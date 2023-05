Facile d’entretien ou délicat – c’est la différence

Offrez-vous de nouveaux vêtements? Élégant et un peu plus cher que d’habitude ? Il ne doit pas se déformer au lavage, il doit rester beau et durer le plus longtemps possible.

Votre lave-linge vous propose des programmes doux pour le linge fin. Faciles d’entretien et délicats sont fréquemment utilisés mais sont souvent confondus. Quelle est la différence?

Que indique entretien facile ?

Le programme Synthétiques n’est pas destiné au linge nécessitant un entretien particulièrement facile, c’est-à-dire pas aux vêtements résistants comme les jeans. Au contraire : les vêtements délicats qui se froissent facilement, par exemple, appartiennent à ce programme doux.

Donc : Quel linge est maintenant lavé dans le programme d’entretien facile ? Ou pour le dire autrement : quel linge se froisse facilement ? Il s’agit principalement de matières synthétiques comme le nylon, le polyester, le polyamide, la viscose et l’élasthanne, mais aussi de tissus mixtes à base de fibres synthétiques et de coton.

Le bon programme pour chaque lavage (Image : )

La plupart des pantalons de costume, des chemises et des chemisiers ainsi que des mailles fines en coton appartiennent à la lessive facile d’entretien, mais aussi des doudounes légères et des oreillers. Vous pouvez découvrir comment un vêtement doit être lavé sur l’étiquette cousue avec les instructions de lavage. L’icône qui montre une cuve avec juste une ligne en dessous représente le programme d’entretien facile.

Alors qu’est-ce que le délicat ?

Le lavage délicat est aussi un cycle doux, mais pour des tissus encore plus délicats – la dentelle, par exemple, les sous-vêtements fins, la lingerie, également en soie, mais aussi les robes du soir ou les rideaux.

Les tissus avec des appliqués, des imprimés ou toute autre surface délicate doivent être retournés avant le lavage pour les protéger des frottements.

Les tissus délicats et la laine peuvent certainement être lavés ensemble (Photo : )

Vous pouvez identifier les vêtements qui doivent être nettoyés dans les tissus délicats sur l’étiquette de lavage sur la cuve avec deux lignes en dessous.

Comparatif facile d’entretien et délicat

Un cycle doux réduit la friction entre les vêtements individuels. Tout d’abord, moins de linge passe dans le tambour. Ensuite, plus d’eau coule par kilogramme de substance. Les pièces individuelles nagent donc dans la lessive. Le rinçage qui suit prend plus de temps et est plus approfondi. En fin de compte, le programme d’essorage fonctionne avec moins de révolutions. Tout pour moins de frottement et d’usure.

Juste deux parmi tant d’autres : entretien facile et délicats sont des programmes populaires – quelle est la différence ?

Plus ces effets sont forts, plus le programme de lavage fonctionne en douceur. En général, on peut dire que le programme délicat lave plus délicatement que le programme facile d’entretien.

Entretien facile délicats capacité à moitié plein quart plein quantité d’eau plus que le programme standard plus que facile d’entretien Température maximale 60 degrés 40 degrés vitesse d’essorage 800-1200RPM 600 tr/min consommation d’énergie supérieur au programme standard supérieur à facile d’entretien Lessive détergent de couleur Détergent pour linge délicat

Incidemment, la consommation d’énergie dans le tableau ci-dessus ne se réfère pas au cycle de lavage lui-même, mais à un kilogramme de linge. Le programme d’entretien facile consomme globalement moins d’eau et d’électricité que le programme standard. Cependant, comme le tambour n’est qu’à moitié plein, la consommation par kilogramme est plus élevée.

Avec un petit changement, vous pouvez économiser de l’électricité avec la machine à laver : une température plus élevée ne rend pas le linge plus propre. Une température basse est suffisante car le pouvoir lavant est dans la lessive. Nous recommandons donc 30 degrés pour les deux programmes de lavage. Si le détergent est déjà approuvé à partir de 20 degrés (c’est indiqué sur l’emballage), alors cela aussi.

Moins de tours par minute lors de l’essorage réduit non seulement la consommation d’énergie, mais réduit également le froissement

La vitesse d’essorage préréglée dépend de votre lave-linge. Vous avez presque toujours la possibilité de choisir cette valeur inférieure. Moins il essore, moins le linge ressort froissé, mais plus il contient encore d’eau. Faites attention au bon séchage. Il est préférable de s’allonger sur une serviette. Parfois aussi accroché à un cintre.

Donc : tous les réglages servent à réduire les frottements et ainsi protéger le bon linge.

Conseils pour un entretien facile et délicats

Le conseil pour les gens pratiques : si vous n’avez que des articles individuels qui doivent être lavés en douceur, vous pouvez bien sûr aussi laver les vêtements qui doivent être lavés avec un entretien facile avec les délicats – mais alors tout dans le programme délicat.

Un conseil pour les prudents : si vous avez beaucoup pour le programme d’entretien facile mais seulement un ou deux articles pour le délicat, il est préférable de se passer du délicat dans la machine à laver et de laver le délicat à la main – c’est-à-dire pas à la main programme de lavage de la machine à laver, mais en fait à la main.

Cela se fait rapidement et est encore plus doux pour vos pièces fines. Laissez le linge tremper longtemps, puis rincez uniquement à l’eau, n’utilisez pas de pression, n’essorez pas l’eau.

Si vous transpirez moins, vous devez vous laver moins souvent (Image : )

Le conseil pour ceux qui transpirent peu : retardez le prochain lavage et aérez plutôt le délicat. Bien sûr, tant qu’il n’y a pas de taches et pas d’odeur de sueur. Ne portez pas une pièce deux jours de suite, accrochez-la au vent la journée intermédiaire pour qu’elle puisse bien s’aérer.

Le conseil pour les porteuses de support-gorge : les soutiens-gorge doivent également être lavés délicatement. En même temps, cependant, ils constituent également un danger pour le reste des délicats. Les crochets dessus peuvent déchirer des trous. Les soutiens-gorge appartiennent donc au filet à linge. Le lavage des mains serait encore mieux. La même chose s’applique ici : ne pas laver après l’avoir porté une fois, ne pas le porter deux jours consécutifs.

Le conseil avant d’acheter en pharmacie : Le linge délicat n’a pas besoin d’un détergent doux. Contrairement aux détergents puissants, cela se passe d’azurants optiques, d’agents de blanchiment et d’enzymes. Mais cela s’applique également aux détergents de couleur, c’est pourquoi vous pouvez laver vos vêtements délicats avec en toute bonne conscience. En fait, trois détergents suffisent pour toute la lessive.

Comment je me laverai à l’avenir

J’ai mal lavé jusqu’à présent. En recherchant cet article, j’ai appris que le programme d’entretien facile n’est pas plus économique que le programme standard de ma machine à laver – si je ne remplis le tambour qu’à moitié, comme indiqué.

A l’avenir je laverai donc moins de linge facile d’entretien, plus en programme standard, mais trierai les parties sensibles et les laisserai passer en délicats. Cependant, cela ne se produira que rarement.

Image en vedette :

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :