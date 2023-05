Ce sont les meilleurs services de gestion de mots de passe en 2023

Comme la technologie ne cesse d’évoluer, la nécessité d’avoir plusieurs comptes a augmenté. Des médias sociaux aux services de streaming, ils nous ont tous obligés à utiliser des mots de passe pour les utiliser. Dans le passé, nous pouvions utiliser les mêmes mots de passe dans nos comptes en ligne, mais cette époque est loin d’être révolue. L’utilisation des mêmes mots de passe dans différents comptes n’est pas suggérée, car l’augmentation des dangers en ligne peut donner à un attaquant un accès facile à vos comptes en ligne. L’utilisation de mots de passe uniques et sécurisés est le seul moyen de rester protégé. C’est là que les services de gestion de mots de passe offrent une solution sûre et facile.

Cet article examine certains des meilleurs services de gestion de mots de passe suggérés en 2023.

Pourquoi choisir un gestionnaire de mots de passe sécurisé ?

Les gestionnaires de mots de passe servent plus qu’à mémoriser vos mots de passe. Ils génèrent des mots de passe forts et uniques pour tous vos comptes, les stockent en toute sécurité et les remplissent pour vous en cas de besoin. Certains offrent même une surveillance du dark web et un stockage sécurisé pour les documents sensibles comme les passeports ou les cartes de crédit.

De plus, la tendance aux connexions sans mot de passe s’accélère. Google a récemment introduit des clés d’accès au lieu de mots de passe pour la connexion au compte. Et les gestionnaires de mots de passe sont à la pointe de cette évolution, offrant un moyen simple de gérer les clés d’accès sur tous les appareils.

Commençons maintenant et voyons quel gestionnaire de gestionnaire de mots de passe vous servira bien en 2023

Service de gestion de mots de passe NordPass

Le premier sur notre liste est NordPass, un produit du service VPN bien connu Nord Vpn. NordPassis, un service de gestion de mots de passe basé au Panama, s’est rapidement développé quotidiennement avec de nouvelles fonctionnalités depuis 2019. Il y avait une raison pour laquelle NordPass figurait sur cette liste, car le service de gestion de mots de passe arrive avec de nombreuses fonctionnalités auxquelles il est assez difficile de résister. Premièrement, le service est disponible sous forme de plan gratuit et payant, mais ce dernier offre des fonctionnalités conviviales. Son interface est tout simplement géniale lorsque vous commencez à jouer avec l’application. Nordpass utilise une structure sécurisée Zero Knowledge plus la procédure XChaCha20, ce qui indique que vos données sont stockées en toute sécurité. Il est également disponible sur Windows, macOS, Linux, Android, ad iOS et les navigateurs Web.

Dashlane

Le gestionnaire de mots de passe de Dashlane est dans l’industrie depuis un certain temps depuis 2009. Comme la plupart des gestionnaires de mots de passe aujourd’hui, Dashlane offre plusieurs fonctionnalités avancées qui le distinguent des autres. C’est l’un des services les plus survivants qui n’a jamais connu de cambriolage de données. Il est disponible en 2 modes (forfait gratuit et payant à partir de 12,99 $ par an). Son interface est simple à comprendre.

En ce qui concerne la sécurité, le service utilise le cryptage AES 256 bits standard de l’industrie pour empêcher l’accès non autorisé aux comptes en ligne. Dashlane prend également en charge la vérification multifacteur supplémentaire : Dashlane prend en charge la vérification multifacteur comme couche supplémentaire pour protéger vos données. Dashlane est accessible sur votre système d’exploitation, votre application de bureau et vos appareils mobiles préférés.

Dernier passage



LastPass est un service de gestion de mots de passe bien connu que vous pouvez trouver en 2023. De plus, LastPass possède des fonctionnalités clés qui le distinguent. Il s’agit notamment de créer des mots de passe sécurisés, de vérifier la force de votre mot de passe, de remplir les mots de passe sur les sites Web pour vous, de surveiller les dangers sur le Web sombre et d’envoyer des alertes en cas de violation. De plus, une chose qui identifie véritablement LastPass comme unique est son plan gratuit. Le plan comporte de nombreuses fonctionnalités, notamment le stockage d’autant de mots de passe que vous le souhaitez. Enfin, la plate-forme utilise une méthode sécurisée appelée cryptage AES 256 bits avec SHA-256 PBKDF2 et hachage pour la sécurité. Cela protège vos données contre les mauvaises actions. Vous pouvez télécharger l’application sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS.

Bitwarden

Bitwarden est un service de gestion de mots de passe sûr et peu coûteux. la plate-forme est open source dans la nature, ce qui la rend unique dans la foule. cela lui donne un avantage supplémentaire et fonctionne sur différentes plates-formes. La plate-forme offre moins de fonctionnalités que de nombreux concurrents, mais vous ne pouvez pas en ignorer certaines. La plateforme est disponible en version gratuite et en version payante. La version gratuite ne limite pas la quantité de données sécurisées que vous pouvez avoir ou synchroniser. Comme les autres gestionnaires de mots de passe de cet article, Bitwarden est facile à utiliser. C’est plus sûr parce que c’est open-source. Cela indique que n’importe qui peut consulter le code sur GitHub si vous savez comment vérifier ou ajouter au code. Vous pouvez utiliser Bitwarden sur les navigateurs et appareils mobiles Linux, macOS et Windows.

Service de gestion de mots de passe KeePass



KeePass existe depuis plus de 20 ans. Dominik Reichl a créé le service en 20023. Sa forte sécurité en fait un bon choix. Contrairement aux autres gestionnaires de mots de passe mentionnés ici, KeePass est gratuit. Son interface a l’air démodée mais fonctionne bien, souvent mieux que ses rivaux. La plateforme est proposée en deux versions KeePass : 1.x et 2.x. Les deux versions utilisent une procédure sécurisée : l’AES + Twofish ou ChaCha20 qui protège vos données. Vous pouvez mettre KeePass sur vos ordinateurs et téléphones. Il existe également une version « portable » que vous pouvez utiliser sans l’installer, ce qui est un plus appréciable.

Dernières pensées

Alors que nous terminons cet article de chef-d’œuvre, veuillez prendre votre temps pour parcourir les différents gestionnaires de mots de passe mentionnés ci-dessus. Étudiez-les attentivement, car ils ont tous leurs forces et leurs limites, avant de prendre votre propre décision d’achat/d’utilisation. N’oubliez pas que la menace quotidienne d’attaques en ligne ne cesse d’augmenter et qu’il vous appartient de choisir comment vous souhaitez rester protégé sur le Web. Les services de gestion de mots de passe mentionnés dans cet article se sont avérés fournir une solution robuste au fil des ans.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine