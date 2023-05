Skullcandy Crusher ANC 2 est là pour faire passer votre expérience audio au niveau supérieur

Skullcandy Crusher ANC était un modèle très populaire. Il a apporté beaucoup de fonctionnalités haut de gamme pour un prix pas si haut de gamme. Et si vous pensiez que le modèle OG était bon, vous adorerez le Skullcandy Crusher ANC 2. Il a tout ce qu’il faut pour faire passer votre expérience d’écoute musicale au niveau supérieur.

Plus important encore, le Skullcandy Crusher ANC 2 est moins cher que les originaux. Il a fait ses débuts à 230 $, ce qui est bien moins cher que l’original. Pour vous donner une perspective, l’original avait un prix de 320 $. Cela indique que l’ANC de 2e génération coûte 90 $ moins cher que le modèle OG.

Redéfinir l’expérience audio personnalisée

En ce qui concerne les principaux points forts, le premier point fort est l’accent mis sur la personnalisation. Le Skullcandy Crusher ANC 2 est doté de la technologie de fonctionnalité intelligente Skull-iQ. Cette technologie permet aux utilisateurs de créer et de régler la fonction audio en fonction de leurs préférences auditives.

De plus, le Crusher ANC 2 est doté de la technologie des basses à capteur réglable. Cette technologie brevetée vous offrira la liberté totale d’expérimenter avec les basses. Et avec les bons réglages, les écouteurs peuvent offrir une expérience d’écoute musicale totalement immersive.

Faire des ajustements sur le Crusher ANC 2 sera également une tâche sans tracas. Selon Skullcandy, vous pouvez régler les basses haptiques de trois manières. Tout d’abord, vous pouvez faire tourner la molette de réglage dédiée sur l’oreillette gauche pour régler les paramètres.

Deuxièmement, vous pouvez utiliser des commandes vocales mains libres en disant : « Hey Skullcandy, More Crusher ». Enfin, vous pouvez créer vos profils audio avec l’application Skull-iQ. Cette application est disponible pour les appareils iOS et Android. Ainsi, la compatibilité ne sera pas quelque chose dont vous aurez à vous soucier.

Confort et construction de Skullcandy Crusher ANC 2

Pour s’assurer que vous obtenez la meilleure expérience possible, Skullcandy a opté pour un design léger sur le Crusher ANC 2. Il a même des oreillettes de grande taille, ce qui vous permettra de garder les écouteurs allumés pendant une période prolongée sans vous faire face. tout inconfort.

De plus, il y a une encoche et un empiècement asymétrique dans le bandeau. Ces caractéristiques de conception améliorent encore le niveau de confort du Skullcandy Crusher ANC 2. L’histoire est la même avec la qualité de construction. Skullcandy a opté pour des matériaux haut de gamme pour rendre le Crusher 2 durable et avoir un look haut de gamme.

Autonomie de la batterie et fonctions de charge du Skullcandy Crusher ANC 2

Même si le Skullcandy Crusher ANC 2 regorge de fonctionnalités, il a une autonomie de batterie très fiable. Avec une seule charge, vous pouvez obtenir jusqu’à 50 heures d’écoute. Cela aussi, avec l’ANC activé. Lorsque vous l’éteignez, le temps d’exécution par charge sera supérieur à 50 heures.

Et vous n’avez pas à vous soucier de quoi que ce soit lorsque la batterie est à court de jus. Pour la fonction de charge rapide, le Crusher ANC 2 peut offrir jusqu’à 4 heures de lecture avec seulement 10 minutes de charge.

ANC et qualité des appels

Le Skullcandy Crusher ANC 2 est livré avec un système à quatre micros. Ces microphones surveillent activement le bruit de l’environnement environnant et dévoilent les bruits externes. Grâce à la capacité du système à annuler le bruit, vous êtes à peu près sûr d’obtenir une expérience hautement immersive avec le casque sans fil.

Pour garantir une expérience d’appel nette, le Crusher ANC 2 est doté d’un micro Clear Voice Smart. Il peut réduire efficacement le bruit de fond et s’assurer que votre voix est entendue avec une clarté totale. Et la grande partie est que cela fonctionne très bien même dans des environnements bruyants.

Connectivité, prise en charge des codecs et autres fonctionnalités de Skullcandy Crusher ANC 2

Pour la connectivité sans fil, le Skullcandy Crusher ANC 2 utilise Bluetooth 5.2. Cela apporte le support de Bluetooth Multipoint. Et si vous vous posez la question, avec cette fonctionnalité, vous pouvez garder le casque sans fil connecté à plusieurs appareils et passer de l’un à l’autre en toute transparence.

De plus, le Crusher ANC 2 a Auto On/Connect, qui se connectera et se couplera automatiquement avec le dernier appareil que vous avez utilisé avec lui. Cela rendra l’expérience utilisateur fluide.

En termes de codecs audio, le Crusher ANC 2 prend en charge les codecs AAC et SBC. Pour ce prix, j’aurais adoré voir AptX, LDAC ou toute autre forme de codec audio sans fil haute résolution. Après tout, avec le W820NB Plus, Edifier propose actuellement des écouteurs sans fil compatibles LDAC pour seulement 79,99 $.

Néanmoins, grâce à l’intégration de Tile, vous n’aurez pas à vous soucier de quoi que ce soit lorsque vous ne trouvez pas le Skullcandy Crusher ANC 2. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur « sonner » depuis l’application Tile, et le casque sans fil ANC commencera à sonner.

Prise en charge et portabilité de l’assistant vocal

Vous pouvez utiliser plusieurs assistants vocaux sur le Skullcandy Crusher ANC 2, notamment Alexa, Google Assistant et Hey iHeart. Et comme les écouteurs sans fil ont un design pliable et pliable à plat, vous pouvez les transporter à peu près n’importe où et partout.

Skullcandy comprend même un étui de voyage robuste, ce qui rend le Crusher ANC 2 parfait pour une utilisation en déplacement. En plus de cela, le casque sans fil ANC dispose de Spotify Tap, du mode Stay-Aware, de Take Photo et d’autres fonctionnalités pratiques.

