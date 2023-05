Démystifier le métaverse : comment les jumeaux numériques et l’IA générative changent la donne

Ces dernières années, la croissance rapide de la technologie a donné lieu à plusieurs thèmes à la mode. Parmi eux, on peut citer les jumeaux numériques, l’IA générative et le métaverse. Ils sont utilisés dans de nombreux domaines, et c’est sur cela que se concentrent les grands acteurs. Outre les jeux, ils sont utilisés dans la conception 3D, la simulation, etc. Les études de jeux telles que Unity et Epic Games sont parmi les premières à les utiliser. Grâce à eux, la façon dont nous interagissons avec les mondes virtuels a changé.

À cet égard, quelques universités ont récemment organisé une série de séminaires intitulée « L’avenir numérique pour les entreprises et la société ». Il a pour objectif d’explorer les perspectives émergentes du métaverse. Lors de la conférence, un professeur a partagé ses réflexions, affirmant qu’il existe de nombreux métaverses. Ils incluent le métaverse consommateur, le métaverse entreprise et le métaverse industriel. Il a déclaré que si certains pensent que le métaverse a la capacité de rendre le monde plus propre et plus vert, d’autres sont préoccupés par sa durabilité environnementale. Le sujet a également couvert les moyens par lesquels le métaverse peut aider à réduire et à éliminer la pollution. C’est pourquoi il est crucial de savoir quel impact les technologies métavers ont sur nos vies. Lorsque nous parlons de ces technologies, nous devons mentionner la blockchain, l’IA, l’apprentissage automatique et la réalité augmentée et virtuelle.

Il existe quelques niches, où ces trois jumeaux numériques, l’IA générative et le métaverse, apparaissent en même temps. Ce sont les jeux et la conception 3D. Unity et Epic Games, tous deux connus pour créer des jeux vidéo célèbres, ont élargi leurs plates-formes pour permettre la création de conceptions 3D immersives, d’environnements de réalité virtuelle et de simulations pour une variété d’industries.

[Digital twins are virtual copies of real objects or systems. They are made using computers and data to create a digital version that behaves and functions like the real thing. It helps us learn about how the real thing works and can be used to make life better or solve problems.

The concept of digital twins originated in the field of product lifecycle management and has become famous once the Internet of Things (IoT) emerged. Digital twins enable the monitoring, analysis, and simulation of physical things by combining sensors, data analysis, and connectivity.]

Explorer l’émergence des métavers : les jumeaux numériques et l’IA générative en tête

Marc Whitten, président de Create chez Unity, voit l’avenir où les entreprises utilisent des jumeaux numériques pour transformer des données statiques en modèles 3D dynamiques en temps réel. Il explique comment les jumeaux numériques ont évolué au fil du temps, en commençant par des modèles de base et en progressant vers des versions plus avancées qui peuvent se connecter aux réseaux et collecter des données en temps réel. Le grand objectif est de créer des jumeaux prédictifs capables de prédire l’avenir et d’y être utiles.

L’IA générative est vraiment utile pour créer des choses dans le monde virtuel et rendre les jeux plus amusants. Les concepteurs peuvent utiliser l’IA générative pour dire ce qu’ils veulent au lieu de tout créer eux-mêmes. Cela facilite la création de choses. Dans les jeux, les héros peuvent être plus intelligents et parler aux joueurs, ce qui rend le jeu plus excitant. Unity travaille sur des moyens d’utiliser l’IA dans les jeux sans coûter trop cher. Ils veulent trouver un bon équilibre entre faire fonctionner le jeu correctement et ne pas être trop cher.

Lorsque les jumeaux numériques, l’IA générative et le métaverse se rejoignent, ils peuvent apporter d’énormes avantages à l’économie. Ils peuvent rendre les choses plus créatives, nous aider à prendre de meilleures décisions et rendre les mondes virtuels plus réels et interactifs avec l’aide de l’IA. Unity veut aider les créateurs à réussir et à faire partie de cet avenir passionnant.

