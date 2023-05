Snapdragon 8cx Gen 4 aurait battu Apple M3 avec 32% d’avance

Qualcomm n’a pas encore officiellement annoncé le Snapdragon 8cx Gen 4. Mais avant son dévoilement, nous avons eu des tonnes de retours concernant ses performances. Et chaque fois qu’un nouveau rapport de performances est sorti, le chipset a été comparé au dernier et au plus grand d’Apple, l’Apple M3.

Eh bien, l’affaire est assez similaire à la dernière rumeur. Revegnus, qui est un leakster assez réputé avec un bon bilan global, a partagé de nouveaux chiffres de performance du Snapdragon 8cx Gen 4. Et d’après ce que nous pouvons interpréter à partir des chiffres, le chipset se débrouillera probablement assez bien contre l’Apple M3.

Snapdragon 8cx Gen 4 bat Apple M3 dans le test de performances multicœur

Précédemment, Revegnus a partagé que le Snapdragon 8cx Gen 4 était plus rapide que l’Apple M2. Et c’est assez attendu car l’Apple M2 est assez vieux pour le moment. N’oublions pas non plus que des retours suggèrent que Qualcomm a testé plusieurs déclinaisons du chipset.

Parmi eux, la version plus lente du Snapdragon 8cx Gen 4 aurait des cœurs de performance cadencés à 3,00 GHz. D’autre part, les cœurs à efficacité énergétique avaient une vitesse de fréquence de 2,30 GHz. Et tandis que le rapport précédent avait mis en lumière la vitesse de fréquence du chipset, le dernier le fait.

Mais la bonne nouvelle est que le Snapdragon 8cx Gen 4 a obtenu 14 500 dans le test multicœur de Geekbench 5. Cela indique finalement que les cœurs de performance et d’efficacité ont été modifiés. Qualcomm pourrait les avoir cadencés plus haut que les vitesses précédemment signalées pour ce test.

Plus important encore, le Snapdragon 8cx Gen 4 a réussi à battre l’Apple M3 avec une avance de 33 % dans le test multicœur. Comme le dernier rapport de Revegnus états, l’Apple M3 a obtenu un score de 11 000 dans le test multicœur, ce qui le rend relativement plus lent que l’offre de Qualcomm.

Désormais, au cas où vous vous demanderiez quelle pourrait être la vitesse de fréquence de la dernière version, vous devez jeter un œil à la dernière fuite. Selon lui, le Snapdragon 8cx Gen 4 avait une vitesse de fréquence de 3,40 GHz pour les cœurs de performance, tandis que les cœurs d’efficacité énergétique avaient 2,50 GHz. C’est un coup de pouce modéré par rapport au rapport précédent, mais il semble que le coup de pouce modéré soit exactement ce dont le chipset avait besoin pour montrer ses véritables performances.

Le test monocœur raconte une histoire différente

Bien que le Snapdragon 8cx Gen 4 ait une avance sur le test multicœur, ses performances monocœur sont décevantes. L’Apple M3 a battu le chipset de Qualcomm avec une avance impressionnante de 38 %. Cela indique finalement que les cœurs de performance de l’Apple M3 sont plus performants que ceux du 8cx Gen 4.

Eh bien, c’est à peu près attendu, car Apple a toujours été en avance sur la concurrence en matière de performances monocœur. De plus, il convient de noter que le Snapdragon 8cx Gen 4 dispose d’une configuration à 12 cœurs. Apple M3, en revanche, arborera probablement une configuration à 8 cœurs. Il est donc assez évident que Qualcomm a pris la tête du test multicœur.

Cependant, en termes d’efficacité, le 8cx Gen 4 pourrait prendre le dessus. Après tout, on s’attend à ce qu’il profite du processus N3E de TSMC. Et ce processus est connu pour être très efficace que son prédécesseur.

Quoi qu’il en soit, vous ne pouvez pas nier que l’avenir de ces chipsets va être très intéressant. Et lorsque Qualcomm intensifiera ses recherches dans cette catégorie, nous pourrions enfin voir les ordinateurs portables Windows être l’une des options incontournables pour les utilisateurs expérimentés. Espérons que, tout comme les performances, le prix reste également attractif.

