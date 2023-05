ugee dévoile la tablette de dessin Bluetooth Q8W la plus abordable pour les débutants

ugee, une marque de dessin numérique de renommée mondiale, vient de sortir la tablette de dessin graphique Bluetooth Q8W. Il est conçu pour les débutants avec un prix raisonnable, d’excellentes performances et une apparence élégante. Fournit aux passionnés de dessin et aux débutants une option Bluetooth sans fil conviviale, facile à utiliser et abordable. Leur permettant de dessiner sans limites et d’explorer leur potentiel artistique.

Technologie Bluetooth 5.0 pour une expérience d’art numérique plus libre

La tablette de dessin Bluetooth Q8W est alimentée par une puce Bluetooth 5.0 hautes performances à architecture ARM 32 bits. Ce qui garantit une connectivité stable et fiable et rejette les retards, les décalages et les déconnexions. Chaque trait est réactif et agile, permettant aux utilisateurs de profiter d’une expérience de dessin fluide.

La distance de transmission de l’ugee Q8W est jusqu’à 10 mètres. Après l’appairage Bluetooth initial, Q8W peut se connecter automatiquement à l’ordinateur, au téléphone ou à la tablette lorsqu’il est allumé. Élimine les tracas des câbles encombrants et des limitations spatiales. Les artistes peuvent s’asseoir, se tenir debout ou même s’allonger pour dessiner, ce qui rend leurs créations plus libératrices.

De plus, la tablette Bluetooth Q8W dispose également d’une longue durée de vie de la batterie, avec des fonctions de mise hors tension intelligente et de veille automatique. Permettant plus de 10 heures d’utilisation continue.

Tablette spacieuse avec une palette de couleurs vives : élégante et portable

La tablette à stylet Bluetooth Q8W a une apparence frappante avec un schéma de collision orange et blanc. Trois oranges et sept blancs crémeux, mettant en valeur l’énergie infinie de la jeunesse. La grande zone de dessin de 8 pouces offre un espace créatif illimité pour les débutants. De plus, Q8W présente un design minimaliste avec de petits bords arrondis à la mode, aucun bouton sur la tablette ou le stylet. Ce qui le rend simple à utiliser et évite les contacts accidentels pendant l’utilisation. Et un étui à stylo intégré qui peut efficacement empêcher la perte du stylet et aider les créateurs à le ranger facilement. La tablette Q8W pèse moins de 1 livre, seulement 429 grammes (y compris la tablette, l’étui à stylet et le stylet), ce qui rend le dessin plus léger et portable.

Pour plusieurs scénarios d’utilisation

La tablette d’art numérique Q8W est dotée de fonctionnalités de dessin de niveau professionnel : 8192 niveaux de sensibilité à la pression et une inclinaison de 60°, permettant aux apprenants en art d’apprendre et de contrôler les changements subtils de chaque trait, enflammant leur passion pour l’art numérique.

Le stylet dans la fente du stylet adapte une nouvelle technologie de détection de pression précise, rendant l’écart entre la pointe et l’ouverture inférieur à 1 mm, fixant la pointe aussi stable et sûre qu’un crayon traditionnel pendant le dessin, la peinture, l’écriture, l’esquisse, etc. Le stylet imite la taille d’un crayon 2B avec un diamètre de 9 mm pour une prise en main plus confortable. Même un débutant peut s’adapter rapidement au dessin numérique.

Le Q8W répond aux besoins de la création numérique diversifiée. Il est largement compatible avec les systèmes Windows, macOS, Chrome OS et Android, offrant des plates-formes plus flexibles : les étudiants en art peuvent explorer leur potentiel artistique sur la plupart des logiciels graphiques et d’animation courants, tels que Photoshop, Sai, Painter, Illustrator, etc. En le connectant à un appareil Android (téléphone ou tablette), les artistes peuvent profiter de la création avec des logiciels de dessin mobiles tels que ibisPaint, Meidibang, etc.

Selon le chef de produit, la tablette ugee Q8W est au prix de 32,99 $, offrant un choix économique pour les artistes novices. « Des performances professionnelles mais un prix d’entrée de gamme » est une caractéristique importante de la tablette de dessin Bluetooth Q8W, aidant les débutants à commencer leur voyage artistique sans aucun seuil, en explorant le monde du dessin à moindre coût.

25 ans d’expérience dans la technologie de l’écriture manuscrite

ugee initie « Écrire. Dessiner. Vers le nouveau. » – visant à aider les débutants à commencer leur voyage artistique à un coût d’apprentissage inférieur.

ugee grandit avec les artistes et les amateurs d’art depuis 25 ans depuis la sortie de sa première tablette graphique. En tant que marque technologique sous Hanvon Ugee, la première à occuper le marché du dessin numérique en Chine, ugee s’est engagée à jeter un pont pour les utilisateurs entre le monde du stylo et du papier et celui du dessin numérique. Il continue non seulement à faire des percées innovantes dans les produits, mais investit également beaucoup pour répondre aux besoins d’un plus grand nombre de personnes, permettant aux utilisateurs d’obtenir plus de support logiciel et hardware à un coût d’apprentissage inférieur et de profiter de valeurs pratiques et rafraîchissantes.

La tablette de dessin Bluetooth Q8W est d’abord lancée sur le site officiel d’ugee, shop.ugee.com, puis disponible à la vente sur des plateformes telles qu’Amazon, AliExpress et Mercadolibre.

