Deux femmes de New York, 28 et 47 ans, ont développé une teigne sévère résistante aux antibiotiques, causée par un champignon qui s’est propagé en Asie au cours des 10 dernières années. Symptômes et risques d’infection fongique.

Un des champignons pathogènes responsables de la teigne. Crédit : wikipédia

Deux jeunes femmes américaines ont contracté une teigne sévère résistante aux antibiotiques. C’est la première fois qu’une telle forme de la maladie, une infection dermatophytique causée par diverses espèces de champignons, est diagnostiquée aux États-Unis. Elle est responsable de lésions cutanées caractéristiques – généralement squameuses, prurigineuses et en forme d’anneaux – qui peuvent affecter différentes parties du corps. Selon la localisation, la teigne (ou teigne) prend un nom spécifique : le plus générique et le plus répandu est tinea corporis, comme l’expliquent les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ; celle qui affecte le pli crural, la région pubienne et la cuisse adjacente est appelée tinea cruris ; teigne sur le visage est tinea faciei, tinea capitis affecte le cuir chevelu, tandis que tinea pedis affecte les pieds (il y en a aussi plusieurs autres). La maladie est principalement causée par des champignons de deux genres, Microsporum et Trichophyton : le premier est plus fréquent en France, tandis que le second est responsable du plus grand nombre de diagnostics aux États-Unis.

Dans les cas des deux femmes américaines infectées, on a d’abord pensé que le champignon responsable était Trichophyton mentagrophytes, le plus souvent associé à la teigne, mais des investigations de laboratoire plus approfondies – réalisées au Wadsworth Center du Département de la santé de l’État de New York. – ont mis en évidence un pathogène différent : Trichophyton indotineae. Il s’agit d’une nouvelle espèce de champignon dermatophyte responsable d’une épidémie de teigne sévère qui s’est propagée au cours de la dernière décennie en Asie du Sud. Comme l’explique le CDC, cette forme est résistante aux antifongiques (antibiotiques contre les champignons) et se propage rapidement. Selon les experts, cela serait dû à « une utilisation inappropriée et excessive d’antifongiques et de corticostéroïdes topiques ». Comme on le sait, la résistance aux antibiotiques est catalysée précisément par le non-respect des directives dans l’utilisation de ces précieux médicaments, souvent dû au bricolage et aux prescriptions médicales excessives (de France a récemment été critiquée par l’OCDE pour cette raison) .

Les infections causées par le champignon Trichophyton indotineae sont « hautement transmissibles et caractérisées par des plaques étendues, enflammées et qui démangent » ; ils peuvent affecter différents districts du corps, comme cela ressort des cas des deux femmes américaines. Les deux cas ont été signalés à la surveillance sanitaire alors qu’ils n’avaient pas répondu au traitement à la terbinafine, l’un des principaux antifongiques utilisés contre la teigne et les mycoses des ongles des mains et des orteils. Après avoir trouvé cette résistance, les médecins ont envoyé les échantillons à l’institut de New York qui, par séquençage Sanger, a déterminé qu’il s’agissait de cas de Trichophyton indotineae et non de Trichophyton mentagrophytes.

Le premier diagnostic concernait une femme enceinte de 28 ans qui a développé une éruption cutanée généralisée en 2021. La femme n’avait pas été exposée à des personnes présentant des éruptions cutanées similaires et n’avait pas voyagé à l’étranger. Il avait développé « de grandes plaques en forme d’anneau, squameuses et qui démangent sur son cou, son abdomen, sa région pubienne et ses fesses », explique le CDC. Après confirmation de la teigne, elle a suivi un traitement à la terbinafine, mais a été interrompu après 2 semaines car il n’a donné aucun résultat positif. Les dermatologues ont ensuite administré de l’itraconazole, qui a complètement résolu l’état après une cure d’un mois. Comme il s’agit d’une patiente à risque de récidive, les médecins continuent de la suivre. Le deuxième cas concernait une femme de 47 ans revenant du Bangladesh, où elle avait rencontré des membres de sa famille souffrant de la teigne. La femme a développé la condition dans le pays d’origine, mais les traitements avec des crèmes antifongiques topiques et des stéroïdes n’ont donné aucun effet. Il avait développé des plaques étendues, squameuses, annulaires et prurigineuses. De retour aux États-Unis, elle a été examinée plusieurs fois et prescrit divers médicaments : pommade à 2,5 % d’hydrocortisone et diphenhydramine ; une crème de clotrimazole ; et une crème de terbinafine. Encore une fois, cela n’a apporté aucun avantage. Même une cure d’un mois de terbinafine orale n’a pas donné les résultats escomptés. Grâce à la seule griséofulvine, ses symptômes ont été réduits de 80 %. Les médecins évaluent l’utilisation de l’itraconazole, qui a été efficace chez l’autre femme. Les deux rapports de cas ne sont (très probablement) pas liés, et on ne peut exclure qu’une épidémie cachée de dermatite résistante se développe à New York.

La teigne résistante à tous ces médicaments peut être un problème car les armes les plus efficaces contre elle sont la « germination ». À l’avenir, nous ne disposerons peut-être plus de molécules utiles pour traiter cette infection et d’autres, précisément à cause de leur mauvaise utilisation. Le CDC souligne que les efforts de gestion des antimicrobiens « sont essentiels pour minimiser l’abus et la surutilisation des médicaments antifongiques et corticostéroïdes sur ordonnance et en vente libre », qui sont précisément à l’origine de l’émergence d’agents infectieux qui deviennent immunisés. La teigne ne peut que rarement entraîner des conditions mortelles (par exemple en raison d’infections bactériennes secondaires), mais on estime que les superbactéries tuent plus de 10 millions de personnes par an d’ici 2050 précisément à cause de la résistance (aujourd’hui, elles causent 1,3 million de décès environ tous les 12 mois).

De plus, en raison du changement climatique, les infections fongiques peuvent se propager beaucoup plus rapidement, car les espèces trouvent des climats de plus en plus propices à la survie. Les espèces responsables de la teigne résistante pourraient également se propager en France, pour toutes ces raisons il est indispensable de renforcer la surveillance et de tout mettre en œuvre pour lutter contre les facteurs qui catalysent le réchauffement climatique. Les détails de la recherche « Notes du terrain : premiers cas signalés de teigne aux États-Unis causés par Trichophyton indotineae — New York, décembre 2021-mars 2023 » ont été publiés dans le rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité (MMWR) du CDC.

