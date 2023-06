Comment ChatGPT change la donne pour les assistants vocaux sur téléphone mobile

La croissance de ChatGPT a récemment suscité beaucoup d’intérêt pour l’IA. Le public du monde entier a été captivé par l’intellect unique de ChatGPT, qui rappelle JARVIS des films Iron Man. ChatGPT se tient tête et épaules au-dessus des assistants IA locaux tels que Siri et Google Voice.

Nous devons noter qu’un certain nombre de fabricants de téléphones mobiles envisagent d’ajouter ChatGPT en tant qu’assistant vocal à leurs produits. La série NOTE 30 de Transsion Infinix sera bientôt mise en vente et comprendra un assistant vocal de pointe basé sur ChatGPT. L’interface utilisateur sera en mesure de fournir compte tenu des réponses précédentes. Soit dit en passant, de nombreux utilisateurs ont réussi à faire l’éloge de la version bêta présentée précédemment.

Le premier téléphone à obtenir ChatGPT

Les téléphones Infinix sont fournis avec XOS, un système d’exploitation basé sur Android qui possède des fonctionnalités uniques. Par exemple, il est fourni avec des outils de mise en réseau intelligents et XClone (duplication d’applications). L’assistant vocal Folax dans XOS ne sert que les propriétaires de téléphones Infinix.

L’assistant vocal pour Infinix ChatGPT peut être vu en action dans la vidéo. Dans ce dernier, nous pouvons voir un nouvel assistant vocal avec un avatar spécial qui remplace Folax. L’utilisateur doit appuyer sur le bouton du microphone et le maintenir enfoncé pour commencer à discuter.

Bien qu’il soit relativement inconnu de beaucoup, Transsion a remporté un grand succès à l’étranger, en particulier en Inde. Elle a non seulement le statut de « marque n° 1 en Afrique », mais se distingue également parmi de nombreuses marques célèbres telles que Xiaomi et Apple. Contrairement aux idées reçues, Transsion est une entreprise chinoise. Sa société mère, Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd, possède un certain nombre de marques de téléphones mobiles, notamment TECNO, itel et Infinix, ainsi qu’Oraimo pour les accessoires numériques, Syinix pour les produits domestiques et Carlcare pour le service après-vente.

Les téléphones portables de Transsion offrent des fonctionnalités modernes et un look élégant. La première charge rapide filaire de 260 W au monde et la charge rapide sans fil de 110 W en sont les meilleurs exemples. Cependant, malgré ces résultats notables, les appareils Transsion ont tendance à avoir plus de caractéristiques de base d’entrée de gamme que leurs rivaux chinois. Mais cela n’empêche pas cette marque de devenir populaire en Afrique.

