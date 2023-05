Un édulcorant populaire peut nous rendre un peu plus anxieux

C’est ce que suggère une étude américaine qui a examiné les effets de l’aspartame sur des modèles murins.

L’aspartame, un édulcorant artificiel présent dans des milliers d’aliments et de boissons diététiques, peut nous rendre un peu plus anxieux. C’est ce que suggère une étude du Florida State University College of Medicine qui a examiné les effets de cet édulcorant sur des modèles de souris, notant qu’il s’agit d’une possibilité qui mérite d’être étudiée plus avant. Les résultats de leurs recherches, publiés dans les Actes de l’Académie nationale des sciences, montrent que l’aspartame est lié au comportement anxieux chez la souris. Mais ce qui est vraiment surprenant, c’est que cet effet pourrait également s’étendre à leur progéniture, jusqu’à deux générations.

« Cette étude démontre que nous devons revenir sur les facteurs environnementaux, car ce que nous voyons aujourd’hui n’est pas seulement ce qui se passe », déclare aujourd’hui le neuroscientifique et co-auteur de l’étude, le professeur Pradeep Bhide du Département des sciences biomédicales de la Florida State University. , mais ce qui s’est passé il y a deux générations et peut-être même plus ».

L’anxiété a été mesurée grâce à une série de tests de labyrinthe sur plusieurs générations de souris, après qu’un premier groupe d’animaux ait eu accès gratuitement à de l’eau avec 15 % d’aspartame (la quantité quotidienne maximale recommandée par la FDA pour l’homme) pendant douze semaines. Les chercheurs ont également effectué un séquençage d’ARN sur des parties clés de leur système nerveux pour comprendre comment les gènes étaient exprimés dans les tissus, trouvant des changements significatifs dans l’amygdale, une partie du cerveau associée à la régulation de l’anxiété.

L’étude de quatre ans a également montré un comportement anxieux prononcé sur plusieurs générations de descendants d’hommes exposés à l’aspartame. « C’était un trait anxieux si robuste que je ne pense pas qu’aucun d’entre nous s’attendait à le voir », a déclaré Sara Jones, assistante de recherche diplômée à la Florida State University. C’était complètement inattendu. Habituellement, nous voyons des changements subtils. »

La recherche a été conçue suite aux conclusions de travaux antérieurs de la même équipe sur les effets transgénérationnels de la consommation de nicotine sur le comportement des souris. Encore une fois, les chercheurs indiquent que ces effets peuvent apparemment être transmis de génération en génération, probablement en raison de changements épigénétiques non codants dans les gènes du sperme de souris. En d’autres termes, ce ne sont pas seulement ceux qui consomment l’édulcorant artificiel qui sont potentiellement à risque de produire de l’anxiété, mais aussi les enfants de leurs enfants.

Les chercheurs travaillent actuellement sur une autre publication basée sur les résultats de cette étude portant sur la façon dont l’aspartame affecte la mémoire et, à l’avenir, ils travailleront sur l’identification des mécanismes moléculaires qui influencent la transmission de l’effet de l’aspartame chez la progéniture.

