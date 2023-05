C’est l’épée la plus précieuse de l’histoire : vendue lors d’une vente aux enchères astronomique

Lors d’une vente aux enchères tenue à Londres, l’épée a été vendue au prix le plus élevé de tous les temps. Trois participants fortunés l’ont disputé au son de relances pharaoniques. Voici de quelle arme il s’agit, à qui elle appartenait et à quel prix elle a été décernée.

1 crédit

La maison de vente aux enchères britannique Bonhams a vendu une épée pour la somme astronomique de 14 millions de livres, soit plus de 16 millions et 100 000 euros. C’est le prix le plus élevé jamais battu pour un objet de ce genre. Comme vous pouvez l’imaginer, ce n’est pas n’importe quelle épée, mais une arme avec une histoire résolument significative derrière elle, en plus d’être un bel objet artisanal en métal finement décoré et précieux. Ce n’est pas un hasard s’il appartenait à un souverain, l’un des plus puissants que l’Inde ait eu dans son passé : Fateḥ Ali Tipu, également connu sous le nom de Tipu Sultan, Tiger of Mysore et Tippoo Sahi. L’homme a gouverné le royaume de Mysore – situé dans le sud de l’Inde – de 1782 à 1799, lorsqu’il a été tué pendant la quatrième guerre anglo-Mysore (1798-1799), combattu entre son royaume et la Compagnie des Indes orientales dirigée par les Britanniques par le comte de Mornington. L’épée était dans sa chambre lorsqu’il a été capturé et tué lors de la défense acharnée du fort de Seringapatam.

L’arme, surnommée « Spenny » ou Épée du Souverain, se caractérise par une poignée dorée pleine de symboles et d’inscriptions, également présente sur la longue lame en acier Wootz. À l’époque, il était connu pour être le plus dur et le plus résistant, capable de percer et de couper l’armure des ennemis. Ce n’est pas un hasard s’il a été utilisé pour fabriquer les armes les plus prestigieuses, destinées aux commandants, nobles et souverains, comme le Tipu Sultan. Parmi les inscriptions figurent « cinq des qualités de Dieu et deux invocations invoquant Dieu par son nom », a expliqué Bonhams dans un communiqué de presse. L’épée a été forgée par des maîtres artisans et forgerons moghols à partir de modèles d’épées allemandes qui ont été introduites en Inde dès les années 1500.

1 crédit

L' »Epée du Souverain » n’est pas celle que Tipu Sultan utilisa lors de la bataille finale, qui lui coûta la vie le 4 mai 1799, mais elle fut tout de même retrouvée dans son logement personnel, dépouillée de ses objets précieux (beaucoup finirent par dans les musées britanniques). C’est l’un des derniers encore accessibles aux particuliers, malgré sa valeur extrêmement élevée pour l’histoire de l’Inde. Dans son annonce de vente, la maison d’enchères Bonhams a expliqué que « Spenny » avait fait l’objet d’énormes enchères par trois participants, deux par téléphone et un en personne. En fin de compte, celui qui a mis l’offre de plus de 16 millions d’euros dans l’assiette a gagné. Cette figure en fait non seulement l’épée la plus précieuse de l’histoire, mais aussi l’un des objets les plus chers de l’art indo-islamique de tous les temps.

« Cette épée spectaculaire est la plus grande de toutes les armes liées à Tipu Sultan encore entre des mains privées. Son association personnelle étroite avec le sultan, sa provenance impeccable traçable jusqu’au jour même où elle a été capturée et le savoir-faire exceptionnel qui est entré dans sa fabrication la rendent unique et hautement désirable », a déclaré Oliver peu avant la vente. L’art indien chez Bonhams. « L’épée a une histoire extraordinaire, une provenance incroyable et un savoir-faire inégalé. Il n’était pas surprenant qu’il ait été si âprement disputé entre deux enchérisseurs par téléphone et un enchérisseur dans la salle. Nous sommes satisfaits du résultat », s’est fait l’écho de Nima Sagharchi, une autre responsable de la maison de vente aux enchères. Le nom de l’acheteur de l’épée n’est pas connu, mais l’espoir est qu’elle puisse également être exposée publiquement, compte tenu de l’importance et de la beauté de l’arme, « l’un des objets les plus surprenants jamais mis aux enchères par Bonhams », comme le souligne le directeur réalisateur Bruno Vinciguerra.

