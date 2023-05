Plus de 50% des grands lacs perdent de l’eau à cause de nous : 2 milliards de personnes en danger

En analysant les données recueillies entre 1992 et 2020, les scientifiques ont déterminé qu’à cause de l’homme, plus de la moitié des grands lacs de la Terre perdent de l’eau. Environ 2 milliards de personnes vivent à proximité de réservoirs menacés d’assèchement.

Plus de la moitié des grands lacs de la Terre perdent de l’eau. Les causes, sans surprise, sont purement anthropiques : la principale force motrice est représentée par le changement climatique, également entraîné par la main de l’homme en raison de la libération de gaz à effet de serre (tels que le dioxyde de carbone et le méthane) qui favorisent la sécheresse, les températures torrides et donc l’évaporation de l’eau. Le deuxième facteur est lié au prélèvement constant d’eau pour les activités humaines, de l’usage domestique à l’élevage, à l’agriculture et à d’autres secteurs. Plus généralement, la souffrance des grands lacs est liée à la relation inamicale avec la nature, exploitée et défigurée par les gaz altérant le climat, la destruction des habitats naturels, la consommation des sols et la surexploitation des ressources que la Terre nous offre généreusement. Juste le 15 mai, de France a atteint le jour du dépassement, c’est-à-dire qu’elle a terminé son trésor de ressources renouvelables (celles qui se régénèrent année après année) et a commencé à éroder les réserves. Tout cela a un impact sur les systèmes naturels, y compris les grands lacs d’eau douce.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Université du Colorado à Boulder, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Département de géographie et des sciences, a déterminé que plus de la moitié des grands lacs et réservoirs perdent de l’eau. le Laboratoire d’Études en Géophysique et Océanographie Spatiales (LEGOS) de l’Université de Toulouse et l’Université des Sciences et Technologies du Roi Abdallah. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Fangfang Yao, professeur à l’Institut coopératif de recherche en sciences de l’environnement (CIRES) de l’université américaine, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mis au point une nouvelle technique de mesure des variations des niveaux d’eau de grands bassins hydrographiques, tant naturels et artificielle. Plus précisément, ils se sont concentrés sur environ 2 000 des plus grands lacs de la planète, qui contiennent 95 % de l’eau douce présente dans l’ensemble des lacs.

Pour effectuer cette mesure, le professeur Yao et ses collègues ont traité statistiquement trois principaux types de données : des images satellites (plus de 250 000), des relevés altimétriques par satellite et des données historiques sur les niveaux d’eau enregistrées par les autorités compétentes. En combinant ces informations, recueillies entre 1992 et 2020, les chercheurs ont obtenu l’image la plus complète et la plus précise de l’évolution des masses d’eau, montrant que 53 % d’entre elles perdent des quantités importantes d’eau, pour les raisons évoquées plus haut. En quelques décennies seulement, l’eau douce perdue des lacs est comparable à celle contenue 17 fois dans le lac Mead aux États-Unis, situé entre le Nevada et l’Arizona. C’est le plus grand réservoir des États-Unis : il s’étend sur 180 kilomètres, a une superficie de 640 kilomètres carrés et un débit de 35 milliards de mètres cubes d’eau. Cela indique que les grands lacs et réservoirs ont perdu près de 600 milliards de mètres cubes d’eau en 20 ans.

Mais tous les grands lacs ne souffrent pas : les scientifiques ont découvert que 24 % d’entre eux ont connu une augmentation du stockage de l’eau. Sans surprise, ce sont des bassins situés dans des endroits peu peuplés, comme les grandes plaines d’Amérique du Nord et le plateau tibétain. Malgré ce chiffre positif, les chercheurs estiment qu’environ 2 milliards de personnes vivent à proximité de grands lacs asséchés. S’ils disparaissaient complètement, les conséquences seraient catastrophiques, d’un point de vue social, économique et même sanitaire. La situation est aujourd’hui déjà dramatique dans de nombreux domaines.

Les lacs abritent 87 pour cent de l’eau douce présente sur Terre et leur préservation est essentielle, c’est pourquoi les chercheurs soulignent l’importance d’améliorer leur gestion et leur utilisation, notamment du point de vue des prélèvements, de concert avec une lutte rapprochée contre les causes qui provoquer le réchauffement climatique. Une autre recherche récente a montré que les lacs bleus sont voués à disparaître progressivement, se transformant en lacs verts ou brunâtres. Les détails de la nouvelle recherche « Les satellites révèlent un déclin généralisé du stockage mondial de l’eau des lacs » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Science.

