La moitié des plus grands lacs du monde rétrécissent (et les coupables ne sont pas une surprise)

Le réchauffement climatique et la consommation humaine non durable ont déjà réduit les niveaux d’eau dans 53 % des principaux lacs du monde.

Plus de la moitié des plus grands lacs du monde rétrécissent et stockent moins d’eau qu’il y a trois décennies. C’est ce que montrent les résultats d’une nouvelle enquête publiée dans la revue Science par une équipe de recherche internationale qui, grâce à l’analyse de données satellitaires, a suivi les tendances de stockage des principaux lacs d’eau douce de la planète. Pour l’analyse, les chercheurs ont combiné trois décennies d’observations par satellite avec des modèles capables de quantifier et d’attribuer les raisons du déclin. La motivation de la recherche, dirigée par Fangfang Yao, chercheur invité au US Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences ( CIRES ) et actuellement chercheur sur le climat à l’Université de Virginie, était les crises environnementales affectant certaines des principales masses d’eau de la Terre, telles que l’assèchement de la mer d’Aral entre le Kazakhstan et l’Ouzbékistan.

Yao et ses collègues des universités américaines du Colorado et du Kansan, en collaboration avec des chercheurs de l’Université de Toulouse en France et de l’Université des sciences et technologies du roi Abdallah à Thuwal, en Arabie saoudite, ont mis au point une méthode pour mesurer les variations des niveaux d’eau dans près de 2 000 des plus grands lacs et réservoirs du monde, qui représentent collectivement 95 % du stockage total de l’eau des lacs de la planète.

À l’échelle mondiale, 53% des principaux lacs du monde ont connu une baisse du stockage de l’eau, selon l’étude, comparable à 17 Lake Meads, le plus grand réservoir des États-Unis.

Pour expliquer les tendances des lacs naturels, l’équipe s’est appuyée sur les progrès récents de l’utilisation de l’eau et de la modélisation du climat, notant que le changement climatique et la consommation humaine d’eau sont les principaux responsables du déclin net mondial du volume des lacs et de la réduction d’environ 100 grands lacs. « De nombreuses empreintes humaines et le changement climatique sur les pertes d’eau des lacs étaient auparavant inconnus, comme l’assèchement du lac Good-e-Zareh en Afghanistan et du lac Mar Chiquita », a déclaré Yao. Il s’agit de la première évaluation complète des tendances et des moteurs de la variabilité mondiale du stockage de l’eau des lacs basée sur une série de satellites et de modèles.

Les chercheurs ont également observé que les lacs situés dans des zones sèches et humides ont des tendances à la baisse plus généralisées qu’on ne le pensait auparavant. En ce qui concerne les bassins hydrographiques, près des deux tiers ont subi des pertes d’eau importantes. Mais ce qui les a provoqués, c’est le phénomène de sédimentation qui, selon le co-auteur de l’étude Ben Livneh, boursier CIRES et professeur agrégé d’ingénierie à l’Université du Colorado à Boulder, a dominé le déclin du stockage mondial dans les réservoirs existants. « Dans les réservoirs de longue date, ceux qui se remplissaient avant 1992, la sédimentation était plus importante que les années de sécheresse et de fortes pluies. »

Alors que la plupart des lacs du monde rétrécissent, 24% ont connu une augmentation significative du stockage de l’eau. Ces lacs en croissance ont tendance à se trouver dans les zones sous-peuplées du plateau tibétain intérieur, les grandes plaines du nord de l’Amérique du Nord et les zones avec de nouveaux plans d’eau, tels que les bassins du Yangtsé, du Mékong et du Nil.

Les auteurs de l’étude estiment qu’environ un quart de la population mondiale (2 milliards de personnes) vit à proximité d’un lac asséché, indiquant l’urgente nécessité d’intégrer la consommation humaine, le changement climatique et les impacts de la sédimentation dans la gestion durable des ressources en eau. Ici, la nouvelle recherche offre un aperçu des solutions possibles.

« Si la consommation humaine est un facteur majeur dans le déclin du stockage de l’eau des lacs, alors nous pouvons nous adapter et explorer de nouvelles politiques pour réduire le déclin à grande échelle », a déclaré Ben Livneh, également co-auteur de l’étude, boursier et associé du CIRES. professeur d’ingénierie à CU Boulder. Cela s’est produit dans l’un des lacs étudiés par l’équipe, le lac Sevan en Arménie, qui a connu une augmentation du stockage de l’eau au cours des 20 dernières années, ce que les chercheurs ont lié à l’application des lois sur la conservation des réservoirs depuis le début du XXe siècle. .

