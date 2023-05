La production de masse de l’iPhone 15 est sur le point de démarrer

Alors que le monde attend avec impatience la sortie de l’iPhone 15, Foxconn, la plus grande usine d’assemblage d’iPhone au monde, se prépare à la production de masse. Pour s’assurer qu’il y a suffisamment de travailleurs pour répondre à la demande, l’entreprise a annoncé qu’elle recrutait activement de nouveaux employés et augmentait les primes pour les employés existants.

À partir du 29 mai, les nouveaux employés peuvent s’attendre à recevoir des primes encore plus importantes qu’auparavant. Selon les données officielles de Zhengzhou, la prime maximale pour les nouveaux employés sera d’environ 500 dollars par personne. Il s’agit d’une augmentation significative par rapport à la semaine précédente, lorsque le bonus maximum était de 425 $ par personne.

En plus des primes accrues, les salaires horaires des travailleurs horaires seront également augmentés de 2 yuans (environ 0,31 dollar) par heure. Avec un salaire horaire maximum de 22 yuans (environ 3,1 dollars) de l’heure.

Quant à l’iPhone 15 lui-même, nous prévoyons que la gamme comprendra quatre modèles. Les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Tous les modèles comprendront Dynamic Island, un connecteur USB-C et le SoC Apple A17.

Cependant, la caméra périscope avec zoom optique 6x ne sera disponible que sur l’iPhone 15 Pro Max. Cette fonctionnalité avancée plaira à coup sûr aux passionnés de photographie comme aux professionnels.

En ce qui concerne l’avenir, des rumeurs circulent déjà sur l’iPhone 16 Pro Max. Selon ces rumeurs, l’appareil comportera un capteur Sony IMX903 avec un format optique de 1/1,14 pouces. Si cela est vrai, cela représenterait une amélioration significative de la technologie des caméras. Et renforcerait encore la position d’Apple en tant que leader sur le marché des smartphones.

En conclusion, l’iPhone 15 devrait être l’une des sorties de smartphone les plus attendues de l’année. Avec Foxconn qui accélère la production et augmente les primes pour les travailleurs, le décor est planté pour un lancement réussi. Il est clair qu’Apple regarde déjà vers l’avenir et continue de repousser les limites de ce qui est possible avec la technologie mobile.

