Les satellites montrent les dégâts causés par les inondations en Émilie-Romagne, des lacs entiers sont nés en quelques heures

Inondation en Émilie-Romagne et dans les Marches

Les satellites du programme Copernicus ont montré tous les changements dans les zones inondées par les inondations en Émilie-Romagne. Dans certaines parties, l’eau accumulée a créé de nouveaux réservoirs.

Copernicus est l’un des programmes d’observation par satellite gérés par l’Agence spatiale européenne. C’est une flotte de satellites qui se déplacent en orbite autour de notre planète pour surveiller ce qui se passe à la surface à différents niveaux. Les satellites du programme s’appellent Sentinels et ces derniers jours, ils ont pris une série de photos qui expliquent clairement ce qui se passe en Émilie-Romagne, ciblée par une série d’inondations. La première photo a été publiée sur l’étagère Copernic le 5 mai et montre les effets de la première série d’inondations. Les sédiments transportés par les rivières qui traversent d’abord les vallées des Apennins puis les zones plates ont été transportés dans la mer Adriatique, où la boue est si épaisse qu’elle change la couleur de l’eau. Toute la côte de l’Émilie-Romagne jusqu’au delta du Pô fait face à des kilomètres et des kilomètres d’eau trouble qui se fondent dans la mer Adriatique.

COPERNIC | Débris emportés dans la mer lors de la première inondation en Émilie-Romagne

Images satellites de la dernière inondation

Copernicus a travaillé sur une section spéciale de son programme dans laquelle il a montré toutes les images des dernières inondations, celles qui ont saturé le sol d’eau et submergé des pays entiers. Les pires dommages sont ceux qui se trouvent dans le triangle qui a Imola, Marina di Ravenna et Cattolica comme sommets. Une terre qui, d’un point de vue géologique, est une plaine alluviale, formée précisément avec l’accumulation de débris arrivant des montagnes, le même processus suivi par toute la vallée du Pô.

Les satellites du projet Copernicus ont photographié ce que les inondations ont apporté dans cette zone. En mettant en évidence les parties de terre submergées par l’eau en bleu, vous pouvez voir comment toute une série de lacs sont nés. Il existe d’immenses zones qui ne sont occupées pratiquement que par l’eau. Plus précisément, les satellites ont mis en évidence trois zones : celle située entre Reda et San Tomè, celle près de Cervia et celle entre Monselice et San Patrizio.

COPERNIC | La carte des régions inondées. Les portions colorées en bleu sont les terres couvertes d’eau

De nombreuses crues partent des rivières qui, dans cette zone, suivent toutes le même chemin : elles partent des vallées des Apennins et atteignent les côtes pour se jeter ensuite dans l’Adriatique. Le schéma est pratiquement symétrique. Désormais, tous leurs parcours sont des strates déformées par l’eau, les virages détruits et les frontières élargies, redessinant ainsi des pans entiers de terrain.

Combien de pluie est tombée en Émilie-Romagne

Interrogé par Netcost-security.fr, Mauro Rossi chercheur de l’Institut de recherche pour la protection hydrogéologique du Conseil national de recherches de Pérouse (Cnr-Irpi) a expliqué qu’en 24 heures environ 200 millimètres de pluie sont tombés dans la région : « Deux cents millimètres en 24 heures sera à peu près un cinquième de la quantité de pluie annuelle dans cette région. La fréquence des événements extrêmes cette année est extrêmement élevée et cette fréquence peut être contingente mais aussi quelque chose qui malheureusement devient normal. Ceci est clairement attribuable à un contexte de changement climatique, qui révolutionne la façon dont le climat exerce une pression sur notre territoire ».

COPERNIC | Le détail de la zone près de Cervia, où les inondations ont élargi les limites de la saline de Cervia.

