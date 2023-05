La mise à jour OxygenOS 13.1 est désormais disponible pour plus d’une douzaine de téléphones OnePlus

Le mois dernier, OnePlus a dévoilé son dernier smartphone de la série Nord baptisé OnePlus Nord CE 3 Lite. Le téléphone est sorti avec OxygenOS 13.1 basé sur Android 13. Oui, une version plus récente du skin OxygenOS de la société. Plus tôt cette semaine, OnePlus confirmé que la mise à niveau logicielle progressive sera également publiée pour les anciens téléphones OnePlus dans les prochains jours. Et maintenant, la mise à jour est déjà disponible pour plus d’une douzaine de téléphones OnePlus, lisez la suite pour connaître les détails.

OnePlus pousse OxygenOS 13.1 sur les appareils éligibles de manière progressive. Le OnePlus 10R est l’un des premiers téléphones à recevoir la nouvelle mise à niveau logicielle, suivi d’autres modèles tels que les séries OnePlus 8, 9, 10 et 11. Bien qu’il s’agisse d’une petite mise à niveau incrémentielle, elle nécessite néanmoins une énorme quantité de données pour le téléchargement. Par conséquent, oui, vous devez libérer de l’espace de stockage sur votre appareil.

En parlant des changements, OxygenOS 13.1 est livré avec une multitude de nouvelles fonctionnalités, notamment O Relax (un espace de méditation privé où vous pouvez écouter ou profiter de sons relaxants, vous aidant à soulager le stress, à améliorer le sommeil, etc.), une nouvelle connexion automatique pour meilleure connectivité, mode Championship pour Gaming Assistant, contrôle de la lecture de musique pour Gaming Assistant, nouvelles fonctionnalités de conversation, et plus encore.

Voici le journal des modifications complet fourni avec la mise à jour OxygenOS 13.1.

Interconnexion transparente (OnePlus 9 et 9 Pro uniquement) La nouvelle fonctionnalité de connexion automatique permet une connexion automatique entre les téléphones, les tablettes et les PC placés à proximité.

Personnalisation (OnePlus 8 Pro, 8T, 9, 9 Pro, 9R, 11 et 11R uniquement) Développe les fonctionnalités et la bibliothèque d’Omoji.

Santé Ajoute une nouvelle fonctionnalité TalkBack qui reconnaît et annonce les images dans les applications et Photos. Ajoute la nouvelle application Zen Space, avec deux modes, Deep Zen et Light Zen, pour vous aider à vous concentrer sur le présent. Améliore le mode simple avec un nouveau widget d’assistance et des tutoriels rapides sur l’écran d’accueil. (OnePlus 8 Pro, 8T, 9, 9 Pro et 9R uniquement)

Expérience de jeu Ajoute le mode Championnat à Game Assistant. Ce mode améliore les performances tout en désactivant les notifications, les appels et autres messages pour vous offrir une expérience de jeu plus immersive. Ajoute un contrôle de lecture de musique à Game Assistant, afin que vous puissiez écouter et contrôler facilement la musique tout en jouant.

Système (OnePlus 10 Pro uniquement) Améliore la stabilité et les performances du système. Prolonge la durée de vie de la batterie dans certains scénarios.



Comme je l’ai dit plus tôt, le nouveau logiciel est actuellement en phase de déploiement et sera disponible pour tout le monde d’ici peu. Si vous possédez l’un des appareils répertoriés ci-dessous, vous pouvez vérifier les nouvelles mises à jour en vous rendant dans Paramètres> Système> Mises à jour du système> vérifier les nouvelles mises à jour si elles sont disponibles, puis les télécharger sur votre appareil.

Assurez-vous que votre téléphone OnePlus fonctionne avec la dernière version logicielle disponible.

Nom de l’appareil Une version de logiciel Région OnePlus 8 EN2011_13.1.0.513 Inde OnePlus 8 Pro EN2021_13.1.0.513 Inde OnePlus 8T KB2001_13.1.0.513 Inde OnePlus 9 LE2111_13.1.0.500 Inde OnePlus 9 Pro LE2121_13.1.0.500 Inde OnePlus 9R LE2101_13.1.0.500 Inde OnePlus 10T CPH2413_13.1.0.520 Inde OnePlus 10T CPH2417_13.1.0.520 Amérique du Nord OnePlus 10T CPH2415_13.1.0.520 Mondial OnePlus 10 Pro NE2211_13.1.0.521 Inde OnePlus 10 Pro NE2213_13.1.0.521 Europe / Mondial OnePlus 11 CPH2447_13.1.0.501 Inde OnePlus 11R CPH2487_13.1.0.540 Inde

Si vous êtes pressé, vous pouvez mettre à niveau votre téléphone manuellement à l’aide de l’application de mise à jour OnePlus, puis le télécharger à l’aide de la solution de mise à niveau locale. Avant la mise à niveau, assurez-vous d’effectuer une sauvegarde des données importantes. Assurez-vous également de charger votre smartphone à au moins 30 %.

