Que sait-on de la nouvelle planète 13 fois plus massive que Jupiter

Elle s’appelle TOI-4603 et se situe à 731 années-lumière de la Terre, en orbite autour d’une étoile sous-géante de type F. Elle a la particularité d’avoir des dimensions similaires à celles de notre géante gazeuse mais une masse de 12,89 fois plus grand.

Illustration de TOI–4603 b, l’exoplanète découverte en orbite autour d’une étoile appelée TOI–4603. Il est situé à 731 années-lumière de la Terre / Crédit : NASA Exolplanet Exploration

Une équipe d’astronomes du Laboratoire de recherche physique (PRL) d’Ahmedabad, en Inde, a découvert une nouvelle exoplanète extrêmement dense, qui a la particularité d’avoir des dimensions similaires à celles de Jupiter mais une masse presque 13 fois supérieure. Baptisée TOI-4603 b du nom de son étoile mère, la sous-géante de type F TOI-4603 (HD 245134) autour de laquelle il faut 7,2 jours pour boucler une orbite, la nouvelle exoplanète se trouve à 731 années-lumière de la Terre, dans le constellation du Taureau.

Les scientifiques l’ont qualifiée de l’une des rares géantes à densité extrême, détectée grâce à la technique de transit par le télescope spatial TESS de la NASA. Sa nature planétaire a été confirmée par les mesures ultérieures de la vitesse radiale, effectuées avec les spectrographes PARAS (PRL Advanced Radial-velocity Abu-sky Search) et TRES (Tillinghast Reflector Echelle Spectrograph).

Ces observations, détaillées dans une étude qui vient d’être publiée dans Astronomy & Astrophysics Letters, ont permis de déterminer que TOI-4603 b a une masse qui est de 12,89 fois celle de Jupiter mais une densité de 14 g/cm3 qui fait de la nouvelle exoplanète l’une des les quelques géants massifs à l’extrême densité connus à ce jour. « Il est situé dans la région de masse de transition des planètes géantes massives et des naines brunes de faible masse, ce qui représente un ajout majeur à la population de moins de cinq objets connus dans cette gamme de masse », expliquent les auteurs de l’étude.

En plus de cela, les chercheurs ont noté que son orbite excentrique, ainsi que la séparation orbitale relativement faible, suggèrent que TOI-4603 b subit probablement une migration de marée à haute excentricité (HET), une dispersion gravitationnelle due à une autre planète ou à une étoile. .

Son étoile, TOI-4603, est relativement brillante et tourne très vite. Il est environ 2,72 fois plus grand que le Soleil, tandis que sa masse est d’environ 1,75 masse solaire. On estime que TOI-4603 a près de deux milliards d’années et sa température réelle est de 6 189 degrés Kelvin (5915,85 ° C). TOI-4603 b aurait plutôt une température d’équilibre de 1 677 degrés Kelvin, soit 893,85 °C.

