Windows 11 : Problèmes avec la mise à jour KB5026372

Si vous êtes un utilisateur de Windows 11, vous avez peut-être récemment reçu une mise à jour cumulative KB5026372, qui met à niveau le système d’exploitation vers la version 22621.1702. Cette mise à jour a été publiée le 9 mai 2023 et contient plusieurs correctifs et améliorations de sécurité. Cependant, cela a également entraîné des problèmes qui affectent l’installation et le fonctionnement de certaines fonctionnalités.

La mise à jour KB5026372 provoque des problèmes avec les connexions DISM et VPN

Selon plusieurs utilisateurs, la mise à jour KB5026372 ne parvient pas à s’installer avec les erreurs 80070002 et 0x800f081f, qui indiquent qu’il existe des fichiers corrompus ou manquants sur le système. Ces erreurs empêchent la mise à jour de se terminer correctement et vous obligent à annuler les modifications que vous avez apportées. Certains utilisateurs ont essayé de résoudre le problème en exécutant l’utilitaire de résolution des problèmes de Windows Update, en supprimant le dossier SoftwareDistribution ou en utilisant l’outil DISM, mais en vain.

Un autre problème signalé par les utilisateurs concerne les connexions VPN, qui cessent de fonctionner après l’installation de la mise à jour KB5026372. Apparemment, la mise à jour modifie certains paramètres réseau qui empêchent les VPN de se connecter correctement. Certains utilisateurs ont pu résoudre le problème en restaurant les paramètres réseau par défaut ou en réinstallant les pilotes réseau, mais d’autres ont encore des difficultés à utiliser les VPN.

Microsoft n’a pas encore officiellement reconnu ces problèmes ni proposé de solution définitive. En attendant, les utilisateurs concernés peuvent choisir de désinstaller la mise à jour KB5026372 à partir du Panneau de configuration ou de suspendre les mises à jour automatiques jusqu’à ce que les problèmes soient résolus. Nous espérons que Microsoft publiera bientôt une nouvelle mise à jour qui corrigera ces bugs et améliorera l’expérience Windows 11.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :