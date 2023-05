Les meilleurs moniteurs de jeu – Mise à jour mi-2023

Lors de l’achat d’un moniteur HDR, les mises en garde habituelles s’appliquent lors de la recherche de la gamme d’options HDR disponibles. Faites preuve de prudence avec les produits qui annoncent le HDR sans réellement offrir de véritables capacités HDR. Ces moniteurs (souvent annoncés comme DisplayHDR 400) ne valent tout simplement pas la peine d’être achetés ou envisagés à quelque égard que ce soit.

Cependant, si vous êtes intéressé par un véritable produit HDR, il existe actuellement d’excellentes options sur le marché. Bien qu’ils puissent être assez chers, l’expérience qu’ils offrent est exceptionnelle. Pour déterminer quel moniteur HDR vous convient le mieux, nous vous recommandons de choisir d’abord entre un format 16:9 standard ou un format ultra large, puis de prendre en compte la résolution de l’écran et la technologie d’affichage.

Si vous recherchez un moniteur 16:9 standard, le choix, à notre test, est entre trois options : l’Asus ROG Swift PG27AQDM, le Samsung Odyssey Neo G7 et le téléviseur LG C2 OLED au format 42 pouces. Chacun offre quelque chose de différent, et celui qui vous convient peut dépendre de facteurs tels que la taille, la résolution et le format.

Le premier choix parmi ceux-ci, à notre test, est l’Asus ROG Swift PG27AQDM. Comme nous en avons discuté précédemment, il s’agit d’un OLED 27 pouces 1440p 240Hz avec une excellente clarté de mouvement et des performances HDR d’élite. C’est un produit très polyvalent qui convient à la fois aux jeux multijoueurs compétitifs et aux expériences visuellement époustouflantes en solo, grâce à sa puissante combinaison de fonctionnalités et de performances. Il est lumineux, en particulier pour un panneau WOLED, dynamique, rapide et réactif. Il est difficile de se tromper avec ce choix, bien que les inconvénients de l’OLED comme le burn-in et la disposition des sous-pixels puissent limiter la convivialité de ce moniteur pour le travail de bureau.

Si vous êtes intéressé par un écran de résolution plus grande ou plus élevée, la prochaine étape est le Samsung Odyssey Neo G7, qui offre une expérience LCD VA 4K 165 Hz de 32 pouces avec 1196 zones de gradation locales à matrice complète. Il s’agit d’un excellent moniteur qui ne souffre pas de certains des inconvénients de l’OLED Asus, tels que la gravure ou la disposition des sous-pixels, ce qui le rend plus adapté aux applications de bureau et au travail de productivité.

Ceci est quelque peu limité par la nature incurvée de ce moniteur, mais c’est aussi un écran plus grand avec une résolution 4K, et il y a aussi des avantages pour les jeux. Le rétroéclairage mini-LED offre d’excellentes performances HDR, pas aussi bonnes que l’OLED mais certainement très impressionnantes, et Samsung a finement réglé ce panneau VA pour des performances de mouvement. Nous choisirions cela plutôt que la version 240 Hz, le Neo G8, car ce moniteur présente quelques défauts décisifs. Dans l’ensemble, le Neo G7 est une excellente option si vous voulez un écran LCD plus grand.

Si aucun de ces deux ne semble être le choix parfait, vous pouvez aller encore plus loin avec le LG C2 OLED dans une taille de 42 pouces, actuellement disponible au prix modique de seulement 900 $. Bien que nous pensions qu’il s’agisse d’un excellent écran, son taux de rafraîchissement inférieur de 120 Hz et sa luminosité plus faible par rapport au PG27AQDM le rendent moins optimal pour les jeux. Cependant, il est beaucoup plus grand et offre une résolution 4K plus élevée, ainsi qu’une fonctionnalité complète de télévision intelligente, car il s’agit bien d’un téléviseur. Ainsi, cela pourrait être un excellent choix en fonction de vos besoins.

