficile pour Google de s’assurer que tous les appareils fonctionnent sur la dernière version du système d’exploitation.

Un autre défi est la lenteur du déploiement des mises à jour par les fabricants d’appareils. Alors que Google publie régulièrement des mises à jour de son système d’exploitation, il appartient aux fabricants d’appareils de pousser ces mises à jour sur leurs appareils. Cela indique que certains appareils peuvent ne pas recevoir de mises à jour pendant des mois, voire des années après leur sortie.

Le tableau de distribution Android de Google est destiné aux développeurs Android et est mis à jour environ tous les six mois à un an. Le graphique montre le pourcentage d’appareils sur une version particulière ou plus récente. Cependant, historiquement, Google proposait librement ces informations sur le web sous la forme d’un camembert fréquemment mis à jour, attribuant un pourcentage à chaque version d’Android.

Plus récemment, Google a adopté une nouvelle approche avec le tableau de distribution Android, mettant les informations dans Android Studio d’une manière qui montre quel pourcentage d’appareils sont sur une version particulière ou plus récente. Selon Statista, le manque de statistiques sur Android 12 dans le graphique, au 6 janvier 2023, est probablement lié à son objectif pour les développeurs Android. Cependant, les statistiques d’Android 12 sont désormais disponibles dans le dernier graphique à secteurs Android publié en juin 2023.

Caractéristiques d’Android 13

Malgré ces défis, Android 13 est fourni avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et améliorations qui en font une mise à niveau intéressante pour les utilisateurs d’Android. Certaines des caractéristiques les plus notables incluent :

Icônes de thème automatique

Plus d’options de thème Material You

Configuration alternative de la fréquence de l’écran de verrouillage

Socket en charge native de l’audio Bluetooth LE

Socket en charge améliorée des tablettes et des appareils à grand écran

En plus de ces fonctionnalités, Android 13 est également fourni avec un certain nombre de mises à jour de confidentialité et de sécurité qui rendent le système d’exploitation plus sécurisé et privé.

Conclusion

Le taux d’adoption d’Android 13 est actuellement de 15 %. Il s’agit d’une amélioration significative par rapport au taux d’adoption d’Android 12 au cours de la même période l’année dernière. Cependant, Google fait toujours face à des défis en termes d’adoption d’Android. Cela est principalement dû à la fragmentation et au déploiement lent des mises à jour par les fabricants d’appareils. Malgré ces défis, Android 13 est fourni avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Cela en fait une mise à niveau intéressante pour les utilisateurs d’Android. Nul doute que de plus en plus d’utilisateurs passeront probablement à Android 13 au fil des années.

