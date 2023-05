Les températures maximales des jours les plus chauds augmentent deux fois plus vite

C’est ce que montrent les résultats d’une nouvelle étude de l’Université d’Oxford qui a examiné les températures enregistrées dans le nord-ouest de l’Europe au cours des 60 dernières années.

Parmi les divers impacts du changement climatique sur l’intensité et la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, les vagues de chaleur record sont susceptibles de devenir la norme dans un avenir pas trop lointain. C’est ce qu’indiquent les modèles climatiques les plus récents, qui sont devenus particulièrement précis dans l’estimation du taux de réchauffement sur des jours moyens. Cependant, ce qu’ils n’ont pas encore pris en compte, c’est la vitesse à laquelle les températures maximales des journées les plus chaudes augmentent, une tendance sous-estimée mais qui, si l’on y regarde bien, n’augure rien de bon.

Les températures maximales des journées d’été les plus chaudes

Les températures maximales les jours les plus chauds augmentent deux fois plus vite que celles des jours d’été moyens, selon une nouvelle étude de l’Université d’Oxford, qui a examiné les données de température enregistrées dans le nord-ouest de l’Europe au cours des 60 dernières années, avec des différences plus prononcées dans Angleterre, Pays de Galles et Nord de la France. Plus précisément, pour l’Angleterre et le Pays de Galles, la journée la plus chaude a augmenté de plus d’un demi-degré par décennie (environ 0,58 °C) par rapport à la journée d’été moyenne, qui a augmenté d’environ 0,26 °C par décennie.

Températures maximales estivales quotidiennes moyennes (en noir) et maximales estivales (en rouge) moyennes sur l’Angleterre et le Pays de Galles de 1960 à 2021 / Crédit : Université d’Oxford

Ce réchauffement plus rapide les jours les plus chauds, détaillé dans un article qui vient d’être publié dans Geographical Research Letters, pourrait être dû au fait que dans le nord-ouest de l’Europe, ces jours sont souvent liés à l’air chaud soufflé depuis le nord de l’Espagne. Et comme l’Espagne se réchauffe plus rapidement que le nord-ouest de l’Europe, l’air chaud transporté depuis cette région est toujours plus extrême que celui du nord-ouest de l’Europe.

« Les journées les plus chaudes de 2022, par exemple, ont été entraînées par un panache d’air chaud transporté vers le nord depuis l’Espagne et le Sahara – explique le premier auteur de l’étude, le Dr Matthew Patterson du Département de physique de l’Université d’Oxford – . Ces découvertes soulignent le fait que le Royaume-Uni et les pays voisins ressentent déjà les effets du changement climatique et que la canicule de l’année dernière n’était pas un accident. »

En effet, les données analysées par les chercheurs, fournies par le Centre européen de prévisions météorologiques à court terme pour la période 1960-2021, ont clairement montré que les journées les plus chaudes du nord-ouest de l’Europe se réchauffaient deux fois plus vite que les moyennes des journées d’été, bien que les records n’aient pas pris en compte le pic de chaleur atteint en 2022.

« Comprendre le taux de réchauffement des jours les plus chauds sera important si nous voulons améliorer la simulation des événements extrêmes par les modèles climatiques et faire des prédictions précises de l’intensité future des événements extrêmes », a ajouté le Dr Patterson. Si nos modèles sous-estiment la hausse des températures extrêmes au cours des prochaines décennies, nous sous-estimerons également les impacts qu’elles auront. »

L’été 2022, le plus chaud jamais enregistré en Europe, s’est avéré être le deuxième plus meurtrier après celui de 2003, dépassant le seuil des 20 000 morts et rappelant une fois de plus les menaces concrètes du réchauffement climatique. Ces nouvelles découvertes ajoutent encore plus d’urgence aux actions des forces de l’ordre et à l’adoption de mesures visant à adapter les infrastructures et les systèmes de santé pour faire face aux impacts de ces événements extrêmes.

