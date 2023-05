On sait maintenant combien de tyrannosaures vivaient sur Terre : ils étaient nombreux

De nouvelles recherches ont estimé le nombre de spécimens de tyrannosaure (Tyrannosaurus rex) qui ont vécu sur Terre depuis l’émergence de l’espèce. Parmi les paramètres évalués les œufs pondus, les générations, le taux de survie et autres, jusqu’à l’arrivée de l’astéroïde qui les a fait s’éteindre.

Une nouvelle étude a déterminé combien de tyrannosaures (Tyrannosaurus rex) ont vécu sur Terre depuis l’apparition de l’espèce au Crétacé supérieur, il y a environ 68 millions d’années. Depuis lors et jusqu’à leur extinction – à cause de l’astéroïde Chicxulub qui s’est écrasé il y a 65,5 millions d’années dans l’actuelle péninsule du Yucatan – 1,7 milliard de spécimens auraient vécu sur notre planète. C’est un nombre important, compte tenu de la taille du prédateur et de son rôle biologique, mais inférieur à celui calculé par l’étude « Absolute abondance et taux de préservation du Tyrannosaurus rex » publiée en 2021 dans Science par des scientifiques du Musée de paléontologie et du Département de biologie intégrative de l’Université de Californie. Les chercheurs dirigés par le professeur Charles R. Marshall ont en effet estimé environ 2,5 milliards de spécimens, soit 800 millions de plus que ceux de la nouvelle enquête.

Le nombre total de spécimens de tyrannosaures qui vivaient sur notre planète a été reformulé par le Dr Eva M. Griebeler, chercheuse à l’Institut d’évolution organique et moléculaire, écologie évolutive, de l’Université Johannes Gutenberg de Mayence (Allemagne). La scientifique s’est inspirée de l’étude de Marshall et ses collègues et a refait le calcul en « ajustant le tir » sur certains paramètres, qui selon ses analyses étaient surestimés. Pour estimer le nombre total de tyrannosaures, les critères suivants ont été pris en compte : atteinte de la maturité sexuelle ; durée de vie moyenne; Taux de survie; nombre de générations; nombre d’œufs pondus par génération ; zone géographique et plus encore. Marshall et ses collègues ont estimé que sur 2,5 millions d’années, chaque génération était composée de 20 000 individus, pour un total de 125 000 générations. Le total qui a émergé était donc de 2,5 milliards de T. rex.

Le Dr Griebeler, expert en écologie évolutive, estime que le modèle utilisé auparavant ne correspond pas à ceux actuellement utilisés pour les espèces vivantes comme les oiseaux (étroitement apparentés aux dinosaures), les grands reptiles comme les crocodiles et les mammifères. De plus, selon le scientifique, les données utilisées contredisaient ce que l’on sait aujourd’hui sur la biologie des tyrannosaures et autres théropodes, un groupe taxonomique de dinosaures saurischiens carnivores bipèdes apparentés aux oiseaux. Le vélociraptor en faisait également partie. En utilisant le modèle mis à jour, le scientifique a déterminé que les T.rex avaient un taux de survie plus faible, pondaient moins d’œufs et engendraient moins de générations (90 000 au lieu de 125 000). L’expert a calculé que pour chaque génération 19 000 tyrannosaures vivaient en même temps, pour un total de 1,7 milliard de spécimens qui vivaient sur Terre.

Parmi les experts qui ont apprécié le nouveau calcul également l’équipe à l’origine de l’étude originale, qui a jugé la nouvelle estimation plus réaliste, comme l’a expliqué le professeur Marshall à LiveScience. Au-delà des tyrannosaures qui vivaient sur Terre, ce qui est surprenant, c’est le nombre extrêmement faible de fossiles que nous avons trouvé par rapport au nombre total. Selon le calcul précédent, en fait, nous en aurions trouvé 1 pour 80 millions de spécimens. Très peu. Le nouveau calcul indique que nous avons trouvé les restes de seulement 0,0000002 % des spécimens de T. rex qui ont vécu. Les raisons de cette pénurie de fossiles sont obscures et des recherches supplémentaires doivent être menées. Des modèles similaires à celui utilisé pour le T. rex estiment que plus de 100 milliards d’êtres humains ont vécu sur Terre au total (un calcul du Population Reference Bureau indique 117 milliards d’Homo sapiens). Les détails de la recherche « Statistiques vitales, abondance absolue et taux de préservation du Tyrannosaurus rex » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Paleontology.

