Comment les moustiques choisissent qui piquer

Cela s’explique par une étude sur les préférences olfactives des moustiques qui pourrait déboucher sur de nouvelles interventions pour lutter contre le paludisme.

Anopheles gambiae, un moustique trouvé en Afrique subsaharienne vecteur du dangereux parasite du paludisme, Plasmodium falciparum / Crédit : Wikipedia

Les moustiques semblent être plus attirés par certaines personnes que par d’autres. Mais sur la base de quels facteurs choisissent-ils qui piquer ? Et comment nous trouvent-ils sur de longues distances ? Une nouvelle étude fournit une explication révolutionnaire de la façon dont ces insectes sont capables de localiser et de choisir leur repas de sang humain même à une centaine de mètres de distance, fournissant de nouvelles bases pour le développement d’interventions capables de contrôler le paludisme, parmi les maladies infectieuses les plus dangereuses transmises par les moustiques, répandu principalement dans les pays tropicaux. L’objectif des chercheurs était en fait d’identifier les préférences olfactives d’Anopheles gambiae, le moustique africain du paludisme qui aime chasser la nuit, lorsque les humains dorment. Et d’évaluer comment des composants spécifiques de l’odeur corporelle humaine modulent leur comportement dans des conditions naturelles.

Les tests des chercheurs, détaillés dans une étude qui vient d’être publiée dans Current Biology, ont en fait été effectués dans une cage de vol à ciel ouvert d’un volume d’environ 1 000 mètres cubes installée dans une zone de savane boisée à Macha, en Zambie. , simulant ainsi l’expérience des moustiques dans la nature. « En laboratoire, la plupart des études visant à tester les préférences olfactives des moustiques sont réalisées à très petite échelle, en utilisant de petites boîtes avec des volumes d’environ 0,5 mètre cube ou moins », a expliqué l’auteur correspondant de l’étude, le Dr Conor McMeniman du Johns Hopkins. École Bloomberg de santé publique à Baltimore, Maryland – . Pour l’étude en Zambie, nous avons utilisé une structure appelée cage de vol semi-terrain, une structure blindée dont le volume est environ 2 000 fois celui utilisé pour les tests de laboratoire normaux. »

Les moustiques choisissent qui piquer en fonction de leur odeur corporelle

Dans cette cage de vol, les chercheurs ont pu véhiculer les odeurs corporelles des humains dormant dans des tentes voisines en réalisant une analyse du comportement d’atterrissage des moustiques sur plusieurs cibles chauffées à la température de la peau humaine, chacune véhiculant une odeur corporelle différente. Ces expériences, menées en lâchant 200 moustiques affamés dans la cage de vol, ont permis d’évaluer l’importance de la température dans l’attraction des moustiques (facteur qui, à lui seul, sans même le dioxyde de carbone émis avec le souffle, ne les attirait pas) et de comparer jusqu’à six odeurs humaines à la fois, révélant que les insectes, nuit après nuit, choisissent toujours la même odeur, la préférant à celle des autres humains.

Résumé graphique de la façon dont la température de la peau humaine et notre odeur corporelle attirent les moustiques porteurs du paludisme vers des cibles chauffées / Crédit D. Giraldo, S. Rankin–Turner, et al. Biologie actuelle 2023.

En plus d’enregistrer les préférences des moustiques, les chercheurs ont prélevé des échantillons de ces odeurs directement dans l’air des tentes pour caractériser et comparer les produits chimiques présents. « Ces moustiques s’attaquent généralement aux humains dans les heures avant et après minuit », a ajouté McMeniman. Ils suivent les sentiers odorants et les courants convectifs émis par les humains, et entrent généralement dans les maisons et piquent entre 22h et 2h du matin environ. Nous voulions évaluer les préférences olfactives des moustiques pendant leur période d’activité maximale, lorsqu’ils sont présents et actifs, et également évaluer l’odeur des humains endormis pendant cette même fenêtre temporelle.

Dans l’ensemble, l’équipe a identifié 40 produits chimiques différents émis par tous les humains, mais à des rythmes différents. « Les moustiques suivent probablement un mélange spécifique », a déclaré Stephanie Rankin-Turner, boursière postdoctorale à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health et co-auteure principale de l’étude qui, avec ses collègues, a identifié certains des mélanges les plus fréquents.

En particulier, les personnes qui étaient plus attirantes pour les moustiques émettaient systématiquement plus d’acides carboxyliques, y compris l’acide butyrique, qui sont probablement produits par les microbes de la peau. En revanche, la personne la moins attirante pour les moustiques émettait moins d’acides carboxyliques mais environ le triple de la quantité d’eucalyptol, un composé présent dans de nombreuses plantes.

Les chercheurs pensent que des niveaux élevés d’eucalyptol peuvent être liés au régime alimentaire d’une personne, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre exactement quels composants de l’odeur corporelle, des métabolites microbiens et des émissions respiratoires sont réellement responsables de ce comportement. Cependant, ce que les résultats suggèrent, c’est que des niveaux élevés d’eucalyptol dans le corps peuvent être un excellent moyen de dissuasion pour les piqûres de moustiques. « Il est probable que cette personne ait mangé des aliments riches en ce produit chimique, que l’on trouve couramment dans les herbes et les épices », expliquent les auteurs. Mais il est aussi possible qu’il ait utilisé des produits qui en contiennent, comme du dentifrice et des bains de bouche. »

« Comprendre quels produits chimiques dans l’odeur humaine entraînent une attraction différentielle pour quels humains est important, car si nous pouvons identifier ces produits chimiques, nous pouvons prédire le risque de piqûres de moustiques de chaque personne », a déclaré McMeniman. Cette recherche pourrait également aider à développer de meilleurs appâts ou pièges.

