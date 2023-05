Microsoft écoute les critiques et supprime les publicités de l’application Windows 11 Weather

Microsoft a supprimé certaines des publicités qui apparaissaient dans l’application Windows 11 Weather après avoir reçu de nombreuses critiques de la part des utilisateurs. Les publicités étaient trop intrusives et affectaient l’expérience utilisateur dans l’application.

Les publicités qui ont été supprimées sont celles qui étaient affichées en haut de l’application, occupant une grande partie de l’écran et gênant les informations météorologiques. Ces publicités faisaient la promotion d’autres produits et services Microsoft, tels que Microsoft Edge, Microsoft Rewards ou Bing.

La nouvelle application web El Tiempo intègre toutes les publicités MSN

Selon le site Web Windows Latest, les publicités ont commencé à apparaître dans l’application Windows 11 Weather il y a quelques semaines, coïncidant avec la mise à jour de l’application Weather. De nombreux utilisateurs se sont plaints que les publicités étaient ennuyeuses et ne pouvaient pas être désactivées.

Microsoft a écouté les commentaires des utilisateurs et a décidé de supprimer ces publicités. Cependant, d’autres types d’annonces continuent d’apparaître dans l’application météo, telles que celles trouvées dans le fil d’actualité ou intégrées au contenu météo. Ces publicités, après tout, sont plus discrètes et pertinentes pour les utilisateurs.

L’application Windows 11 Weather vous permet de consulter les prévisions météo pour différents emplacements, d’afficher des cartes interactives, d’accéder aux actualités météorologiques et de personnaliser l’apparence et le contenu de l’application.

Microsoft continue de travailler pour unifier et améliorer les services MSN intégrés à Windows 11 et a pris en compte les commentaires des utilisateurs pour offrir la meilleure expérience possible. Cela est venu après un déluge de commentaires via le Windows Feedback Hub et sur les réseaux sociaux.

Que pensez-vous de la décision de Microsoft de supprimer certaines publicités de l’application Windows 11 Weather ? Pensez-vous que les publicités sont nécessaires ou inutiles dans ce type d’applications ? Laissez votre avis dans les commentaires.

