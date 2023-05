Parce que le sirop contre la toux peut être dangereux (et même mortel) pour les enfants

Une équipe d’experts australiens l’explique où ils ont mené une étude sur des cas d’intoxications et d’hospitalisations d’enfants après l’administration de sirops contre la toux.

Que faire si l’enfant tousse ? Et quel est le meilleur sirop pour bébé ? Nombreux sont les parents qui se demandent comment calmer la toux des tout-petits qui, dans la plupart des cas, est due à des infections des voies respiratoires qui déclenchent souvent des rhumes, des grippes et des inflammations des voies respiratoires, comme la bronchite, la pharyngite et la trachéite, et dans les cas plus graves cas également coqueluche et bronchopneumonie.

Un remède pour soulager une toux sèche ou humide pourrait être le sirop mais, en vérité, l’utilisation de ces médicaments est une question plutôt controversée, car il existe peu de preuves sur l’efficacité de ces médicaments chez les enfants mais un large éventail d’études documentant une nombre élevé d’effets secondaires et d’événements indésirables. Au milieu des preuves croissantes des dommages causés par les empoisonnements et les décès, de nombreux pays, dont l’Australie, ont imposé des restrictions sur l’utilisation des médicaments contre la toux afin qu’ils ne puissent pas être administrés aux enfants de moins de 6 ans.

Qu’y a-t-il dans les sirops contre la toux ?

Les principes actifs contenus dans les sirops contre la toux varient en fonction de leur bénéfice revendiqué. Ils peuvent contenir des antitussifs (atténuant le réflexe de toux dans le corps), des expectorants et des mucolytiques (qui aident tous deux à éliminer les mucosités). D’autres médicaments commercialisés contre le rhume et la grippe contiennent souvent des décongestionnants (pour soulager le nez bouché) et des antihistaminiques sédatifs pour soulager les éternuements, arrêter l’écoulement nasal et vous aider à dormir.

Les médicaments les plus risqués sont ceux qui ont une action sédative, comme les antihistaminiques sédatifs. « Alors que la sédation peut être un effet souhaité pour les parents d’un enfant insomniaque, les jeunes enfants sont particulièrement à risque de blessures graves ou de décès », ont déclaré Rose Cairns, professeur de pharmacie à l’Université australienne de Sydney et Nial Wheate, professeur agrégé du Sydney Pharmacy School de la même université qui, dans le cadre de nouvelles recherches publiées dans le Medical Journal of Australia, montrent que la limitation de l’utilisation des médicaments contre la toux et le rhume chez les enfants entraîne une diminution significative et durable des intoxications.

« Les sirops qui ne contiennent pas de sédatifs sont probablement plus sûrs, mais il existe très peu d’études sur la sécurité et l’efficacité de ces produits chez les enfants – ajoutent les deux experts de The Conversation -. Des événements indésirables, notamment agitation et psychose, ont été signalés, en particulier en cas d’utilisation excessive.

Un surdosage peut résulter d’une lecture erronée de l’étiquette, ou de l’utilisation intentionnelle d’une plus grande quantité de produit dans l’espoir qu’il fonctionnera mieux, ou d’un surdosage par inadvertance et de l’utilisation d’appareils de mesure inexacts, tels que des cuillères ménagères. . « Les enfants de moins de deux ans – poursuivent Cairns et Wheate – sont les plus à risque d’une surdose mortelle de sirops contre la toux. Mais le régulateur australien déconseille l’utilisation de sirops contre la toux par toute personne de moins de six ans.

Leurs recherches ont porté sur les erreurs de dosage, les événements indésirables aux doses correctes et les ingestions accidentelles, telles que celles qui peuvent survenir lorsqu’un enfant s’aventure dans l’armoire à pharmacie, avant et après que le gouvernement australien a imposé des modifications aux notices d’information sur ces produits. De 2012 à 2020, en particulier, les étiquettes des médicaments contre la toux et le rhume ne pouvaient pas indiquer les instructions de dosage pour les enfants de moins de 6 ans et devaient comporter des avertissements supplémentaires. Depuis 2020, des avertissements ont été ajoutés sur les antihistaminiques sédatifs, précisant qu’en aucun cas (y compris les allergies et le rhume des foins) ils ne doivent être administrés aux enfants de moins de 2 ans.

Le changement de cap a entraîné « une division par deux du taux d’appels aux centres antipoison et une division par deux du taux d’hospitalisation – précisent les deux experts -. Malgré cela, des centaines d’appels aux centres antipoison australiens sont encore effectués chaque année concernant ces produits chez les enfants.

Quand les sirops contre la toux sont dangereux

Les méfaits associés à l’administration de sirops contre la toux ont été documentés principalement chez les jeunes enfants. « Cela est probablement dû à leur petite taille, ce qui indique qu’il faut moins de médicaments pour causer des dommages, ainsi qu’à leur sensibilité aux effets sédatifs en raison de leur cerveau en développement », notent Cairns et Wheate. Les sirops contre la toux peuvent être utilisés chez les enfants de 6 à 11 ans, mais la prudence s’impose. Ces produits ne doivent être administrés qu’après test médical ».

Que faire si l’enfant tousse ?

La meilleure chose, indiquent les experts, est de laisser l’enfant se reposer et de le rassurer et, si le médecin ou le pédiatre indique la nécessité d’administrer des médicaments, de vérifier le dosage correct sur l’emballage en fonction du poids et de l’âge de l’enfant.

« Si votre enfant a plus de 12 mois et a une toux grasse (qui produit des mucosités dans la gorge), vous pouvez penser à lui donner du miel – recommandent Cairns et Wheate -. Il y a de plus en plus de preuves que le miel peut réduire la production de mucus et, par conséquent, la quantité de toux. »

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :