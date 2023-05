Futurama revient avec de nouveaux épisodes après une mise à pied de 10 ans

En un mot : l’un des plus grands dessins animés de l’ère moderne fait son retour après une mise à pied de 10 ans, et vous n’aurez pas à attendre longtemps pour commencer à profiter de nouveaux épisodes. Le premier nouvel épisode de la saison huit sera présenté en première sur Hulu le 24 juillet, avec des épisodes suivants à suivre le lundi.

Hulu a commandé une série de 20 épisodes de Futurama en février de l’année dernière qui verra le retour d’une grande partie des doubleurs et de l’équipe de l’émission originale, y compris les producteurs exécutifs Matt Groening (Les Simpsons) et David X. Cohen (Beavis et Butt-Head). Billy West, Katey Sagal, Maurice LaMarche, Tress MacNeille, Lauren Tom, Phil LaMarr et David Herman sont tous de retour, tout comme John DiMaggio qui interprète Bender.

Futurama a été créé sur Fox au printemps 1999 et a été diffusé sur le réseau pendant cinq saisons avant d’être annulé. L’émission reviendrait en 2010 pour une diffusion de deux saisons sur Comedy Central, le dernier épisode de cet accord étant diffusé le 4 septembre 2013. La commande avec Hulu marquera la troisième plate-forme du programme, ou la quatrième si vous comptez les films directement sur DVD. .

Saison huit se composera initialement de 10 épisodes. On ne sait pas si les 10 épisodes restants de la commande d’origine arriveront comme une seconde moitié de la saison huit ou une nouvelle saison entièrement.

Selon la description de Hulu, les nouveaux téléspectateurs pourront reprendre la série à partir d’ici tandis que les purs et durs de Futurama seront récompensés par des récompenses pour des mystères de longue date. On dit que les faits marquants incluent l’évolution de la relation entre Fry et Leela, le contenu de la litière de Nibbler, la localisation des têtards de Kif et Amy et l’histoire du méchant Robot Santa.

En 2013, TV Guide a classé Futurama parmi les 60 plus grands dessins animés de tous les temps. L’émission a également fait la liste d’IGN des 25 meilleures séries télévisées de dessins animés pour adultes en 2019, terminant à la cinquième place juste devant Family Guy. En tête de liste IGN ? Les Simpsons. Rick et Morty et South Park complètent les trois premiers.



