On sait enfin quel était le premier animal sur Terre et à quoi il ressemblait

Résoudre le mystère séculaire sont les résultats d’une analyse génomique détaillée qui a révélé quel était le premier animal multicellulaire à exister sur la planète.

Hormiphora californensis, appelée groseille à maquereau de Californie, est une gelée en peigne, ou cténophore, commune dans les eaux côtières de la Californie / Crédit : MBARI

Pendant longtemps, les biologistes se sont demandé à quoi ressemblaient les premiers animaux lorsqu’ils sont apparus pour la première fois dans les anciens océans de la Terre il y a plus d’un demi-milliard d’années. Pour fournir une réponse définitive à la question sont les résultats d’une nouvelle analyse génomique, qui a révélé quel était le premier animal multicellulaire qui existait sur notre planète. Au fil des ans, les scientifiques avaient progressivement réduit les possibilités à deux groupes : les éponges (porifères) qui ont longtemps été les principaux prétendants au titre en raison de leur simplicité anatomique, comme l’absence de système nerveux ; et les gelées en peigne (cténodotes) qui, contrairement aux apparences, n’ont qu’un lointain rapport avec les méduses.

Quel est le premier animal qui a existé sur Terre

La nouvelle étude, publiée cette semaine dans Nature, a résolu le mystère séculaire en découvrant que les gelées en peigne ont été les premières à se ramifier sur l’arbre de la vie animale. Viennent ensuite les éponges, suivies de la diversification de tous les autres animaux, y compris la lignée menant aux humains. « L’ancêtre commun le plus récent de tous les animaux a probablement vécu il y a 600 à 700 millions d’années », a déclaré Daniel Rokhsar, professeur de biologie moléculaire et cellulaire à l’Université de Californie à Berkeley et co-correspondant sur le papier avec Darrin Schultz. Oleg Simakov de l’Université de Vienne. « Il s’agissait d’animaux au corps mou, qui n’ont pas laissé de trace fossile directe, il est donc difficile de savoir à quoi ils ressemblaient, mais en déterminant leurs génomes et en les comparant à ceux des animaux modernes, nous pouvons en apprendre davantage sur nos ancêtres communs. »

Pour arriver à établir l’ordre des événements évolutifs parmi les organismes, les chercheurs ont basé leur analyse sur l’évaluation de l’organisation des gènes dans les chromosomes, surmontant les limites des enquêtes précédentes axées sur les séquences de gènes partagées, qui avaient conduit à des résultats contradictoires. En comparant l’arrangement des séquences de gènes hautement conservées dans les chromosomes, les chercheurs ont trouvé des modèles qui indiquent clairement l’ordre des événements évolutifs parmi les micro-organismes.

Plus précisément, les chercheurs ont déterminé la structure chromosomique de la méduse en peigne et de deux éponges de mer, en la comparant à celle de deux animaux unicellulaires (choanoflagellés et amibe), un parasite microbien du poisson lié à la fois aux animaux et aux champignons (ichthyosporea) et à d’autres animaux. plus moderne. Ils ont découvert que les cténophores et les non-animaux partagent des combinaisons gènes-chromosomes particulières, tandis que les chromosomes des éponges et d’autres animaux sont réarrangés de manière très différente.

« Nous avons trouvé une poignée de réarrangements partagés par des éponges et des animaux non cténophores », a déclaré Rokhsar. En revanche, les cténophores ressemblaient à des non-animaux. L’explication la plus simple est que les cténophores se sont ramifiés avant que les réarrangements ne se produisent. »

« Les empreintes digitales de cet ancien événement évolutif sont toujours présentes dans les génomes animaux des centaines de millions d’années plus tard », a déclaré Schultz, auteur principal de l’étude et ancien étudiant diplômé et chercheur à l’UC Santa Cruz au Monterey Bay Aquarium Research Institute. ), qui est maintenant chercheur postdoctoral à l’Université de Vienne. « Cette recherche nous fournit un contexte pour comprendre ce qui fait que les animaux sont vraiment des animaux, nous aidant à comprendre les fonctions de base que nous partageons tous, telles que la façon dont nous percevons notre environnement, comment nous mangeons et comment nous nous déplaçons. »

