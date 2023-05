Bouton d’édition des tests WhatsApp : tout ce que vous devez savoir

WhatsApp, la plate-forme de messagerie appartenant à Meta, teste une fonctionnalité de bouton d’édition pour les messages envoyés. Cette fonctionnalité améliore l’expérience utilisateur et améliore la communication entre les utilisateurs et les passionnés de technologie. Dans cet article complet, nous approfondirons tout ce que vous devez savoir sur cette fonctionnalité à venir, de son statut actuel dans les tests bêta aux divers aspects de son utilisation.

Bouton d’édition de WhatsApp : une introduction

Selon un récent rapport de WABetaInfo, WhatsApp a introduit un bouton d’édition dans la version bêta de l’application. La fonctionnalité permet aux utilisateurs de modifier les messages envoyés dans les groupes et les discussions. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de corriger les fautes de frappe, les erreurs mineures et d’autres erreurs dans leurs messages envoyés.

Comment ça marche?

Le bouton d’édition devrait être disponible dans le menu à trois points dans le coin supérieur droit de l’écran lorsqu’un utilisateur sélectionne un message spécifique. Les utilisateurs peuvent facilement modifier leurs messages envoyés en cliquant sur le bouton Modifier, améliorant ainsi la clarté et réduisant les malentendus.

Limite de temps et contraintes d’édition

Il convient de noter que la fonction de bouton d’édition est assortie de certaines contraintes. Par exemple, l’option de modification d’un message envoyé ne sera disponible que 15 minutes après l’envoi du message. WhatsApp a implémenté cela pour empêcher les utilisateurs d’apporter des modifications importantes aux messages longtemps après une conversation. De plus, il n’y a actuellement aucune limite supérieure sur le nombre de fois qu’un message peut être modifié dans le laps de temps spécifié.

Test bêta : un aperçu de l’avenir

Actuellement, la fonction de bouton de modification n’est disponible que pour un groupe sélectionné d’utilisateurs bêta. Cette phase de test est cruciale pour identifier les problèmes potentiels et affiner la fonctionnalité avant qu’elle ne soit rendue publique.

Prise en charge des messages texte uniquement (pour l’instant)

À partir de maintenant, la fonction de bouton d’édition ne prend en charge que les messages texte. Cependant, à l’avenir, WhatsApp peut étendre cette fonctionnalité à d’autres types de messages, tels que des images, des vidéos ou des notes vocales.

Calendrier de déploiement pour tous les utilisateurs

Le calendrier exact de la publication de la fonctionnalité du bouton d’édition pour tous les utilisateurs de WhatsApp reste inconnu. Cependant, WhatsApp peut affiner davantage la fonctionnalité en fonction des commentaires des testeurs bêta avant de la mettre à la disposition de ses 2 milliards d’utilisateurs dans le monde.

Bouton d’édition WhatsApp : fonctionnalité et expérience utilisateur

La fonction de bouton d’édition de WhatsApp devrait fournir un moyen transparent de corriger les erreurs dans les messages envoyés. Ceci, à son tour, peut conduire à une communication plus précise et efficace entre les utilisateurs.

Correction des fautes de frappe et des erreurs mineures

Les fautes de frappe et les erreurs mineures sont courantes dans toute forme de communication écrite. La fonction de bouton d’édition permet aux utilisateurs de corriger rapidement et facilement ces erreurs, ce qui permet d’obtenir des messages plus clairs et plus précis.

Réduire les malentendus

Des messages inexacts ou peu clairs peuvent souvent entraîner des malentendus et de la confusion. En permettant aux utilisateurs de modifier leurs messages envoyés, WhatsApp vise à minimiser ces problèmes et à promouvoir une meilleure communication entre ses utilisateurs.

Bouton d’édition de WhatsApp : problèmes et défis potentiels

Malgré les avantages de la fonction de bouton de modification, certaines préoccupations et difficultés potentielles peuvent survenir lors de sa mise en œuvre.

Utilisation abusive de la fonctionnalité du bouton d’édition

Certains utilisateurs peuvent abuser de la fonctionnalité du bouton d’édition pour modifier le sens original de leurs messages ou manipuler les conversations. C’est une préoccupation que WhatsApp devra résoudre au fur et à mesure qu’il affine la fonctionnalité et la prépare pour une version plus large.

Impact sur l’historique et l’intégrité des messages

Un autre défi potentiel est l’impact des messages modifiés sur l’historique et l’intégrité des messages. La fonctionnalité du bouton d’édition peut être perçue par les utilisateurs comme compromettant la fiabilité de l’historique des messages car elle permet de modifier les messages après leur envoi.

Les efforts de WhatsApp pour lutter contre le spam et les fausses nouvelles

Outre la fonction de bouton d’édition, WhatsApp s’est également concentré sur la résolution des problèmes liés aux appels de spam et aux fausses nouvelles sur sa plate-forme.

S’attaquer aux appels indésirables avec Truecaller

Pour lutter contre le problème des appels indésirables provenant de numéros internationaux inconnus, WhatsApp prévoit un partenariat avec Truecaller. Cette collaboration aidera les utilisateurs de WhatsApp à identifier et à bloquer plus efficacement les appels indésirables.

Limiter les messages transférés et les fausses nouvelles

WhatsApp a déjà pris des mesures pour freiner la propagation de fausses nouvelles sur sa plate-forme en limitant le nombre de transferts à cinq et en marquant ces messages transférés avec une étiquette « transféré ». Ces efforts ont contribué à réduire la circulation de la désinformation et à promouvoir une utilisation responsable de la plateforme.

Conclusion

En résumé, le bouton d’édition de WhatsApp promet d’apporter un nouveau niveau de confort et d’efficacité aux utilisateurs de la plateforme. Au fur et à mesure que la fonctionnalité subit des tests bêta et des améliorations, il sera passionnant de voir comment elle évolue et quelles fonctionnalités supplémentaires elle peut offrir. Avec les efforts continus de WhatsApp pour lutter contre les spams et les fausses nouvelles, la plate-forme est prête pour une croissance et une innovation continues.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine