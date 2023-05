Une nouvelle étude publiée dans The Lancet les indique et inclut l’utilisation de certains suppléments et l’administration de progestérone.

Huit étapes simples peuvent sauver la vie de plus d’un million de nouveau-nés chaque année, en particulier en aidant les femmes enceintes à éviter environ 566 000 mortinaissances et 5,2 millions de naissances prématurées ou de faible poids à la naissance.

C’est ce qu’a déclaré une équipe internationale d’experts qui a également impliqué des chercheurs de la London School for Hygiene and Tropical Medicine dans une nouvelle série de quatre articles, publiés dans la revue scientifique The Lancet, à travers lesquels les chercheurs identifient huit mesures prénatales et intrapartum d’efficacité prouvée. et à faible coût, appelant à leur mise en œuvre plus étendue à l’échelle mondiale.

Les huit gestes qui peuvent sauver des millions de bébés chaque année

Les huit interventions préventives éprouvées, qui peuvent réduire le nombre de naissances prématurées ou de faible poids à la naissance, c’est-à-dire réduire le nombre de mortinaissances et de « petits nouveau-nés vulnérables » (SVN) tels que définis par les chercheurs, sont :

l’utilisation de multiples suppléments de micronutriments

une supplémentation protéique équilibrée,

aspirine à faible dose

progestérone administrée par voie vaginale

éducation au sevrage tabagique

prévention du paludisme

traitement de la bactériurie asymptomatique

traitement de la syphilis

Selon les estimations des universitaires, la mise en œuvre intégrale de ces mesures à l’échelle mondiale et plus particulièrement dans 81 pays à revenu faible ou intermédiaire, où les chercheurs estiment que la majorité de ces enfants sont nés, en particulier en Afrique subsaharienne et en Asie du sud de de France, pourrait empêcher une estimé à 5,202 millions de nourrissons vulnérables et 566 000 mortinaissances par an.

Ces huit interventions, ainsi que deux autres mesures qui peuvent réduire les complications des naissances prématurées (corticostéroïdes prénatals et clampage retardé du cordon ombilical) pourraient éviter 476 000 décès néonatals par an. « Si d’autres recherches confirment l’effet préventif de trois interventions supplémentaires (supplémentation en acides gras oméga-3, calcium et zinc) sur les naissances de petits nouveau-nés vulnérables, environ 8,369 millions de naissances et 652 000 décès néonatals pourraient être évités chaque année », expliquent les chercheurs. .

Si elles sont pleinement mises en œuvre, les huit chirurgies éprouvées et les deux chirurgies intra-partum coûteraient environ 1,1 milliard de dollars en 2030, les chirurgies potentielles restantes 3 milliards de dollars supplémentaires, calculent les chercheurs. « La mise en œuvre des recommandations sur les soins prénatals est urgente et devrait inclure toutes les interventions éprouvées sur les jeunes nouveau-nés vulnérables – soulignent les experts -. Il sera nécessaire d’atteindre une couverture efficace élevée avec ces interventions pour atteindre les objectifs mondiaux de réduction des naissances de faible poids à la naissance et de la mortalité néonatale, ainsi que pour la croissance à long terme et les avantages en termes de capital humain.

