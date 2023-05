Le lancement Steam de l’émulateur Dolphin bloqué par l’test Nintendo DMCA à Valve

WTF ? ! Si vous faites partie des personnes impatientes de voir l’émulateur GameCube et Wii Dolphin arriver sur Steam, voici une mauvaise nouvelle : Nintendo a envoyé un test de retrait DMCA à Valve, demandant à la société de bloquer la sortie de Dolphin.

C’était en mars lorsque nous avons appris que le Dolphin open-source, qui après sa sortie en 2003 est devenu le premier émulateur capable d’exécuter avec succès des jeux GameCube commerciaux, arriverait sur Steam.

Mais Nintendo n’a pas acquis sa réputation d’être l’une des sociétés les plus litigieuses au monde pour rien. Bien que Dolphin soit connu depuis le lancement du logiciel, il semble que l’ajout de l’émulateur à Steam était un pas trop loin.

Dans un article publié plus tôt dans la journée, l’équipe Dolphin a écrit que la sortie Steam de l’émulateur avait été reportée indéfiniment. Nintendo a émis un cesser et s’abstenir à Valve, citant le DMCA contre la page Steam de Dolphin; Les test DMCA sont envoyés aux fournisseurs de services plutôt qu’aux contrevenants présumés.

La lettre de Nintendo (via PC Gamer) déclare que l’émulateur Dolphin viole les droits de propriété intellectuelle de Nintendo, y compris les dispositions anti-contournement et anti-trafic du Digital Millennium Copyright Act (DMCA). En tant que tel, Valve a l’obligation de retirer Dolphin du site marchand Steam, écrit Nintendo.

« L’émulateur Dolphin fonctionne en incorporant ces clés cryptomonnaies sans l’autorisation de Nintendo et en déchiffrant les ROM au moment de l’exécution ou immédiatement avant. Ainsi, l’utilisation de l’émulateur Dolphin « contourne » illégalement[s] une mesure technologique qui contrôle efficacement l’accès à une œuvre protégée en vertu de la « loi sur le droit d’auteur », indique la lettre du DMCA.

Avant sa suppression, la page Dolphin Steam indiquait que l’émulateur n’était pas fourni avec des jeux et exigeait qu’un utilisateur possède une copie originale de tout jeu qu’il émule.

Les fans d’émulateurs rétro seront déçus par le retrait car la version gratuite de Steam promettait le prise en charge des écrans 4K, des contrôleurs modernes et du netplay. La bonne nouvelle est que vous pouvez télécharger l’émulateur Dolphin librement et en toute sécurité à partir des téléchargements TS.

L’équipe de Dolphin a déclaré qu’elle étudiait actuellement ses options et qu’elle aurait une réponse plus approfondie dans un proche avenir. Ils pourraient déposer une demande reconventionnelle qui permettrait potentiellement le retour de Dolphin sur Steam si Nintendo ne poursuivait pas, mais la société japonaise le ferait très probablement.

Il y a quelques semaines, Dbrand a aiguillonné Nintendo avec un message secret dans ses décalcomanies de clone de Zelda qui disait: « Allez vous faire foutre avocats. » Étonnamment, il n’y a eu aucune réponse de Nintendo à l’ensemble Clone of the Kingdom, qui a une description de titre qui se lit comme suit, « Le pouvoir du plagiat ».

L’amour de Nintendo pour l’action en justice est bien documenté. Il a, entre autres, poursuivi les propriétaires de sites ROM, tué un port PC Super Mario 64, envoyé un retrait DMCA pour l’outil de création de jeux « Pokemon Essentials » et poursuivi la star de TikTok/Twitch Pokeprincxss. Et n’oublions pas à quel point il a voulu envoyer un message avec la longue peine du hacker Gary Bower, qui a récemment été libéré de prison plus tôt.

