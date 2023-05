Lancement du Huawei Vision Smart Screen 3 avec caméra à super détection AI

Hier, Huawei a organisé son événement estival de lancement de nouveaux produits au cours duquel il a publié une longue liste d’appareils. Parmi les appareils se trouve le Huawei Vision Smart Screen 3 qui prend en charge une caméra à super détection AI. Cet appareil est livré avec une puce de niveau supérieur 4K et prend également en charge un super écran de projection jusqu’à 4K. De plus, cet appareil met entièrement à niveau son matériel et ses logiciels car il est livré avec une puce de vision AI.

Avec sa caméra à super détection IA et sa puce de vision IA, le Huawei Vision Smart Screen 3 est capable d’effectuer des tâches intelligentes telles que la détection des articulations osseuses, le suivi des portraits et l’envoi de rappels de position assise/distance. La qualité d’image Honghu auto-développée par Huawei, qui détecte intelligemment 11 types de scénarios photo différents et pilote dynamiquement la couleur, la gestion du contraste et d’autres modules d’algorithmes à optimiser, est basée sur l’apprentissage en profondeur (deep learning) et l’apprentissage à partir de vastes ensembles de données. Il prend en charge la fonction de super projection d’écran. Vous pouvez également projeter un écran 4K en un clic après avoir obtenu l’abonnement correspondant sur votre téléphone mobile. De plus, le Huawei Vision Smart Screen 3 offre de superbes fonctionnalités de divertissement. Cela inclut le visionnage de films, le karaoké, le fitness et les jeux.

Détails sur l’écran intelligent Huawei Vision 3

Le Huawei Vision Smart Screen 3 est livré avec une toute nouvelle caméra super-sensing 12MP AI avec une plage d’angle large de 115 °. Il comprend également une unité NPU distincte, une puce de vision AI, prend en charge la puissance de calcul AI 1.0T et possède de solides capacités d’identification intelligente. Lorsque les gens parlent à la télévision, ils peuvent « se déplacer avec l’image et suivre le portrait » dans l’étui de fitness AI. En mode enfant, il peut surveiller en temps réel et inviter à modifier la position assise/la distance de visualisation de l’enfant. De plus, c’est la première marque de télévision à obtenir la certification allemande de Youth Care Rheinland.

Le Huawei Vision Smart Screen 3 est livré avec la meilleure technologie de qualité d’image de Honghu. Il peut détecter 11 types distincts de scénarios photo, piloter intelligemment et dynamiquement la couleur, la gestion du contraste et d’autres modules d’algorithmes pour optimiser en fonction d’une formation approfondie et d’un apprentissage à partir d’énormes quantités de données.

Les capacités d’affichage de l’écran à large gamme de couleurs peuvent être pleinement utilisées par la technologie d’affichage couleur éblouissante. Cela produit également des performances de couleur supérieures à celles des téléviseurs classiques. À l’aide d’algorithmes de mappage et de gestion des couleurs et de la large gamme de couleurs DCI-P3 à 92 %, il est simple de contrôler divers types de sources et affichages d’espace colorimétrique. L’écran intelligent offre une couleur vraie et naturelle, et apprécie l’atmosphère de couleur originale et la texture lumière / ombre.

Étalonnage de l’écran intelligent

Huawei a apporté de nombreuses modifications à cet appareil, de sorte que la version principale configurée sur l’appareil passe par l’étalonnage des couleurs Honghu. Cela inclut le gamma, la température de couleur, la précision des couleurs, l’étalonnage de la lumière ambiante, etc. Cela garantit que chaque écran intelligent fonctionne selon les mêmes normes élevées de qualité d’image. La précision des couleurs est définie sur un niveau DeltaE 1,5. Il répond au besoin d’un équipement d’affichage de niveau supérieur et produit un effet visuel précis.

De plus, cet appareil répond aux exigences de la production cinématographique et télévisuelle, de la conception graphique, etc. Le mode « Master Original Colour » offre des paramètres libres, riches et flexibles. Il ne change pas non plus et n’adapte pas la source originale du film.

La technologie Huawei Vision Smart Screen 3 Honghu AI HDR boost peut être utilisée pour détecter en profondeur différentes scènes d’image. Il peut également diviser et améliorer intelligemment l’image. L’appareil ajuste également avec précision la plage dynamique de chaque zone en utilisant la puissante puissance de calcul de l’IA de l’unité NPU. Cela donne à l’image globale un aspect translucide, 3D, superposé et améliore le comportement de la lumière et de l’ombre. Dans le même temps, la technologie de super résolution exacte de Honghu AI peut aider les utilisateurs à améliorer la clarté de l’image face au problème de mauvaise qualité d’image. Même lorsque la qualité vidéo de la source est de mauvaise qualité, cela peut améliorer la qualité.

résolution.

Technologie Express et Fluency

La technologie Honghu Express and Fluency (MEMC) présente dans le Huawei Vision Smart Screen 3 augmente le taux de rafraîchissement en insérant de nouvelles images de calcul dans les images d’origine adjacentes. Il le fait pour produire une lecture fluide des images en mouvement. En prime, le Huawei Vision Smart Screen 3 permet une expérience complète de taux de rafraîchissement élevé 4K 120 Hz, de l’entrée à l’affichage. Les détails dynamiques sont totalement meilleurs et présentent tout écran déchirant, gelant ou maculant. Par ailleurs, il dispose d’une technologie de fréquence de 240 Hz en mode jeu.

Le Huawei Vision Smart Screen 3 a reçu le certificat de faible lumière bleue et sans scintillement du TÜV Rheinland. Cela réduit et/ou supprime efficacement la majorité de la lumière bleue dangereuse émise pendant l’affichage.

Un grand nombre de téléspectateurs doivent endurer des étapes fastidieuses et se voir imposer des limites par les plateformes vidéo afin de profiter d’un visionnage d’écran de qualité 4K. Afin de contourner les limites de la projection sur écran, Huawei travaille en étroite collaboration avec les producteurs de contenu pour personnaliser leurs produits. Huawei propose également la fonction de super projection, qui permet aux utilisateurs de regarder 4K en quelques secondes. Actuellement, les utilisateurs de Bilibili Cloud Audio-Visual Small TV et des produits à petit écran de Huawei Video (y compris Mango Video) peuvent profiter d’un affichage ultra-clair 4K sans d’abord obtenir ou utiliser l’application grand écran. De futurs liens entre Huawei et d’autres plates-formes vidéo sont également en préparation.

L’écran Huawei prend en charge les problèmes

L’un des points positifs de cet appareil est que Huawei s’occupe à l’avance des problèmes éventuels. Des problèmes tels que les blocages et les déconnexions lors de la diffusion des affichages affectent les utilisateurs de temps en temps. Huawei prend de bonnes mesures pour résoudre ce problème. Pour que l’écran soit proche de 60 images par seconde et que le délai soit aussi faible que 80 ms, Huawei a mené des recherches approfondies sur la fonction de projection d’écran. Cela permet de synchroniser l’audio et la vidéo. L’image est plus lisse et plus vive. Dans le même temps, l’efficacité de transmission de la couche inférieure est améliorée afin qu’elle puisse fonctionner pendant six heures sans geler. Huawei Vision Smart Screen 3 offre également aux utilisateurs une capacité de projection d’écran décente et pratique.

D’une simple pression, le téléphone mobile Huawei peut fonctionner comme télécommande de l’écran intelligent. De plus, le contenu du téléphone peut passer du petit écran du téléphone au grand écran de l’écran intelligent. De plus, la super projection Huawei Vision Smart Screen 3 offre une sélection de techniques de projection.

Huawei Vision Smart Screen 3 peut passer des appels vidéo HD avec d’autres écrans intelligents. Il peut également faire de même avec d’autres téléphones portables, tablettes et voitures. Un grand merci à la caméra de détection AI super. champ de vue. La fonction de reconnaissance de portrait de la caméra AI super-sensing permet à l’image vidéo de s’adapter aux mouvements de l’utilisateur afin qu’il soit toujours dans la position C du champ de vision de l’écran.

Prix ​​et pré-ventes

Le Huawei Mall et d’autres grands sites en ligne certifiés ont officiellement ouvert les préventes du Huawei Vision Smart Screen 3 le 18 mai à 21h00. En termes de prix, le Huawei Vision Smart Screen 3 est disponible en deux tailles. Il existe une version 65 pouces et une version 75 pouces. Les prix de ces versions sont les suivants

65 pouces coûte 4 499 yuans (640 $)

75 pouces coûte 5 999 yuans (853 $)

Si les utilisateurs achètent l’un de ces modèles en pré-vente, ils bénéficieront d’une remise de 500 yuans. Il s’agit de la remise initiale maximale pour les nouveaux articles.

