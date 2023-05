Aucun astéroïde de plus de 1 km n’est susceptible de frapper la Terre dans les mille prochaines années

Selon une nouvelle étude, la Terre pour les mille prochaines années ne risquera pas l’impact d’un astéroïde de plus de 1 km de diamètre. C’est une excellente nouvelle, mais cela n’indique pas que nous sommes totalement en sécurité.

Pendant les mille prochaines années, la Terre ne sera pas frappée par de gros astéroïdes, d’un diamètre supérieur à un kilomètre. Du moins de ceux déjà connus et surveillés de près par les systèmes de surveillance de la NASA, de l’ESA et d’autres grandes agences spatiales gouvernementales. C’est une excellente nouvelle qui élargit considérablement la fenêtre de sécurité précédente. Jusqu’à présent, en effet, les scientifiques avaient estimé les orbites des NEO (Near Earth Objects) jusqu’à un siècle environ avec une bonne précision, mais grâce à une nouvelle méthode, il a été possible de prolonger la prédiction d’un ordre de grandeur, puis jusqu’à à mille ans. Comme on pense que nous avons intercepté une très grande partie des objets les plus dangereux, nous pouvons nous sentir relativement à l’abri, du moins de l’apocalypse, mais cela n’indique pas que les astéroïdes plus petits ne peuvent pas provoquer d’événements catastrophiques.

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques du département Smead des sciences de l’ingénierie aérospatiale de l’Université du Colorado à Boulder et du Jet Propulsion Laboratory de la NASA a déterminé que la Terre ne sera pas touchée par de grands astéroïdes connus au cours des mille prochaines années. CALTECH) à Pasadena. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Oscar Fuentes Munoz, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé en profondeur la distance minimale d’intersection orbitale (MOID) des objets en question, c’est-à-dire la distance minimale à l’intersection orbitale, une mesure astronomique qui évalue l’approche et le risque de collision entre deux corps célestes. Le calcul des probabilités d’impact sur de très longues échelles de temps est complexe car les incertitudes orbitales augmentent significativement : l’influence gravitationnelle de Jupiter ou l’échauffement des « pierres de l’espace » par le Soleil pourraient légèrement faire varier les orbites et mettre ces objets sur la voie d’une future collision avec la Terre .

Grâce à la nouvelle méthode, cependant, il est apparu que les géants les plus dangereux et déjà connus n’ont pas de probabilité statistiquement significative de nous frapper. Avec les systèmes de surveillance actuels qui auraient détecté 95% des astéroïdes géocroiseurs de plus d’un kilomètre de diamètre, l’extinction de masse est évitée pour l’instant. Les chercheurs ont calculé que la seule grande roche spatiale qui a une très faible chance de nous frapper d’ici l’an 3000 est 7482 (1994 PC1), un astéroïde de classe Apollo de 1,1 kilomètre découvert le 9 août 1994 par le Dr Robert McNaught au Siding. Observatoire de printemps (Australie). La probabilité d’une approche en orbite lunaire dans mille ans n’est que de 0,00151 %. Pour les plus petits astéroïdes, d’un diamètre égal ou supérieur à 140 mètres, il n’y a pas de risques significatifs pour les cent prochaines années.

Le principal problème réside dans le fait que bien que les systèmes de surveillance de la Défense Planétaire se soient considérablement améliorés ces dernières années, nous n’avons pas encore identifié tous les astéroïdes potentiellement dangereux (PHA), ceux qui ont un diamètre d’au moins 150 mètres et qui s’approchent l’orbite de la Terre à moins de 7,5 millions de kilomètres (la distance à la Lune est en moyenne de 384 000 kilomètres). Mais même une roche spatiale plus petite peut provoquer une catastrophe : on estime qu’une roche de 100 mètres suffit à détruire complètement une métropole entière comme New York, causant des millions de morts instantanément.

Pour ces raisons, il est essentiel de continuer à surveiller les objets géocroiseurs avec une précision croissante et de développer des méthodes pour les arrêter, s’ils « nous ciblent ». La mission Dart de la NASA a récemment démontré qu’elle pouvait dévier un astéroïde avec un impact cinétique, le faisant s’écraser sur une sonde de la taille d’un réfrigérateur à des milliers de kilomètres par heure. Pour les mastodontes «tueurs de planètes» comme le Chicxulub de 10 kilomètres qui a anéanti les dinosaures non aviaires il y a 66 millions d’années, il en faut certainement beaucoup plus, mais pour le moment, comme en témoigne la nouvelle étude, il n’y a aucun de ces monstres à nous orientent vers le prochain millénaire. Les détails de la recherche « Les objets géocroiseurs dangereux de la taille d’un kilomètre des prochains milliers d’années » ont été publiés sur ArXiv.

