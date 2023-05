Premier décès en Europe dû à la « drogue zombie »: qu’est-ce que la xylazine et quelles en sont les conséquences

Un Britannique de 43 ans est décédé après avoir pris la fameuse « drogue zombie », qui fait des ravages en Amérique du Nord. Il est la première victime européenne. Les effets de la xylazine.

Le premier décès en Europe a été officiellement enregistré en raison de la soi-disant « drogue zombie », la xylazine, un médicament vétérinaire de plus en plus utilisé par les trafiquants de drogue pour préparer des doses d’héroïne et de fentanyl, un opioïde synthétique. Ces substances illicites de plus en plus répandues sont responsables d’un véritable massacre par surdose aux États-Unis et au Canada, avec plus de 100 000 morts rien qu’aux États-Unis en 2021. La première victime européenne confirmée est un Anglais de 43 ans de Solihull, qui avait une longue histoire de toxicomanie derrière lui. Son corps a été retrouvé au domicile privé en mai 2022. Plusieurs outils pour prendre de la drogue étaient présents sur les lieux. Les analyses rituelles ont révélé la présence de huit drogues dans le sang et les urines et de trois autres dans les urines, que l’homme avait administrées par voie intraveineuse. Parmi eux, la xylazine est également apparue, qui, comme indiqué, n’avait jamais été identifiée dans des cas de décès par surdose au Royaume-Uni et plus généralement sur le Vieux Continent.

Le rapport de cas particulier a été décrit par une équipe de médecins et de chercheurs britanniques du Centre de recherche en médecine pharmaceutique – Institut des sciences pharmaceutiques du King’s College de Londres et du Département de toxicologie du Birmingham Heartlands Hospital. Pour trouver de la xylazine dans les échantillons biologiques de l’homme le toxicologue Alexander Lawson, qui a remarqué une anomalie dans les résultats de l’analyse post-mortem. La drogue n’est pas incluse dans les dépistages toxicologiques au Royaume-Uni et dans de nombreux autres pays européens, mais l’intuition d’aller chercher la substance est née précisément à la lumière du massacre qui se déroule en Amérique du Nord. En effet, comme indiqué, la xylazine est de plus en plus utilisée pour « couper » l’héroïne et le fentanyl. Dans certaines régions des États-Unis, jusqu’à 90 % des doses d’héroïne contiennent de la xylazine, comme le précise un article de The Conversation du professeur Caroline Copeland, co-auteur de l’étude et professeur de médecine pharmaceutique au King’s College de Londres. Mais qu’est-ce que la xylazine exactement ? Et pourquoi l’appelle-t-on une « drogue zombie » ?

Comme l’indiquent les auteurs de l’étude, la xylazine est un médicament vétérinaire, plus précisément un tranquillisant aux propriétés sédatives, analgésiques et myorelaxantes. C’est un agoniste des récepteurs alpha2-adrénergiques qui est principalement utilisé chez les grands animaux tels que les bovins et les chevaux, mais qui est également utilisé comme émétique chez les chats et d’autres mammifères. Ce n’est pas une substance approuvée pour l’usage humain. Il est ajouté au fentanyl car cet opioïde très puissant a une courte durée : la xylazine « prolonge la sensation d’euphorie qui en résulte pour mimer les effets de l’héroïne », précise le professeur Copeland. Compte tenu de ses effets psychoactifs, il est utilisé par les trafiquants de drogue pour couper l’héroïne, ce qui réduit considérablement les coûts de production. Lorsqu’il est combiné avec ces substances, il est fait passer pour « tranq » ou « tranq dope ».

Cette combinaison a un impact très dangereux sur la santé des toxicomanes, qui mettent déjà leur vie en danger avec des substances pures. En effet, une fois injectée, la xylazine « peut provoquer la formation de plaies ouvertes telles que des ulcères cutanés et des abcès » et son utilisation à long terme peut entraîner la propagation de ces plaies aux membres et la mort des tissus (nécrose). De ces conséquences dérive le nom de « médicament zombie », puisque les patients sévères développent des lésions horribles, comparables à celles de l’iconographie classique des « morts-vivants ». De plus, comme le soulignent les experts, le médicament capable d’inverser le surdosage d’opioïdes – la naloxone – « n’est pas efficace contre les effets sédatifs de la xylazine ». En pratique, la bouée de sauvetage par excellence ne fonctionne pas, et le fait que ce médicament vétérinaire soit présent à fortes doses d’héroïne inquiète énormément les professionnels de santé. D’autres complications associées à la xylazine comprennent des problèmes cardiovasculaires, rénaux, pulmonaires, hépatiques et autres.

Les médecins qui ont effectué les tests sur les prélèvements de la victime anglaise ont conclu que l’homme était mort d’un mélange mortel composé de plusieurs substances narcotiques : héroïne, xylazine, cocaïne et fentanyl. Les détails du rapport de cas « Le premier décès lié à la drogue associé à l’utilisation de xylazine au Royaume-Uni et en Europe » ont été publiés dans le scientifique Journal of Forensic and Legal Medicine.

