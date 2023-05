La Chine interdit les puces Micron "risques de sécurité du réseau"

Qu’est-ce qui vient de se passer? La Chine a interdit aux opérateurs d’infrastructures d’information tests d’acheter des puces fabriquées par Micron. Pékin affirme que cette décision, qui a vu les stocks de puces chinois se redresser, est intervenue après que le géant américain de la mémoire a échoué dans son test de la sécurité du réseau.

Selon l’Administration chinoise du cyberespace (CAC), un test de la sécurité du réseau des produits de Micron a montré qu’ils présentaient des problèmes de sécurité potentiels relativement graves qui posent des risques majeurs pour la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des infrastructures tests de la Chine, qui comprend les banques publiques, les transports et les télécommunications.

CAC a ajouté que les problèmes de sécurité des produits Micron affectent la sécurité nationale de la Chine. Sa déclaration s’est terminée par un message indiquant que les entreprises de tous les pays étaient les bienvenues dans la nation asiatique tant qu’elles respectent les lois et réglementations chinoises. Le CAC n’a jamais donné de détails sur les risques de sécurité qu’il a trouvés dans les produits Micron ou sur les articles qui seraient affectés.

Copie traduite automatiquement de la déclaration CAC

Micron, basé dans l’Idaho, est le plus grand fabricant de mémoire aux États-Unis. Environ 25% de ses ventes provenaient de Chine l’année dernière, mais l’impact de l’interdiction devrait être minime car la plupart de ses clients dans le pays fabriquent des appareils tels que des smartphones et des PC pour des entreprises du monde entier. De plus, le Wall Street Journal écrit que l’interdiction ne s’applique pas aux entreprises non chinoises opérant en Chine.

Micron a déclaré avoir reçu l’test de la CAC concernant la conclusion de l’test et qu’il était « impatient de continuer à engager des discussions avec les autorités chinoises ».

Beaucoup pensent que lorsque la Chine a annoncé qu’elle procédait à un test des importations de Micron en mars, il s’agissait de représailles pour le nombre croissant de sanctions liées aux puces que les États-Unis ont imposées au pays.

Washington a également encouragé les Pays-Bas et le Japon à renforcer leurs contrôles à l’exportation sur les équipements de fabrication de puces vers la Chine. Pékin s’est plaint auprès de l’Organisation mondiale du commerce des accords Japon/Pays-Bas le mois dernier, se plaignant qu’ils pourraient avoir violé « le principe d’ouverture et de transparence ». Il y a aussi la US CHIPS Act, qui est un point de Discord pour la Chine depuis un certain temps déjà.

En réponse à l’annonce du CAC, la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a déclaré au Wall Street Journal : « Nous nous opposons fermement aux restrictions qui n’ont aucun fondement dans les faits ». Le communiqué ajoute que le département du Commerce s’engagera directement avec les autorités chinoises pour détailler la position américaine.

NOUVELLES: @Gina Raimondo publie la réponse des États-Unis à l’action de la Chine contre Micron – en lisant entre les lignes, les États-Unis devront convaincre les sociétés de puces sud-coréennes de renoncer à de gros profits et de résister au problème d’approvisionnement créé par la Chine. pic.twitter.com/w2t9mcc2jE – Annie Linskey (@AnnieLinskey) 22 mai 2023

Raimondo a ajouté que les États-Unis engageraient des alliés clés pour répondre aux actions de Pékin. Le secrétaire au Commerce a également averti que l’interdiction entraînerait des distorsions sur le marché des puces mémoire. Les États-Unis auraient exhorté les fabricants de puces sud-coréens à ne pas combler le vide laissé par l’interdiction de Micron.

Les actions des sociétés de puces chinoises ont augmenté à la suite des nouvelles plus tôt dans la journée, tout comme celles des sociétés sud-coréennes SK Hynix et Samsung Electronics.



