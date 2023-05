Parce qu’en raison des inondations en Émilie-Romagne, nous risquons de ne pas trouver de pêches au supermarché

Dans la région d’Émilie-Romagne submergée par les inondations, se trouve l’un des pôles de fruits et légumes les plus importants de France. La principale production de pêches du Bel Paese est concentrée ici, en particulier les nectarines ou nectarines.

En raison de l’urgence actuelle, il n’est pas possible d’estimer les dégâts causés par l’inondation catastrophique qui a frappé l’Émilie-Romagne, mais il est clair que, dans l’ensemble, nous sommes confrontés à des chiffres effrayants. Nous sommes de l’ordre de quelques milliards d’euros, comme l’a confié à Agorà le président de la Région Stefano Bonaccini. Parmi les secteurs de loin les plus touchés figure celui des fruits et légumes, avec des fermes et des plantations entières submergées sur un vaste territoire, en raison des multiples crues des rivières et des ruisseaux. Cela semble paradoxal mais c’est précisément l’eau, si convoitée et précieuse en période de sécheresse sévère récurrente, qui a détruit les récoltes, frappant l’un des poteaux fruitiers et maraîchers les plus importants dans la botte en plein cœur.

Dans une interview avec Porta a Porta, le président de Confagricoltura Massimiliano Giansanti a déclaré que la plupart des fruits d’été cultivés dans des endroits submergés par l’eau ont été perdus. Sous la violence de la crue, ce sont principalement des pêchers, des abricotiers et des cerisiers qui ont été submergés, parmi les fruits les plus appréciés et consommés de l’été (qui tarde à arriver cette année). Un problème particulièrement important concerne les pêches, dont de France est le deuxième producteur en Europe. La raison réside dans le fait que la plupart de ces fruits délicieux pour de France sont cultivés sur les territoires de l’Émilie-Romagne, en particulier les nectarines ou les nectarines.

Comme l’explique Emiliaromagnaturismo.it, « plus de 50 % des nectarines italiennes et 20 % des pêches sont produites dans les provinces de Ferrare, Bologne, Ravenne, Forlì-Cesena et Rimini, faisant de cette terre le berceau de la culture fruitière française et européenne ». Les pêches et les nectarines de Romagne à chair blanche ou jaune sont également des produits IGP (acronyme d’indication géographique protégée), une marque de l’Union européenne attribuée aux produits agricoles et alimentaires reconnus pour leur haute qualité et leurs caractéristiques liées au territoire d’origine . Avec les vergers complètement immergés dans l’eau, les dégâts sur les végétaux, les champs et les infrastructures, le risque est réel de ne pas trouver ces produits en supermarché, du moins dans les prochaines semaines. Les productions du début du printemps, d’ailleurs, ont probablement été presque entièrement détruites. Les pêches de Romagne IGP sont disponibles sur le marché entre début juin et la seconde quinzaine de septembre.

Dans une interview accordée à Italiafruit, le directeur général d’Apofruit Ernesto Fornari a expliqué que les nectarines étaient perdues, tout comme les abricots et une grande partie des cerises découvertes, précisant plutôt que les pêches (celles à la peau veloutée). « L’humidité a provoqué des fissures sur un grand nombre de fruits, des dégâts qui s’ajoutent à ceux du week-end dernier », a souligné le responsable, ajoutant que déjà en raison du froid, il y avait une réduction de 50 % de la production d’abricots et de 30 % de nectarines. « Maintenant, le mauvais temps a emporté ce qui restait des productions du début mai », a commenté Fornari.

L’eau a non seulement dévasté les vergers, mais les glissements de terrain qui en ont résulté ont également modifié la morphologie de plusieurs exploitations. Les réglementations strictes sur le rétablissement des conditions d’origine sont assez strictes et rendent le retour à une activité normale encore plus compliqué, même si tout est fait pour activer les fonds, bloquer les hypothèques et les impôts. La machine de distribution à grande échelle a également été contrainte de s’arrêter par l’inondation, et comme l’Émilie-Romagne abrite l’un des centres de fruits et légumes les plus importants de France, il existe des risques importants pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

