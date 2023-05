Samsung Galaxy Z Flip5 sera le plus petit téléphone DeX

Un rapport récent de Sammobile affirme que le prochain téléphone à écran pliant Galaxy Z Flip5 prendra en charge Samsung DeX. Cela en fera le plus petit téléphone Samsung Galaxy prenant en charge DeX. Samsung DeX est un outil qui permet aux utilisateurs de transformer les téléphones et tablettes Samsung en stations de travail avec une interface de type PC. Cette utilisation de bureau prend également en charge la projection sans fil ou HDMI sur un écran externe, tel qu’un téléviseur intelligent ou un moniteur, ainsi que des périphériques d’entrée standard tels qu’une souris et un clavier. Samsung propose actuellement des applications DeX pour Windows et macOS, et les utilisateurs n’ont qu’à utiliser un câble de données USB-C et un téléphone Galaxy pour l’utiliser. Pour le moment, l’ancien Galaxy Z Flip ne prend pas en charge Samsung DeX. Rien n’indique que cet appareil sera mis à niveau pour prendre en charge la fonctionnalité à l’avenir.

Les spéculations précédentes prétendent que Samsung Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 devraient être lancés lors du prochain événement Unpacked. Ces appareils seront livrés avec One UI 5.1.1 en plus d’Android 13. Tout comme les autres produits phares modernes de Samsung, ils bénéficieront de quatre ans de mises à jour majeures du système d’exploitation. Il y a des rumeurs selon lesquelles cet événement se tiendra fin juillet. Cependant, il n’y a aucune confirmation officielle de cette affirmation. Samsung devrait également dévoiler la série de montres Galaxy Watch 6 lors du même événement. La société lancera également les tablettes phares Galaxy Tab S9, Tab S9 + et Tab S9 Ultra lors de cet événement.

Qu’est-ce que Samsung DeX ?

Samsung DeX est une plate-forme logicielle qui transforme votre smartphone ou votre tablette en une expérience informatique de bureau. Il fonctionne sur pratiquement tous les smartphones phares de Samsung introduits depuis 2017, à commencer par le Galaxy S8 et jusqu’aux Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra de cette année. Examinons maintenant de près les fonctionnalités et les avantages de Samsung DeX, comment le configurer et les appareils qui le prennent en charge. Cette section est destinée à ceux qui ont peu ou pas de connaissances sur Samsung DeX. Si vous connaissez déjà Samsung DeX, ce n’est pas pour vous.

Samsung DeX est essentiellement une interface de bureau qui vous permet d’accéder aux principales applications et fonctionnalités sur un écran plus grand. Avec Samsung DeX, vous pouvez connecter votre appareil à un moniteur ou à un téléviseur pour une vue plus grande et plus claire en mode bureau. Il est également parfait pour le multitâche ou l’utilisation d’applications de productivité, telles que PowerPoint, qui sont plus faciles à utiliser sur un grand écran.

Se familiariser avec l’interface DeX

Samsung DeX possède une interface utilisateur intuitive, avec une courbe d’apprentissage rapide pour la plupart des utilisateurs de smartphones ou de tablettes Galaxy. L’interface DeX se chargera sur la tablette de la même manière qu’elle apparaît sur les ordinateurs de bureau et les moniteurs. Vous pouvez y naviguer à l’aide de l’écran tactile, du S Pen, d’une souris et d’un clavier USB ou Bluetooth, ou d’un étui pour clavier. L’interface est similaire à un bureau traditionnel, avec une barre des tâches, un tiroir d’applications et des fenêtres redimensionnables. Vous pouvez également personnaliser l’interface en modifiant le fond d’écran, le thème et la taille de la police.

Comment configurer Samsung DeX

Il existe plusieurs façons de configurer Samsung DeX, et le processus dépend fortement de votre appareil. Vous pouvez accéder aux configurations DeX filaires et sans fil, nous allons donc parcourir les étapes pour les deux méthodes.

Configuration filaire DeX

Branchez le câble DeX de votre choix dans le port HDMI de votre moniteur. Si vous utilisez un adaptateur multiport, connectez-le à l’autre extrémité de votre câble HDMI. Connectez votre appareil à l’adaptateur à l’aide d’un câble USB-C. Vous devriez voir apparaître un logo Samsung DeX une fois connecté.

Configuration DeX sans fil

Assurez-vous que votre appareil et le moniteur ou le téléviseur sont connectés au même réseau Wi-Fi. Balayez vers le bas depuis le haut de l’écran pour ouvrir le panneau des paramètres rapides. Appuyez sur l’icône Samsung DeX. Suivez les instructions pour vous connecter au moniteur ou au téléviseur.

Quels appareils prennent en charge Samsung DeX ?

Depuis son introduction en 2017, Samsung DeX a été un pilier sur presque tous les appareils phares de l’entreprise. Il est arrivé avec la famille Galaxy S8 et a depuis figuré sur tous les éléments suivants :

Série Galaxy S9, S10, S20, S21, S22, S23

Série Galaxy Note 8, Note 9, Note 10, Note 20

Galaxy Tab S4, S6, S7, S8

Galaxy Tab Active Pro et Active 3

Galaxy Z Fold, Fold 2, Fold 3, Fold 4

Cependant, la fonctionnalité est notamment absente des séries Galaxy A et Galaxy M.

Avantages de Samsung DeX

DeX offre plusieurs avantages aux utilisateurs, notamment :

Productivité accrue : avec Samsung DeX, vous pouvez utiliser votre smartphone ou votre tablette comme ordinateur de bureau, ce qui vous permet d’effectuer plusieurs tâches et de travailler plus efficacement. Meilleure expérience de visionnage : Samsung DeX vous permet de connecter votre appareil à un écran plus grand, offrant une meilleure expérience de visionnage pour les vidéos, les images et les présentations. Portabilité : DeX est une solution portable qui vous permet de travailler en déplacement. Vous pouvez facilement connecter votre appareil à un moniteur ou à un téléviseur et commencer à travailler. Rentable : DeX élimine le besoin d’un ordinateur de bureau séparé, ce qui vous permet d’économiser de l’argent sur le matériel et les logiciels.

Conclusion

DeX est une plate-forme logicielle puissante qui transforme votre smartphone ou votre tablette en une expérience informatique de bureau. Avec DeX, vous pouvez augmenter votre productivité, profiter d’une meilleure expérience visuelle et travailler en déplacement. La configuration de Samsung DeX est simple et fonctionne sur pratiquement tous les appareils phares de Samsung. Que vous soyez un professionnel ou un utilisateur occasionnel, DeX est une solution polyvalente et économique qui peut vous aider à en faire plus.

