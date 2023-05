Maintenant, nous savons ce que sentaient les parfums de l’époque romaine

La découverte inhabituelle pourrait être la première pour un parfum de l’époque romaine, trouvé à l’intérieur d’une bouteille de quartz trouvée dans une tombe à Carmona, près de Séville.

La bouteille (Unguentarium) retrouvée dans une tombe romaine à Carmona, près de Séville (Espagne) / Crédit : Cosano et al., Heritage, 2023

Les parfums et les onguents parfumés ont une histoire millénaire. Déjà connus des Égyptiens, ils étaient largement utilisés par tous les peuples de l’ancienne Méditerranée, y compris les Romains qui, apparemment, avaient un faible pour les parfums qui n’étaient pas seulement les plus célèbres et les plus précieux de la myrrhe, de l’encens et de l’aloès. La découverte insolite, qui pourrait être la première pour un parfum de l’époque romaine, a été rendue possible grâce à la découverte d’un flacon en quartz (unguentarium) scellé par un bouchon, trouvé à l’intérieur d’une tombe romaine à Carmona, près de Séville. À l’intérieur se trouvait une masse solide mystérieuse, que les chercheurs ont maintenant décrite chimiquement.

Les analyses, menées par Daniele Cosano de l’Université de Cordoue, ont révélé que la masse était une pommade au parfum de patchouli, une huile essentielle courante dans la parfumerie moderne mais dont l’utilisation dans la Nice antique n’était pas connue. Ses notes boisées et terreuses, dérivées de Pogostemon cablin, une plante originaire de la région insulaire d’Asie du Sud-Est, ont été mélangées à une base d’huile végétale – peut-être de l’huile d’olive – bien que les chercheurs ne puissent pas en être sûrs.

Selon les érudits, la bouteille, réalisée en forme de petite amphore, aurait été exceptionnellement rare et chère. « À l’époque romaine – écrit l’équipe dans un article publié dans Heritage décrivant leur découverte – les récipients en quartz étaient des objets de luxe très rares, dont certains ont été trouvés près de Carmona. C’était donc une trouvaille assez inhabituelle pour un site archéologique, et encore plus inhabituel était que (le vase, ndlr) était hermétiquement fermé et contenait une masse solide ».

Précisément le fait que le flacon soit parfaitement fermé par un bouchon d’un minéral carbonaté, appelé dolomie, et scellé par du bitume, signifiait que le parfum se solidifiait et se conservait pendant deux millénaires. En plus du vase, les érudits ont également trouvé trois perles d’ambre dans une pochette en tissu. Ce trésor d’artefacts, trouvé à l’intérieur d’une urne en verre contenant les restes incinérés d’une femme de 30 à 40 ans, a laissé croire qu’elle appartenait à une famille aisée, comme le confirment les caractéristiques de cinq autres urnes, trouvées sur le même site.

Pour décrypter la composition du parfum, l’équipe a utilisé plusieurs techniques analytiques, dont la diffraction des rayons X et la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. « Bien que les fouilles archéologiques aient permis de récupérer un grand nombre de vases utilisés pour contenir des parfums ou des onguents dans la Nice antique, on sait peu de choses sur la composition chimique ou l’origine des substances qu’ils contenaient », soulignent les chercheurs.

Cela rend leur découverte d’autant plus intrigante. On sait aujourd’hui que les Romains utilisaient les parfums « non seulement dans la vie quotidienne mais aussi lors d’occasions particulières, comme les funérailles, où l’encens était obligatoire – ajoutent les érudits -. De plus, les parfums étaient appliqués comme onguents ou utilisés pour embaumer le défunt.

