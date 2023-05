Le premier baiser documenté de l’histoire remonte à 4 500 ans : il a été donné en Mésopotamie

Une équipe de recherche internationale a montré que la pratique du baiser était déjà répandue il y a des milliers d’années au Moyen-Orient. Peut-être s’agit-il d’un comportement « inné » chez l’homme, qui n’a rien à voir avec la culture.

Crédit : Les administrateurs du British Museum

Les preuves du premier baiser romantique remontent à 4 500 avant JC, environ mille ans plus tôt qu’on ne le croyait à ce jour. C’est ce qui ressort d’une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique faisant autorité Science. De telles preuves (écrites) sont inscrites sur des tablettes cunéiformes d’argile qui ont été fabriquées il y a des milliers d’années en Mésopotamie, une région qui comprend maintenant des parties de l’Irak et de la Syrie. Elle est connue pour être l’un des berceaux de la civilisation, qui s’est développée grâce au sol fertile offert par les célèbres fleuves Tigre et Euphrate (aujourd’hui gravement menacés par la sécheresse provoquée par le changement climatique). Il y a des indications qu’à l’époque le baiser romantique lié à la sexualité était également répandu dans l’Égypte ancienne et au-delà.

Secondo gli autori della nuova ricerca, infatti, il comportamento del bacio – sia quello legato al sesso che quello affettuoso tra amici e parenti – era una “componente ordinaria della vita quotidiana nelle parti centrali dell’antico Medio Oriente dalla fine del III millennio aC in puis ». Dans les tablettes analysées, nous lisons de curieuses histoires de relations sentimentales désirées ou non, comme celle d’une femme qui a écrit qu’elle ne voulait pas embrasser un homme en particulier. A la lumière de ces données, « le baiser ne doit pas être considéré comme une coutume provenant exclusivement d’une seule région et propagée par elle », expliquent les experts. Ils spéculent même que l’utilisation du baiser a plus à voir avec l’évolution qu’avec la culture, puisqu’il est présent dans toutes les cultures. Ceci est démontré par des études sur deux espèces de grands singes anthropomorphes, les plus proches génétiquement de l’homme : les bonobos (Pan paniscus) et les chimpanzés (Pan troglodytes). Chez les premiers, le bouche-à-bouche a une finalité romano-sexuelle, un peu comme le « French kiss » local, alors que chez les chimpanzés, il est plus platonique et lié à la gestion des relations sociales (comme les baisers entre amis, en pratique). Ce n’est pas un hasard si une étude suggère que la propagation d’une bactérie buccale – Methanobrevibacter oralis – pourrait avoir été déclenchée par des baisers romantiques entre Néandertaliens et Homo sapiens il y a 100 000 ans. Il peut également avoir été présent dans d’autres cultures préhistoriques avant l’écriture.

Toutes ces informations sont précieuses justement parce que le baiser peut être un vecteur de transmission d’agents pathogènes. Une étude suggère qu’une propagation soudaine du virus de l’herpès à l’âge du bronze pourrait s’être produite précisément en raison des migrations et des nouvelles pratiques culturelles liées au baiser. Cependant, précisément parce que le baiser était déjà présent dans de nombreuses cultures il y a des milliers d’années, les auteurs de la nouvelle recherche pensent qu’il est peu probable que la propagation de l’herpès ait été déclenchée par l’acte d’embrasser. « Si la pratique du baiser était répandue et bien établie dans un certain nombre de sociétés anciennes, les effets du baiser en termes de transmission d’agents pathogènes ont probablement dû être plus ou moins constants », a déclaré le Dr Sophie Lund Rasmussen dans un communiqué de presse. du Linacre College de l’Université d’Oxford, co-auteur de l’étude avec le professeur Troels Pank Arboll du Département d’études interculturelles et régionales de l’Université de Copenhague (Danemark).

« Les baisers ne doivent pas être considérés comme une coutume issue exclusivement d’une seule région et se sont propagés à partir de là, mais semblent plutôt avoir été pratiqués dans plusieurs cultures anciennes au cours de plusieurs millénaires. En effet, des recherches sur les bonobos et les chimpanzés, les plus proches parents vivants de l’homme, ont montré que les deux espèces s’embrassent, ce qui peut suggérer que la pratique du baiser est un comportement fondamental chez l’homme, expliquant pourquoi on peut en trouver dans toutes les cultures », a commenté le Dr Arboll. Les détails de la recherche « L’histoire ancienne du baiser » ont été publiés dans Science.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :