Préparez-vous pour l’enfer : détails de l’accès anticipé et du lancement de Diablo IV

Le monde de Sanctuary est ébranlé alors que la maléfique Lilith revient d’exil, menaçant de le replonger dans les ténèbres. Il est essentiel que les joueurs s’arment d’informations alors qu’ils se préparent à se lancer dans une quête épique dans Diablo IV, en choisissant leur classe parmi les puissants barbare, druide, nécromancien, voleur ou sorcier. Ce guide détaillé vous aidera à vaincre les forces du mal que Lilith a déchaînées sur Sanctuary.

Accès anticipé et lancement officiel

Les portes de Sanctuary s’ouvriront lors de l’accès anticipé le 1er juin à 16h00 TDP pour ceux qui ont pré-acheté Diablo 4 Digital Deluxe ou Ultimate Edition. Consultez la carte d’accès anticipé ci-dessous pour connaître l’heure de lancement de votre emplacement. La date de lancement officielle pour tous les propriétaires de Diablo IV est le 5 juin à 16h00 TDP. La carte de lancement détaille les heures et dates de lancement prévues par région.

Instructions de préchargement de Diablo IV

Diablo IV devrait être pré-installé pour assurer une descente aux enfers en douceur. Pour commencer le processus d’installation, suivez ces étapes

Ordinateur Windows :

Lancez le client Battle.net et localisez Diablo IV dans votre barre de favoris ou sur la page Tous les jeux.

Sur la page du jeu Diablo 4, sélectionnez Diablo IV dans la liste déroulante Version du jeu.

Cliquez sur le bouton « Installer », et lorsque le jeu est prêt, appuyez sur « Jouer » pour commencer votre voyage.

Xbox :

Recherchez Diablo IV sur le Xbox Store et cliquez sur « Télécharger ».

Préparez-vous à faire des ravages sur les légions de Lilith.

PlayStation :

Accédez au PlayStation Store et recherchez Diablo IV, puis cliquez sur « Télécharger ».

Préparez-vous à protéger les habitants du Sanctuaire des ténèbres insondables.

Le frisson de Twitch et des récompenses exclusives

Du 5 juin au 2 juillet, plongez dans l’univers terrifiant de Diablo IV avec vos streams Twitch préférés. Chaque semaine, vous obtiendrez des Twitch Drops pour avoir regardé leurs vaillants combats contre les horreurs de l’enfer. Plus vous regardez longtemps, plus vous recevrez de cadeaux cosmétiques, tels que des recolorations d’armes et des cadeaux pour les emplacements arrière. Faites don de deux abonnements Twitch à la chaîne d’un streamer éligible pour recevoir la monture Primal Instinct, un cheval fiable pour vos batailles. Visitez le blog dédié pour plus d’informations sur les incitations et l’éligibilité.

