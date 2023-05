Deux autres bébés guépards sont morts dans un parc national en Inde

Deux jours seulement après la mort d’un autre des quatre oursons nés en mars à Jwala, une femelle guépard déplacée de Namibie vers l’Inde dans le cadre d’un ambitieux programme de réintroduction de l’espèce, deux autres sont mortes en raison de conditions météorologiques extrêmes et de déshydratation.

Oursons nés de Jwala, une femelle guépard déplacée de Namibie vers l’Inde dans le cadre d’un plan ambitieux de réintroduction de l’espèce éteinte / Crédit : @KunoNationalPrk

Deux autres oursons nés de Jwala, une femelle guépard déplacée de Namibie vers l’Inde en septembre 2022, sont morts dans le parc national de Kuno, Madhya Pratesh, en raison de « conditions météorologiques extrêmes et de déshydratation ». Les autorités du parc l’ont communiqué, deux jours seulement après la mort d’un autre bébé guépard des quatre que Jwala avait eu en mars dernier. Ils avaient été les premiers à naître en Inde depuis plus de 70 ans, après que l’espèce ait été officiellement déclarée éteinte dans le pays. Des quatre chiots, il n’en reste plus qu’un, qui est actuellement dans des conditions « stables » mais qui subit des soins intensifs à l’hôpital vétérinaire de Palpur.

Ces derniers jours, les températures dans le parc ont atteint 46-37°C, et après la mort du premier ourson mardi en raison d’une « énorme faiblesse », les équipes de surveillance de la faune étaient passées à l’action, cherchant à assurer la survie des chiots restants. Cependant, les conditions des deux chiots semblaient extrêmement graves et, malgré les efforts, il n’a pas été possible de les sauver.

Les bébés guépards avaient environ huit semaines et avaient commencé à marcher il y a environ 8 à 10 jours, a déclaré aux médias locaux Jasbir Singh Chauhan, principal conservateur en chef de la forêt (faune) du Madhya Pradesh. « Selon les experts en guépards, le taux de survie des oursons en Afrique est généralement très faible. La procédure post-mortem sera réalisée avec le protocole standard ».

Avec la mort des trois oursons, le nombre de morts au cours des deux derniers mois s’élève à six. Le 9 mai, une femelle guépard, Daksha, transférée d’Afrique du Sud vers l’Inde, est décédée suite à une « interaction violente » avec deux guépards mâles, peut-être pendant l’accouplement. Auparavant, un autre guépard, Sasha, était mort de complications rénales, probablement dues à une maladie de contact en Namibie, avant son déménagement.

Au total, vingt guépards du continent africain ont été transférés en Inde, dont huit de Namibie et douze d’Afrique du Sud, dans le cadre d’un ambitieux programme de réintroduction de l’espèce disparue. Plus tôt ce mois-ci, la Cour suprême a exprimé ses inquiétudes concernant les animaux, demandant au gouvernement fédéral indien d’envisager de les déplacer vers un autre lieu.

